[{"available":true,"c_guid":"85cf3320-c495-4aca-b9a0-84e9c082673d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A pedofil bűncselekményeknél nincs bocsánat, nem lehet megértés - mondta Kocsis Máté.","shortLead":"A pedofil bűncselekményeknél nincs bocsánat, nem lehet megértés - mondta Kocsis Máté.","id":"20200712_kocsis_kaleta_pedofil_buncselekmeny_lista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85cf3320-c495-4aca-b9a0-84e9c082673d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1ec05c-95ed-4722-89fa-7190560a5496","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_kocsis_kaleta_pedofil_buncselekmeny_lista","timestamp":"2020. július. 12. 10:00","title":"Kocsis: A pedofil bűncselekménynél már a gondolatot is büntetni kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a44e815d-e973-4ec3-a9e1-3dbc29cb1de6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Június végén tartották a helyi pride fesztivált az ausztriai Linzben. Ehhez csatlakozott a helyi katolikus gyülekezet ifjúsági csoportja, a Grüner Anker egy kedves gesztussal: egyházi engedéllyel fellobogózták a Szent József-templomot egy szivárványzászlóval – írta a humenonline.hu



","shortLead":"Június végén tartották a helyi pride fesztivált az ausztriai Linzben. Ehhez csatlakozott a helyi katolikus gyülekezet...","id":"20200712_Szivarvanyzaszlo_egy_linzi_katolikus_templomon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a44e815d-e973-4ec3-a9e1-3dbc29cb1de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6f4541-ee89-4cf0-b272-af1fc3260dba","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_Szivarvanyzaszlo_egy_linzi_katolikus_templomon","timestamp":"2020. július. 12. 21:19","title":"Szivárványos zászlót tűztek egy linzi katolikus templomra - egyházi engedéllyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15b1f6f-ca84-47f5-b174-fe2fa4e0887d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak az idősebbekre jelenthet halálos veszélyt a koronavírus – derül ki abból a kutatásból, amelyet több mint 17 millió brit állampolgár adatai alapján végeztek orvosok.","shortLead":"Nem csak az idősebbekre jelenthet halálos veszélyt a koronavírus – derül ki abból a kutatásból, amelyet több mint 17...","id":"20200713_koronavirus_kockazati_tenyezok_idosek_elhizas_cukorbetegseg_asztma_szivbetegseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e15b1f6f-ca84-47f5-b174-fe2fa4e0887d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623e2563-2674-4e20-9cd7-c36fce500cbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_koronavirus_kockazati_tenyezok_idosek_elhizas_cukorbetegseg_asztma_szivbetegseg","timestamp":"2020. július. 13. 08:03","title":"Megvan az eddigi legnagyobb koronavírus-kutatás eredménye: ki halhat bele nagyobb eséllyel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e6901f-6f2c-42cc-8abd-c3f11b761d8b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A korábban jelzettnél nagyobb mértékű lehet a költségcsökkentő programban tervezett létszámleépítés a Daimler járműipari konszernnél a német dpa hírügynökség szerint.","shortLead":"A korábban jelzettnél nagyobb mértékű lehet a költségcsökkentő programban tervezett létszámleépítés a Daimler...","id":"20200712_A_korabban_jelzettnel_nagyobb_letszamcsokkentesre_kenyszerulhet_a_Daimler","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5e6901f-6f2c-42cc-8abd-c3f11b761d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1033f8-5f2b-4d30-8176-4fb62d718839","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200712_A_korabban_jelzettnel_nagyobb_letszamcsokkentesre_kenyszerulhet_a_Daimler","timestamp":"2020. július. 12. 19:19","title":"Több mint 15 ezer embert küldhet el a Daimler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtóhírek szerint 12 kerékpáros súlyosan megsérült egy tömegbukás után a Gella Kupán. Az egyik résztvevő szerint az erdő úgy nézett ki, mintha horrorfilmben lettek volna.","shortLead":"Sajtóhírek szerint 12 kerékpáros súlyosan megsérült egy tömegbukás után a Gella Kupán. Az egyik résztvevő szerint...","id":"20200712_Totvazsonyi_tomegbaleset__19_ember_kerult_korhazba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc20bde-6ea7-4bb5-9f7e-c5c7be1d58e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_Totvazsonyi_tomegbaleset__19_ember_kerult_korhazba","timestamp":"2020. július. 12. 15:34","title":"Óriási bukás a kerékpárversenyen - mentőhelikoptert is riasztottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04965550-6301-4b10-93d9-fd15eb75ef22","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az építkezés iratait tíz évre titkosították korábban.","shortLead":"Az építkezés iratait tíz évre titkosították korábban.","id":"20200713_budapest_belgrad_vasutvonal_palkovics_laszlo_meszaros_lorinc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04965550-6301-4b10-93d9-fd15eb75ef22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17603418-b5bf-4412-8980-a4a78b0bfae1","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_budapest_belgrad_vasutvonal_palkovics_laszlo_meszaros_lorinc","timestamp":"2020. július. 13. 20:28","title":"Megkezdődött a 700 milliárdos Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan társadalmi problémákat hozott felszínre a koronavírus, amik orvoslására a legnagyvonalúbb adományozás sem elég. Megoldást csak a vagyonosok adóztatása jelenthet.","shortLead":"Olyan társadalmi problémákat hozott felszínre a koronavírus, amik orvoslására a legnagyvonalúbb adományozás sem elég...","id":"20200713_leggazdagabbak_adoztatas_nyilt_level","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efd24679-7741-45ae-954a-3b5ad5efb0c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200713_leggazdagabbak_adoztatas_nyilt_level","timestamp":"2020. július. 13. 12:12","title":"Azonnal adóztassanak meg – kérik nyílt levélben a világ gazdagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a48fa8a-7fc7-43f7-91a1-b5765025f021","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Szatmáry Kristóf fideszes országgyűlési képviselő a budapesti földutak leaszfaltozásáért felelős miniszteri biztos is. A nyolcszobás panzió akár már ősszel megnyithat.","shortLead":"Szatmáry Kristóf fideszes országgyűlési képviselő a budapesti földutak leaszfaltozásáért felelős miniszteri biztos is...","id":"20200713_Balaton_boraszat_fideszes_kepviselo_Szatmary","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a48fa8a-7fc7-43f7-91a1-b5765025f021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9728535-a20c-444c-9566-addd0d0e1115","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200713_Balaton_boraszat_fideszes_kepviselo_Szatmary","timestamp":"2020. július. 13. 12:38","title":"Uniós támogatást kapott balatoni borászatára a fideszes képviselő cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]