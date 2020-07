Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a11ebb1-fde9-4272-9e02-9ac81bdd8257","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már itthon is rendelhető a gyönyörű vonalvezetésű és hatalmas hűtőrácsú új kupé.","shortLead":"Már itthon is rendelhető a gyönyörű vonalvezetésű és hatalmas hűtőrácsú új kupé.","id":"20200715_magyarorszagon_a_vadonatuj_4es_bmw","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a11ebb1-fde9-4272-9e02-9ac81bdd8257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d1cb0d-560d-4b70-b58d-61a6ac826a2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200715_magyarorszagon_a_vadonatuj_4es_bmw","timestamp":"2020. július. 15. 13:21","title":"Megérkezett Magyarországra a vadonatúj 4-es BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tizenharmadik alkalommal bukkant földgázra Pakisztánban a magyar olajipari vállalat.","shortLead":"Tizenharmadik alkalommal bukkant földgázra Pakisztánban a magyar olajipari vállalat.","id":"20200714_gaz_kondenzatum_pakisztan_mol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f89e96-c8c8-461f-9b1f-6fc32a3a1fa5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_gaz_kondenzatum_pakisztan_mol","timestamp":"2020. július. 14. 09:05","title":"Gázt talált a Mol Pakisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7c1d7d-3be2-43a8-8098-d04c47b2cfde","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Még évekig maradhat a rendszerváltás óta példátlan hatalomkoncentráció Lengyelországban, ahol a kormányzó PiS számára Andrzej Duda megőrizte az államfői posztot.","shortLead":"Még évekig maradhat a rendszerváltás óta példátlan hatalomkoncentráció Lengyelországban, ahol a kormányzó PiS számára...","id":"20200715_Behuztak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e7c1d7d-3be2-43a8-8098-d04c47b2cfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8edc579b-7166-4877-9cdd-82d851b615ff","keywords":null,"link":"/360/20200715_Behuztak","timestamp":"2020. július. 15. 15:00","title":"Kicsivel nyertek az elnökválasztáson, de mindenhatók maradnak Orbán lengyel barátai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690e704d-6f6c-4b74-bd45-1316751c354b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyártó szerint az új Bronco olyan kemény, mint az F-sorozatú pickupok, és ott rejtőzik benne a Mustang szellemisége is.","shortLead":"A gyártó szerint az új Bronco olyan kemény, mint az F-sorozatú pickupok, és ott rejtőzik benne a Mustang szellemisége...","id":"20200714_kozel_negyed_evszazad_utan_visszatert_a_ford_bronco","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=690e704d-6f6c-4b74-bd45-1316751c354b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1abb378-1560-4881-a01c-d707c528d26f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200714_kozel_negyed_evszazad_utan_visszatert_a_ford_bronco","timestamp":"2020. július. 14. 07:59","title":"Közel negyed évszázad után visszatért a Ford Bronco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60b3376-7961-4469-8879-abe2144ef702","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szepesi Balázs a Mathias Corvinus Collegiumban folytatja. ","shortLead":"Szepesi Balázs a Mathias Corvinus Collegiumban folytatja. ","id":"20200715_Gazdasagfejlesztesert_felelos_allamtitkar_Szepesi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f60b3376-7961-4469-8879-abe2144ef702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3f4eea-4272-4d5a-b7f2-19e3c58046a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_Gazdasagfejlesztesert_felelos_allamtitkar_Szepesi","timestamp":"2020. július. 15. 08:09","title":"Távozott az ITM-ből a gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab775e0-9e31-44fa-a134-25af4e5f54f8","c_author":"Lehoczky Annamária","category":"gazdasag.zhvg","description":"Rügyfakadás, virágzás, termésérés, lombhullás: mind évszakosan ismétlődő események, amelyeket a klímaváltozás egyre inkább felborít és a természetes rend felborulása súlyos következményekkel jár. ","shortLead":"Rügyfakadás, virágzás, termésérés, lombhullás: mind évszakosan ismétlődő események, amelyeket a klímaváltozás egyre...","id":"20200715_eghajlatvaltozas_fenologia_novenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ab775e0-9e31-44fa-a134-25af4e5f54f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386f3f0d-8b72-4b39-9b08-1fcf2b95cd13","keywords":null,"link":"/zhvg/20200715_eghajlatvaltozas_fenologia_novenyek","timestamp":"2020. július. 15. 16:35","title":"Miért is baj az, ha már márciusban kinyílott a pitypang?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e03901-f59f-41cc-a231-9f8bcafa6e2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 1 millió forintot és 137 eurót találtak nála. ","shortLead":"Több mint 1 millió forintot és 137 eurót találtak nála. ","id":"20200715_terfigyelo_zuglo_drog_varazsdohany_bosnyak_ter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67e03901-f59f-41cc-a231-9f8bcafa6e2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e94a24-916e-4f1e-a98c-d1d846c124c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_terfigyelo_zuglo_drog_varazsdohany_bosnyak_ter","timestamp":"2020. július. 15. 13:26","title":"Térfigyelő kamera buktatta le a Bosnyák téren varázsdohánnyal üzletelő nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a61b09e-74f7-4f85-9012-d9b938904f12","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Május végén ki kellett volna adni a Budapest–Belgrád vasútvonal felújításának hitelszerződését, a titkosítást lehetővé tevő törvény június végén lépett hatályba. Csak épp menet közben a kormány felemelte a közadat-igénylések határidőit.","shortLead":"Május végén ki kellett volna adni a Budapest–Belgrád vasútvonal felújításának hitelszerződését, a titkosítást lehetővé...","id":"20200714_Ket_jogszabaly_osszjateka_miatt_nem_kerult_nyilvanossagra_a_BudapestBelgrad_hitelszerzodese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a61b09e-74f7-4f85-9012-d9b938904f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae36225-e6fd-476a-90b5-e26f4a56dd96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Ket_jogszabaly_osszjateka_miatt_nem_kerult_nyilvanossagra_a_BudapestBelgrad_hitelszerzodese","timestamp":"2020. július. 14. 14:35","title":"Két jogszabály összjátéka miatt nem került nyilvánosságra a Budapest–Belgrád vasút hitelszerződése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]