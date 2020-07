Több mint 13 millióan fertőződtek meg, és csaknem 600 ezer beteg halálát okozta a 2019 végén kitört koronavírus-járvány világszerte. A pandémia felbecsülhetetlen gazdasági károkat okozott annak ellenére, hogy a járvány csillapodásával mind több országban elkezdték enyhíteni a korlátozásokat. (Igaz, több helyen már ismét szigorításokat vezettek be.) Igyekszünk mindenről tájékoztatni olvasóinkat, tartsanak velünk, olvassák cikksorozatunkat.

A koronavírus-járvány miatt két dolog mindenki tudatába beleégett: maszkot kell viselni, és megfelelő távolságot kell tartani a másiktól annak érdekében, hogy jelentős mértékben csökkenjen a megfertőződés kockázata. Csakhogy 239 tudós nemrég arra figyelmeztetett: a szociális távolságtartás nem biztos, hogy elegendő ehhez.

A kutatók szerint a vírus a levegőben sokkal tovább fertőzőképes marad, mint korábban gondolták, a feltevést pedig egy nappal később pedig az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is megerősítette. Emiatt nemcsak az alapvető szabályokat kell újragondolni, hanem például azt is, miként érdemes kezelni a szellőztető berendezéseket. Ezekbe bejutva ugyanis rengeteg embert megfertőzhet a kórokozó.

© AFP / Robert Michael

Az amerikai Houstoni Egyetem mérnökei most erre a problémára fejlesztettek ki egy hathatósnak tűnő megoldást: olyan légszűrőt készítettek, amely nemcsak felfogja a koronavírust, de megsemmisíteni is képes.

A tudósok a kereskedelmi forgalomban is kapható nikkelhab segítségével készítették el a filtert. Amellett, hogy az anyag légáteresztő, az elektromos áramot is vezeti. Ennek köszönhetően elektródák segítségével 200 Celsius-fokra hevítették a felszínét, ami a tesztek alapján a vírus 99,8 százalékát képes volt megsemmisíteni. A kutatók szerint a vírus 70 Celsius-fok felett már egyébként sem képes "életben maradni", 200-on viszont lényegében azonnal elpusztul.

© Houstoni Egyetem

Mindez azért is nagyon jó hír, mert a jól működő szűrő elkészítéséhez nincs szükség új és drága anyagokra, így azonnal be lehetne építeni a bevásárlóközpontok és irodák szellőztető rendszerébe.

