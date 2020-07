Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Balatonszentgyörgy-Tapolca vonalon, valamint a déli parton közlekedő, Keszthelyről induló távolsági vonatoknál késésekre kell számítani.","shortLead":"A Balatonszentgyörgy-Tapolca vonalon, valamint a déli parton közlekedő, Keszthelyről induló távolsági vonatoknál...","id":"20200726_autonak_utkozott_egy_szemelyvonat_keszthelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd696565-6ab9-4d64-9d67-633b07698a16","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_autonak_utkozott_egy_szemelyvonat_keszthelyen","timestamp":"2020. július. 26. 17:42","title":"Autónak ütközött egy személyvonat Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b52bd6-d622-4bec-8e66-a913a28f9277","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Óriási a kár a világ leggazdagabb élővilágú térségében.","shortLead":"Óriási a kár a világ leggazdagabb élővilágú térségében.","id":"20200727_Egyre_tobb_erdotuz_pusztit_Pantanalban_a_vilag_legnagyobb_tropusi_mocsarvilagaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62b52bd6-d622-4bec-8e66-a913a28f9277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74890b7d-d3ec-4ea6-a75d-05540a9f9fe9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200727_Egyre_tobb_erdotuz_pusztit_Pantanalban_a_vilag_legnagyobb_tropusi_mocsarvilagaban","timestamp":"2020. július. 27. 11:14","title":"Egyre több erdőtűz pusztít a világ legnagyobb trópusi mocsárvilágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dee9b1b-fb1b-4755-88f6-3a3582ec158a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Már a Jog és Igazságosság is elhatárolódik a lengyel igazságügyi miniszter kezdeményezéséről az Isztambuli Egyezmény felmondására. 