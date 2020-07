Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3ee0302-d4c0-4acf-ae15-34947917027e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több szerkezet ki is lőtt a Forradalmi Gárda, hogy teszteljék, hogyan működnek.","shortLead":"Több szerkezet ki is lőtt a Forradalmi Gárda, hogy teszteljék, hogyan működnek.","id":"20200729_iran_ballisztikus_raketa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3ee0302-d4c0-4acf-ae15-34947917027e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc73bcb-cf30-4efa-8cec-8c53dda4a9cb","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_iran_ballisztikus_raketa","timestamp":"2020. július. 29. 21:52","title":"A föld alól indítható rakétákal kísérleteznek Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Borsodi László 2010 óta vezette a települést. Nem indokolta meg a lemondását.","shortLead":"Borsodi László 2010 óta vezette a települést. Nem indokolta meg a lemondását.","id":"20200729_levelek_szabolcsszatmarbereg_fidesz_borsodi_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de26c361-8339-4a0e-9c3d-d2c50b20223a","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_levelek_szabolcsszatmarbereg_fidesz_borsodi_laszlo","timestamp":"2020. július. 29. 19:02","title":"Lemondott Levelek fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c457f23-ad76-4c2f-b54c-8d218aaa1651","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Így nyugodtan belevághat! Deliága Éva gyermekpszichológus tanácsai. ","shortLead":"Így nyugodtan belevághat! Deliága Éva gyermekpszichológus tanácsai. ","id":"20200730_A_mozaikcsalad_elso_nyaralasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c457f23-ad76-4c2f-b54c-8d218aaa1651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efd1f22-24f5-4fc8-a2f3-31fc5c353d68","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200730_A_mozaikcsalad_elso_nyaralasa","timestamp":"2020. július. 30. 17:30","title":"Álomnyaralás vagy rémálom? A mozaikcsalád első utazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A meredek visszaesést követően némileg erőre kapott a gazdaság és a foglalkoztatottság, de így is van elmaradás.","shortLead":"A meredek visszaesést követően némileg erőre kapott a gazdaság és a foglalkoztatottság, de így is van elmaradás.","id":"20200729_fed_iranyado_dollarkamat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a684b97-5a99-4b1a-8020-0908d6232f81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200729_fed_iranyado_dollarkamat","timestamp":"2020. július. 29. 22:01","title":"Nem változtatott az irányadó dollárkamaton a Fed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0aef5d-631f-4b1c-a43d-ab4bab7919c6","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Négy napra van szüksége a bolharáknak, hogy egy sejtnél kisebb méretűre bontsa le a műanyagot.","shortLead":"Négy napra van szüksége a bolharáknak, hogy egy sejtnél kisebb méretűre bontsa le a műanyagot.","id":"20200731_Egy_rakfele_negy_nap_alatt_lebontja_a_mikromuanyagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f0aef5d-631f-4b1c-a43d-ab4bab7919c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4518842-faa3-4d4d-baee-586e11adf3ec","keywords":null,"link":"/zhvg/20200731_Egy_rakfele_negy_nap_alatt_lebontja_a_mikromuanyagot","timestamp":"2020. július. 31. 10:22","title":"Egy rákféle négy nap alatt lebontja a mikroműanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01af6feb-96bb-4114-9cbd-99604760e3e7","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Lóth Balázs kétségtelenül nagy hittel és szívvel, mindenféle cinizmus nélkül, de aggasztóan kevés forgatókönyvírói és rendezői tehetséggel elkészített heist-film paródiájának(?) kellene még a Tenet előtt rávenni a magyarokat, hogy nagy számban visszatérjenek a multiplexekbe. Nehéz megtippelni, sikerül-e neki, mindenesetre, ha a minőségen múlna, üresek maradnának a széksorok. Kritika.","shortLead":"Lóth Balázs kétségtelenül nagy hittel és szívvel, mindenféle cinizmus nélkül, de aggasztóan kevés forgatókönyvírói és...","id":"20200730_A_Pesti_balheval_az_a_legkisebb_baj_hogy_nem_lehet_belole_a_magyar_Oceans_Eleven","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01af6feb-96bb-4114-9cbd-99604760e3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a3e0ed-db86-4746-84b7-ea12709221f6","keywords":null,"link":"/kultura/20200730_A_Pesti_balheval_az_a_legkisebb_baj_hogy_nem_lehet_belole_a_magyar_Oceans_Eleven","timestamp":"2020. július. 30. 20:00","title":"A Pesti balhéval az a legkisebb baj, hogy nem lehet belőle a magyar Ocean’s Eleven","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb623432-03b8-4900-ac59-4e63813dca82","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai képviselőház igazságügyi bizottságának tagjai szerint mind a négy cég ártalmas vállalatpolitikát folytat a fogyasztókra nézve. A négy vezető a maga igazát hangsúlyozta. ","shortLead":"Az amerikai képviselőház igazságügyi bizottságának tagjai szerint mind a négy cég ártalmas vállalatpolitikát folytat...","id":"20200730_apple_amazon_google_facebook_kepivselohaz_meghallgatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb623432-03b8-4900-ac59-4e63813dca82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b2a873-fccd-4e17-9661-6a24a1c68ffa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_apple_amazon_google_facebook_kepivselohaz_meghallgatas","timestamp":"2020. július. 30. 05:53","title":"„Túl nagy hatalmukról” faggatták az Apple, az Amazon a Google és a Facebook fejeseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e86f7d-8635-46b1-bcc3-0e0276d6fa0d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vezető republikánusok jelezték, szó sem lehet arról, hogy ne november 3-án tartsák meg az amerikai elnökválasztást.","shortLead":"Vezető republikánusok jelezték, szó sem lehet arról, hogy ne november 3-án tartsák meg az amerikai elnökválasztást.","id":"20200730_trump_usa_valasztas_idopont_szenatus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2e86f7d-8635-46b1-bcc3-0e0276d6fa0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1da0ef-f4cd-42c6-8a02-2662b909e126","keywords":null,"link":"/vilag/20200730_trump_usa_valasztas_idopont_szenatus","timestamp":"2020. július. 30. 20:07","title":"Akárhogy is szeretné Trump, a saját pártja sem engedi, hogy elhalasszák a választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]