[{"available":true,"c_guid":"1b81fe87-b236-43e8-b87f-5d9cf830a1d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Alig van áram Bagdadban, miközben soha nem látott hőségeket mérnek.","shortLead":"Alig van áram Bagdadban, miközben soha nem látott hőségeket mérnek.","id":"20200730_bagdad_irak_hoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b81fe87-b236-43e8-b87f-5d9cf830a1d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d844321-0356-4aa5-aa09-f15391fbb0a6","keywords":null,"link":"/vilag/20200730_bagdad_irak_hoseg","timestamp":"2020. július. 30. 18:53","title":"Egymás után két napon volt 51 fok Bagdadban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb623432-03b8-4900-ac59-4e63813dca82","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai képviselőház igazságügyi bizottságának tagjai szerint mind a négy cég ártalmas vállalatpolitikát folytat a fogyasztókra nézve. A négy vezető a maga igazát hangsúlyozta. ","shortLead":"Az amerikai képviselőház igazságügyi bizottságának tagjai szerint mind a négy cég ártalmas vállalatpolitikát folytat...","id":"20200730_apple_amazon_google_facebook_kepivselohaz_meghallgatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb623432-03b8-4900-ac59-4e63813dca82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b2a873-fccd-4e17-9661-6a24a1c68ffa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_apple_amazon_google_facebook_kepivselohaz_meghallgatas","timestamp":"2020. július. 30. 05:53","title":"„Túl nagy hatalmukról” faggatták az Apple, az Amazon a Google és a Facebook fejeseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fesztivál helyett garázskoncertek jönnek - jelentette be Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón. Az ágazat 5,2 milliárdos támogatást kap, a pénzről a Magyar Turisztikai Ügynökség dönt. Kiderült az is, hamarosan közzéteszi az Emberi Erőforrások Minisztériuma, hogy augusztus 1-től mennyiért teszteli a külföldről hazatérőket az Országos Mentőszolgálat.","shortLead":"Fesztivál helyett garázskoncertek jönnek - jelentette be Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón. Az ágazat 5,2...","id":"20200730_Gulyas_kormanyinfo_bejelentes_szigoritas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198d5eb9-6bca-47e4-a74f-b12818701b1f","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_Gulyas_kormanyinfo_bejelentes_szigoritas","timestamp":"2020. július. 30. 10:52","title":"Gulyás: Augusztusban sem lesz fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Íme a pénteki adatok. Elhunyt most sincs.","shortLead":"Íme a pénteki adatok. Elhunyt most sincs.","id":"20200731_koronavirus_fertozes_magyarorszag_jarvanyhelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4497d10-30a2-4374-b24e-fda00cd16edd","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_koronavirus_fertozes_magyarorszag_jarvanyhelyzet","timestamp":"2020. július. 31. 09:51","title":"21 újabb magyarnál mutattak ki koronavírus-fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383fdff9-0ab1-4485-b5bd-d96051683245","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A hivatalos adatok szerint hetente több mint négy aktivistát gyilkoltak meg 2019-ben. A valós szám ráadásul sokkal nagyobb lehet.","shortLead":"A hivatalos adatok szerint hetente több mint négy aktivistát gyilkoltak meg 2019-ben. A valós szám ráadásul sokkal...","id":"20200729_Evrol_evre_egyre_tobb_kornyezetvedelmi_aktivistat_olnek_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=383fdff9-0ab1-4485-b5bd-d96051683245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b40317a-0ddb-48a3-9dfc-dd9f314fa7c3","keywords":null,"link":"/zhvg/20200729_Evrol_evre_egyre_tobb_kornyezetvedelmi_aktivistat_olnek_meg","timestamp":"2020. július. 29. 17:32","title":"Évről évre egyre több környezetvédelmi aktivistát ölnek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvétve, egy-két helyen lehet csak zápor, zivatar. De a főszerep a napsütésé.","shortLead":"Elvétve, egy-két helyen lehet csak zápor, zivatar. De a főszerep a napsütésé.","id":"20200731_Zavartalan_napsutes_es_akar_36_fok_is_lehet_penteken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b031e64-c51b-48b6-be4c-b53c70be0b88","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Zavartalan_napsutes_es_akar_36_fok_is_lehet_penteken","timestamp":"2020. július. 31. 05:04","title":"Zavartalan napsütés és akár 36 fok is lehet pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7f23a2-cbca-460e-bf37-afb5e1c77751","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"A DK-s Cserdiné Németh Angéla a XV. kerület minden kormánypárti képviselőjének dedikált egy útszakaszt, amire pénzt kéne szerezni az ötmilliárd forintnyi fővárosi támogatás felett rendelkező minisztertől. A polgármester szerint ez nem szándékos kitolás, a helyi Fidesz-frakció elnöke szerint az útfelújítás az úgysem pártpolitika.","shortLead":"A DK-s Cserdiné Németh Angéla a XV. kerület minden kormánypárti képviselőjének dedikált egy útszakaszt, amire pénzt...","id":"20200730_budapest_utfelujitas_cserdine_nemeth_angela_lehoczki_adam_ellenzek_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a7f23a2-cbca-460e-bf37-afb5e1c77751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e8c7db-e67e-4f4b-bb6f-62723f7cef02","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_budapest_utfelujitas_cserdine_nemeth_angela_lehoczki_adam_ellenzek_fidesz","timestamp":"2020. július. 30. 17:19","title":"Fideszeseket küld útfelújítási pénzért lobbizni Gulyáshoz a XV. kerületi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036f96fd-64b9-44b3-9a9a-ecde3a61f836","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Földtől már több mint 1,5 millió kilométerre jár a Tienven-1 kínai Mars-szonda. A szerkezet nemrég lefotózta, honnan indult.","shortLead":"A Földtől már több mint 1,5 millió kilométerre jár a Tienven-1 kínai Mars-szonda. A szerkezet nemrég lefotózta, honnan...","id":"20200729_kina_mars_szonda_tienven_1_foto_hold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=036f96fd-64b9-44b3-9a9a-ecde3a61f836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d871883-8247-4021-8510-18ea80ae1714","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_kina_mars_szonda_tienven_1_foto_hold","timestamp":"2020. július. 29. 16:03","title":"Fotót küldött haza a Marsra tartó kínai űrszonda, a Föld és a Hold is rajta van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]