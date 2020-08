Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyira leromlott a villamospálya állapota, hogy elkerülhetetlenné vált a felújítás a szakaszon.","shortLead":"Annyira leromlott a villamospálya állapota, hogy elkerülhetetlenné vált a felújítás a szakaszon.","id":"20200805_Harom_hetig_potlobuszok_jarnak_az_1es_villamos_helyett_a_Konyves_Kalman_koruton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0277f487-8b51-4f00-89a2-be911684dc4e","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Harom_hetig_potlobuszok_jarnak_az_1es_villamos_helyett_a_Konyves_Kalman_koruton","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:43","title":"Három hétig pótlóbuszok járnak az 1-es villamos helyett a Könyves Kálmán körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a137fc-77bd-4b46-8d0b-9570a45720dd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vetőmagok élettartamát vizsgálják a norvégiai Spitzbergákon létrehozott globális magbank (Global Seed Vault) kutatói, akik a világ 13 fő gabonaféléjét vonták be a tervek szerint legalább száz éven át folyó kutatásukba.","shortLead":"A vetőmagok élettartamát vizsgálják a norvégiai Spitzbergákon létrehozott globális magbank (Global Seed Vault) kutatói...","id":"20200806_vetomag_elettartama_kutatas_globalis_magbank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83a137fc-77bd-4b46-8d0b-9570a45720dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af42b23f-17d1-4cd1-b47c-3ea3222a77a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_vetomag_elettartama_kutatas_globalis_magbank","timestamp":"2020. augusztus. 06. 12:03","title":"100 éven át tart a most induló magkutatás, melyhez -196 Celsius-fokra is szükség lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Változtatott a tartalomra vonatkozó szabályokon a TikTok, hogy megmutassa: alaptalanok az amerikai kormány által hangoztatott vádak.","shortLead":"Változtatott a tartalomra vonatkozó szabályokon a TikTok, hogy megmutassa: alaptalanok az amerikai kormány által...","id":"20200806_tiktok_felhasznalasi_feltetelek_alhir_kamu_informacio_deepfake_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a90dcb4a-958e-4501-ba82-0b125ff5ce73","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_tiktok_felhasznalasi_feltetelek_alhir_kamu_informacio_deepfake_video","timestamp":"2020. augusztus. 06. 08:33","title":"Mindent bevet a TikTok, hogy meggyőzze a veszélytelenségéről Amerikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686fce5b-345e-4454-a30f-4393ac61aea4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két utánfutóval oldották meg a gazdaságos szállítást.","shortLead":"Két utánfutóval oldották meg a gazdaságos szállítást.","id":"20200807_Negy_kisbuszbol_allo_horrorszerelvenyt_kapcsoltak_le_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=686fce5b-345e-4454-a30f-4393ac61aea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b5ba94-9c6d-4d3b-a88d-6c87b51c36b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200807_Negy_kisbuszbol_allo_horrorszerelvenyt_kapcsoltak_le_a_rendorok","timestamp":"2020. augusztus. 07. 12:46","title":"Négy kisbuszból álló horrorszerelvényt kapcsoltak le a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84eeec6e-4199-4121-a4c2-d6b6dce2bc24","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az űrvállalkozását szeretné finanszírozni Jeff Bezos, az Amazon alapítója a részvényei eladásából.","shortLead":"Az űrvállalkozását szeretné finanszírozni Jeff Bezos, az Amazon alapítója a részvényei eladásából.","id":"20200807_Tobb_mint_3_milliard_dollarert_adott_el_Jeff_Bezos_Amazonreszvenyeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84eeec6e-4199-4121-a4c2-d6b6dce2bc24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d771780c-8ca8-4085-9c3a-95166cebdb44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200807_Tobb_mint_3_milliard_dollarert_adott_el_Jeff_Bezos_Amazonreszvenyeket","timestamp":"2020. augusztus. 07. 10:39","title":"Több mint 3 milliárd dollárért adott el Jeff Bezos Amazon-részvényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5651c7fe-8eb8-49de-9f8c-df1a093fdc9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sok farkaskölyök pusztul el ivarérett kora előtt, amiben az emberi zavarás is közrejátszhat – figyelmeztettek a szakemberek.","shortLead":"Sok farkaskölyök pusztul el ivarérett kora előtt, amiben az emberi zavarás is közrejátszhat – figyelmeztettek...","id":"20200805_farkas_bukki_nemzeti_park","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5651c7fe-8eb8-49de-9f8c-df1a093fdc9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6bdcf5-ebfb-47e0-974d-72e9dee23463","keywords":null,"link":"/elet/20200805_farkas_bukki_nemzeti_park","timestamp":"2020. augusztus. 05. 22:19","title":"Ne keressék, zavarják a farkasokat – kéri a Bükki Nemzeti Park","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27d3de5a-bd57-47ac-bf19-4de94c88fe9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy játékos a Kaspersky antivírus programjának játék üzemmódját használva döntötte meg a Doom Eternal speedrun világrekordját. Az orosz kiberbiztonsági vállalat szerint ez jól mutatja, hogy nem szükséges kikapcsolni a vírusvédelmet még akkor sem, amikor minden erőforrásra szükség van egy grafikailag igényes program futtatásához. Sőt, kifejezetten érdemes lehet közben bekapcsolva hagyni.","shortLead":"Egy játékos a Kaspersky antivírus programjának játék üzemmódját használva döntötte meg a Doom Eternal speedrun...","id":"20200806_kaspersky_jatek_uzemmod_doom_eternal_speedrun_rekord_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27d3de5a-bd57-47ac-bf19-4de94c88fe9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a33c27-f23f-4d84-a384-61e7ff938d70","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_kaspersky_jatek_uzemmod_doom_eternal_speedrun_rekord_video","timestamp":"2020. augusztus. 06. 10:03","title":"Bekapcsolva maradjon-e a vírusirtó, amikor játszunk a számítógépen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8e6c7a-e328-403f-8270-575a85241bb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Péntektől fizetés nélkül lehet letölteni és indítani a Call of Duty: Modern Warfare többszereplős játékmódját. A különleges ajánlat a következő öt napra szól.","shortLead":"Péntektől fizetés nélkül lehet letölteni és indítani a Call of Duty: Modern Warfare többszereplős játékmódját...","id":"20200806_call_of_duty_modern_warfare_ingyenes_hetveges_probaidoszak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a8e6c7a-e328-403f-8270-575a85241bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066602b7-adfb-4c04-b494-8c0f39092079","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_call_of_duty_modern_warfare_ingyenes_hetveges_probaidoszak","timestamp":"2020. augusztus. 06. 20:03","title":"Öt napon át teljesen ingyen játszhat az utóbbi idők egyik legjobb Call of Dutyjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]