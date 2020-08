Hiába az Egészségügyi Világszervezet, az orvosok és úgy általában a józan ész érveinek, sokan továbbra is úgy gondolják, hogy az arcmaszk viselése felesleges, hiszen "az úgysem véd meg a koronavírustól". Ezzel csupán annyi a baj, hogy nemcsak a saját, mások egészségét is veszélybe sodorják. Emiatt sok olyan videót találni az interneten, ahol a maszkot nem viselők gyakran a tettlegességig is elmennek, csak azért, hogy bejuthassanak egy boltba, ahová egyébként nem engednék be őket. Sőt, volt már olyan eset is, ami tragédiával végződött.

Ezt elégelhette meg a YouTube-videókat gyártó Allen Pan, aki egy nem mindennapi dologra szánta el magát: olyan "fegyvert" épített, ami arcmaszkot lő az emberek szájára. Pontosabban szólva: megpróbálja.

A sűrített levegővel – pontosabban a szódavíz készítéséhez használható szén-dioxid-patronnal – működő szerkezet lényegében olyan, mint a filmekből is ismert, és a bűnüldöző szervek által használt hálóvetők.

A Mask Gun hatótávolsága a videó alapján nem túl nagy, ám a jelek szerint egyértelműen működik.

Bár a "fegyvert" természetesen csak a móka kedvéért építette meg, egy apokaliptikus jövőben még egy ilyen is elképzelhető lenne.

Egy másik videós nem sokkal korábban a maszkviselés egy másfajta problémájával foglalkozott, és egy egészen egyedi szerkezetet alkotott.

