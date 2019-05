A Huawei eszközeivel rendelkező magyarok is aggódva figyelték a hétfői híreket. Pánikra azonban nincs ok, a telefonok most is ugyanúgy működnek, mint eddig, senkit nem ért hátrány a Google döntése miatt.

Egyre terebélyesedik a Huawei mobilgyártóval szembeni nyugati bojkotthullám. Trump amerikai elnök után a világ legnagyobb techóriása, a Google is harcot hirdetett, felfüggesztve a kínai cég androidos jogosultságait. Ezzel nemcsak a telefonjaikat tették szinte használhatatlanná, de tovább élezték az amúgy is terhelt amerikai-kínai viszonyt.

Egy hozzá közel forrásra hivatkozva arról számolt be vasárnap éjjel a Reuters, hogy a Google lényegében – az amerikai kormányzat érdekeit követve – kihúzza a talajt a Huawei alól, és elveszik tőlük az Androidot.

A híresztelés kisebb pánikhullámot okozott világszerte, ismerősi körünkből is többen aggódva kérdezték: ezek után nem fognak működni a telefonok? Kukába lehet őket dobni? Akkor már ne is vegyem meg a kinézett eszközt?

Bár a kínai gyártó már a cikk megjelenése után igyekezett megnyugtatni a felhasználókat, most mi is szólunk: a készülékeken ma is megtalálható a Gmail, alkalmazásokat is lehet rájuk telepíteni, ráadásul az Android sem párolgott el róluk. Azaz, ugyanúgy működnek, mint eddig, és ez így is marad.

A jövő még homályos

Az viszont valószínűnek látszik – most legalábbis –, hogy a később piacra kerülő, még fejlesztés alatt álló eszközök valamennyire érintettek lesznek majd a Google (és más vállalatok azóta beharangozott) szigora miatt. Ugyanakkor jó hír is van: a kedd délután bejelentendő Honor 20 és Honor 20 Pro telefonok ügyében már hetek óta le van rendezve minden, így ezek biztosan forgalomba kerülhetnek az eredeti menetrend szerint. Ahogy a nyárra tervezett Mate X is átesett már a szükséges körökön.

[Mit jelent a Huaweinek adott 90 napos haladék? Lesznek új telefonok?]

A tiltás által érintett (majdani) mobilok és használói viszont nem csak az Android hihányát szenvedhetik meg, több olyan Google-szolgáltatásról is le kell modaniuk, amelyek az okoseszközökkel rendelkezőknek a mindennapuk részévé váltak. Ott van példának okáért a YouTube, amely több mint 5 milliárd letöltésnél jár, vagy épp a YouTube Music, amely több mint 100 millió letöltést tudhat magáénak. Ez ráadásul a magyaroknak is kellemetlen lehet, Google ugyanis épp a múlt hét folyamán tette elérhetővé a szolgáltatást idehaza. Ráadásul nem csak a Huawei telefonjai kerülhetnek hátrányba más androidos eszközökkel szemben. A kínai óriás windowsos laptopokat is készít, ezeknek szintén kérdéses a sorsa a Microsoft sejtelmes "válasza" alapján.

A jelenleg forgalomban lévő, és eladásra szánt készülékek miatt azonban felesleges aggódni. A frissítések később is megjönnek rájuk.

