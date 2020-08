Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe5ea595-f638-4397-aba8-3b42622dc3c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 61-es úton kezdtek a rendőrök üldözni egy gyorshajtót, majd kiderült, hogy sem a sofőr, sem az autója nem lehetett volna kint a forgalomban.","shortLead":"A 61-es úton kezdtek a rendőrök üldözni egy gyorshajtót, majd kiderült, hogy sem a sofőr, sem az autója nem lehetett...","id":"20200819_rendor_uldozes_gyorshajtas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe5ea595-f638-4397-aba8-3b42622dc3c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a92f10-88df-40c8-90f9-2d7291ce0888","keywords":null,"link":"/cegauto/20200819_rendor_uldozes_gyorshajtas","timestamp":"2020. augusztus. 19. 11:25","title":"Jogosítvány nélkül, forgalomból kivont autóval, 150-nel előztek rendőröket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2165 milliárd forint az első hét hónap államháztartási hiánya.","shortLead":"2165 milliárd forint az első hét hónap államháztartási hiánya.","id":"20200819_Az_eves_allamhaztartasi_hianycel_589_szazalekanal_tartunk_eddig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c09ae6a-487b-480a-b279-5187943ea199","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200819_Az_eves_allamhaztartasi_hianycel_589_szazalekanal_tartunk_eddig","timestamp":"2020. augusztus. 19. 12:28","title":"Az éves államháztartási hiánycél 589 százalékánál tartunk eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12f12967-85d0-4f72-ada7-f1a8a1f44ec6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nyitható tetejű és 170 lóerős motorral szerelt E30-as egy igazi négykerekű időgép. ","shortLead":"A nyitható tetejű és 170 lóerős motorral szerelt E30-as egy igazi négykerekű időgép. ","id":"20200820_szinte_bejaratosan_uj_33_eves_kabrio_3as_bmwt_kinalnak_eladasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12f12967-85d0-4f72-ada7-f1a8a1f44ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94fd92b1-838f-455b-817a-d148c2f40f68","keywords":null,"link":"/cegauto/20200820_szinte_bejaratosan_uj_33_eves_kabrio_3as_bmwt_kinalnak_eladasra","timestamp":"2020. augusztus. 20. 06:41","title":"Szinte bejáratósan új 33 éves kabrió 3-as BMW-t kínálnak eladásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657c2c88-2064-4599-96e3-12548d45d4ea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lukasenka gépe furcsa repülést hajtott végre az orosz határ közelében.","shortLead":"Lukasenka gépe furcsa repülést hajtott végre az orosz határ közelében.","id":"20200819_Elindult_az_orosz_hatar_fele_Lukasenka_gepe_majd_varatlanul_visszafordult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=657c2c88-2064-4599-96e3-12548d45d4ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e50e949-5f1a-4428-840a-78b8e71eeb25","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_Elindult_az_orosz_hatar_fele_Lukasenka_gepe_majd_varatlanul_visszafordult","timestamp":"2020. augusztus. 19. 17:15","title":"Már páncélosokat és harci gépeket mozgósítanak Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0437b461-2cb8-4b9b-9bb6-015ebb6e39f9","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A síita militáns mozgalom, a Hezbollah egyik tagját nevezte meg az illetékes nemzetközi bíróság a 2005 februárjában megölt libanoni miniszterelnök, Rafik Hariri gyilkosának. A bíróság döntése tovább súlyosbíthatja az augusztus 4-ei hatalmas bejrúti robbanás által már egyébként is kiélezett belpolitikai feszültséget.

","shortLead":"A síita militáns mozgalom, a Hezbollah egyik tagját nevezte meg az illetékes nemzetközi bíróság a 2005 februárjában...","id":"20200819_Rosszkor_jott_Libanonnak_az_igazsagos_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0437b461-2cb8-4b9b-9bb6-015ebb6e39f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007e8125-2d57-4bab-a47a-fca4cf73aead","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_Rosszkor_jott_Libanonnak_az_igazsagos_itelet","timestamp":"2020. augusztus. 19. 15:00","title":"Ítélet után: Libanont most pusztító társadalmi robbanás fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b73d9064-7113-47d5-8409-001f4a1a9847","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Váratlan és érthetetlen volt fél évszázada, hogy a magyar filmszakma kulcsfigurája, Herskó János – karrierjét derékba törve –, a korabeli szóhasználattal élve, disszidált. A rendező főiskolai osztályának végzős hallgatói csakúgy, mint a korábbi tanítványok közül számosan, mesterük távozását elárulásukként élték meg.","shortLead":"Váratlan és érthetetlen volt fél évszázada, hogy a magyar filmszakma kulcsfigurája, Herskó János – karrierjét derékba...","id":"202034__hersko_janos_adisszidens__fojtogato_undor__aparbeszed_vege__elarvultan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b73d9064-7113-47d5-8409-001f4a1a9847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d60af0-44dd-4c86-a4c9-410d67506b05","keywords":null,"link":"/360/202034__hersko_janos_adisszidens__fojtogato_undor__aparbeszed_vege__elarvultan","timestamp":"2020. augusztus. 20. 16:00","title":"A filmrendező, akinek disszidálását árulásnak élték meg ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38f9b91-5335-48f5-81e6-b084f56b23e5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Cold Meridian a Zabaltegi-Tabakalera versenyszekcióban szerepel majd.","shortLead":"A Cold Meridian a Zabaltegi-Tabakalera versenyszekcióban szerepel majd.","id":"20200820_Magyar_film_is_bekerult_San_Sebastiani_Filmfesztival_programjaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d38f9b91-5335-48f5-81e6-b084f56b23e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd61c11-e2d0-4c74-b6fa-ce3436ba82e0","keywords":null,"link":"/kultura/20200820_Magyar_film_is_bekerult_San_Sebastiani_Filmfesztival_programjaba","timestamp":"2020. augusztus. 20. 14:39","title":"Magyar film is bekerült San Sebastian-i Filmfesztivál programjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a2f7d4-e269-49c7-b6d1-d89e9715a50e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ben Cross játszotta Harold Abrahamst. 72 éves volt.","shortLead":"Ben Cross játszotta Harold Abrahamst. 72 éves volt.","id":"20200819_Meghalt_a_Tuzszekerek_egyik_szinesze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10a2f7d4-e269-49c7-b6d1-d89e9715a50e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff32b58-1aa2-4f52-bcee-f25b448f2886","keywords":null,"link":"/kultura/20200819_Meghalt_a_Tuzszekerek_egyik_szinesze","timestamp":"2020. augusztus. 19. 09:26","title":"Meghalt a Tűzszekerek színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]