Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b1314d7-8716-4c8c-897e-9f86b3f971ad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hasonló a helyzet Ausztriával is. ","shortLead":"Hasonló a helyzet Ausztriával is. ","id":"20200820_A_Horvatorszagbol_hazaterokre_kethetes_karantent_hirdettek_az_angolok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b1314d7-8716-4c8c-897e-9f86b3f971ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f4cbcb-843f-4477-90b9-9440ffea78ca","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_A_Horvatorszagbol_hazaterokre_kethetes_karantent_hirdettek_az_angolok","timestamp":"2020. augusztus. 20. 18:55","title":"A Horvátországból hazatérőkre kéthetes karantént hirdettek az angolok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak a japán felhasználók használhatták, mostantól viszont mindenki számára elérhetővé vált az a QR-kód, amivel a jövőben egyszerűbb lesz elérni a profilokat.","shortLead":"Eddig csak a japán felhasználók használhatták, mostantól viszont mindenki számára elérhetővé vált az a QR-kód, amivel...","id":"20200819_instagram_qr_kod_hol_talalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4933d0-4953-4d25-8176-fe089981b95d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200819_instagram_qr_kod_hol_talalom","timestamp":"2020. augusztus. 19. 13:03","title":"Nyissa meg az Instagramot, ön is kapott egy személyre szabott QR-kódot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e10a26e1-3947-4267-8bea-4aa7cdd2cf2d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A felnőtt keret harmada megfertőződött Újpesten, az U20-as csapat tagjainak pedig házi karanténba kell vonulniuk.","shortLead":"A felnőtt keret harmada megfertőződött Újpesten, az U20-as csapat tagjainak pedig házi karanténba kell vonulniuk.","id":"20200819_ujpest_jegkorong_koronavirus_teszt_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e10a26e1-3947-4267-8bea-4aa7cdd2cf2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92c6b69-3020-4d42-93e6-4c175efd5b5d","keywords":null,"link":"/sport/20200819_ujpest_jegkorong_koronavirus_teszt_fertozes","timestamp":"2020. augusztus. 19. 15:00","title":"Pozitív lett kilenc újpesti jégkorongozó koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52487fe7-ffbb-4ae8-be67-98d94c3317f4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Csak akkor lehet belátni, ha szabad a toalett.","shortLead":"Csak akkor lehet belátni, ha szabad a toalett.","id":"20200819_Atlatszo_nyilvanos_veceket_allitottak_fel_Tokioban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52487fe7-ffbb-4ae8-be67-98d94c3317f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6542c70f-57ee-4361-91e3-80605a9566f3","keywords":null,"link":"/elet/20200819_Atlatszo_nyilvanos_veceket_allitottak_fel_Tokioban","timestamp":"2020. augusztus. 19. 20:46","title":"Átlátszó nyilvános vécéket állítottak fel Tokióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9bb8a19-f4d5-4194-97d3-941fba548461","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Ciklusról ciklusra veszít jelentőségéből a parlament, amit a mostani, a félidős mérleg is jól illusztrál. Kevesebb interpelláció és módosító javaslat, egyre rövidülő viták és ritkuló parlamenti ülésnapok. Az országgyűlés így mára teljesen elvesztette a kormány ellenőrzésével kapcsolatos szerepét.","shortLead":"Ciklusról ciklusra veszít jelentőségéből a parlament, amit a mostani, a félidős mérleg is jól illusztrál. Kevesebb...","id":"202034__felidoben_aparlament__rutinbol__bologatok__durva_finomhangolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9bb8a19-f4d5-4194-97d3-941fba548461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03478fe5-be68-47af-b22a-e12fd6d6e434","keywords":null,"link":"/360/202034__felidoben_aparlament__rutinbol__bologatok__durva_finomhangolas","timestamp":"2020. augusztus. 19. 13:00","title":"A NER parlamentjében az ellenzékkel lassan már szóba sem állnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d183a75-362b-40f4-8b67-2ec0154ad2a4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjas Guillermo del Toro lesz a rendező.\r

","shortLead":"Az Oscar-díjas Guillermo del Toro lesz a rendező.\r

","id":"20200820_Animacios_filmet_keszit_a_Pinokkiobol_a_Netflix","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d183a75-362b-40f4-8b67-2ec0154ad2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de3aee4-831d-4e29-9d49-859cdb03c208","keywords":null,"link":"/kultura/20200820_Animacios_filmet_keszit_a_Pinokkiobol_a_Netflix","timestamp":"2020. augusztus. 20. 14:59","title":"Animációs filmet készít a Pinokkióból a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"547e91f6-cc03-42e9-bc2a-6210029544ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lakástűzben a gyanúsított édesanyja meghalt.","shortLead":"A lakástűzben a gyanúsított édesanyja meghalt.","id":"20200819_gyongyos_gyujtogatas_lakastuz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=547e91f6-cc03-42e9-bc2a-6210029544ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa19dd2-380d-4df2-8063-ace5c4dbcc6f","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_gyongyos_gyujtogatas_lakastuz","timestamp":"2020. augusztus. 19. 15:41","title":"Rágyújthatta az anyjára a lakását egy gyöngyösi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de96a0d-3e2b-4eb7-9b67-81b4b73a4af6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Viszont fokozatosan csökken a fertőzés terjedési üteme - derült ki a csütörtöki hivatalos adatokból.","shortLead":"Viszont fokozatosan csökken a fertőzés terjedési üteme - derült ki a csütörtöki hivatalos adatokból.","id":"20200820_Mar_16_ezer_aldozata_van_a_koronavirusnak_Oroszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5de96a0d-3e2b-4eb7-9b67-81b4b73a4af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a394ea80-d67c-42e3-88b4-bbf4bed51075","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_Mar_16_ezer_aldozata_van_a_koronavirusnak_Oroszorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 20. 10:59","title":"Már 16 ezer áldozata van a koronavírusnak Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]