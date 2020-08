Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tesztekkel volt gond, ezért lett tévesen pozitív több ezer svéd állampolgár koronavírus-tesztje.","shortLead":"A tesztekkel volt gond, ezért lett tévesen pozitív több ezer svéd állampolgár koronavírus-tesztje.","id":"20200825_svedorszag_koronavirus_pozitiv_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea768bce-e473-494c-b77c-0f00c34bee93","keywords":null,"link":"/vilag/20200825_svedorszag_koronavirus_pozitiv_teszt","timestamp":"2020. augusztus. 25. 18:58","title":"A svédek elszúrták a teszteket, 3700 embert mondtak fertőzöttnek, pedig nem voltak azok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510b2349-3534-471f-a5df-aeaf09245c51","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Túl sötét és hűvös volt a nyár. A kiesést viszont részben kompenzálják az árak és az export is beindult.","shortLead":"Túl sötét és hűvös volt a nyár. A kiesést viszont részben kompenzálják az árak és az export is beindult.","id":"20200827_nem_termett_a_dinnye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=510b2349-3534-471f-a5df-aeaf09245c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9577f1b0-08bb-477a-a2cb-6a7681fd59c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_nem_termett_a_dinnye","timestamp":"2020. augusztus. 27. 06:11","title":"Nem termett a dinnye, nem zárnak jó évet a termelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df7254c-6831-4270-9c6c-da02fb650dc8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Újra jöhet a horvát Dinamo, de összekerülhetnek a Crvena Zvezdával vagy a Maccabi Tel-Avivval is.","shortLead":"Újra jöhet a horvát Dinamo, de összekerülhetnek a Crvena Zvezdával vagy a Maccabi Tel-Avivval is.","id":"20200827_fradi_bajnokok_ligaja_selejtezo_ellenfelek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0df7254c-6831-4270-9c6c-da02fb650dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011fae59-6ec6-4b73-8c3b-60642c2410b4","keywords":null,"link":"/sport/20200827_fradi_bajnokok_ligaja_selejtezo_ellenfelek","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:49","title":"Megvannak a Fradi lehetséges ellenfelei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d27b7-0df5-434f-83ad-115c685d1358","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre homályos utalások vannak a kormányzat részéről arra, hogy újabb szigorítások várhatóak az ősztől, a döntéseket a kormány a pénteki kormányülésen hozhatja meg, amely éppen a koronavírus-veszély miatt csúszott két napot. Mi azonban nem várunk tovább, olvasóink véleményére vagyunk kíváncsiak, ők milyen lépésekkel akadályoznák a vírus terjedését. A hvg.hu kérdőíve a koronavírus kezeléséről.","shortLead":"Egyelőre homályos utalások vannak a kormányzat részéről arra, hogy újabb szigorítások várhatóak az ősztől, a döntéseket...","id":"20200827_Itt_a_HVG_nagy_Covidkerdoive__On_hogyan_kezelne_a_masodik_hullamot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d27b7-0df5-434f-83ad-115c685d1358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60bdf69-51a2-48ce-93fe-79d4d524dfc6","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_Itt_a_HVG_nagy_Covidkerdoive__On_hogyan_kezelne_a_masodik_hullamot","timestamp":"2020. augusztus. 27. 12:10","title":"Ön hogyan kezelné a második hullámot? Most elmondhatja nekünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33d9acc2-d8e6-4e09-904e-7a190d7e3d0a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Vissza-visszatér a \"dízelbotrány\", még ha jelen esetben nem is gázolajos motorok miatt. ","shortLead":"Vissza-visszatér a \"dízelbotrány\", még ha jelen esetben nem is gázolajos motorok miatt. ","id":"20200826_Vizsgalat_indult_a_Porsche_ellen_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33d9acc2-d8e6-4e09-904e-7a190d7e3d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfad1c7f-5f0c-4922-915a-8d32c369d6eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200826_Vizsgalat_indult_a_Porsche_ellen_Nemetorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 26. 08:29","title":"Vizsgálat indult a Porsche ellen Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86f8aff-3a2e-4bd3-802d-eb463852173e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szinte pontosan egy évvel ezelőtt árasztotta el a trágyaszag Budapestet, most úgy tűnik, itt az újrázás.","shortLead":"Szinte pontosan egy évvel ezelőtt árasztotta el a trágyaszag Budapestet, most úgy tűnik, itt az újrázás.","id":"20200825_tragyaszag_buz_budapest_obuda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e86f8aff-3a2e-4bd3-802d-eb463852173e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7813397a-d1bf-49a0-ad9a-ebe8cbfbcf14","keywords":null,"link":"/elet/20200825_tragyaszag_buz_budapest_obuda","timestamp":"2020. augusztus. 25. 20:35","title":"Megint orrfacsaró bűz terjeng Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0599a9a-7356-4a08-a91b-8c55305699cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 1850 előtt nyomtatott térképek a könyvtáralapító Széchényi Ferenc gyűjteményéből származnak.","shortLead":"Az 1850 előtt nyomtatott térképek a könyvtáralapító Széchényi Ferenc gyűjteményéből származnak.","id":"20200826_terkepek_terkep_orszagos_szechenyi_konyvtar_oszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0599a9a-7356-4a08-a91b-8c55305699cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eea27b49-dc60-4468-941c-18e67869cc60","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_terkepek_terkep_orszagos_szechenyi_konyvtar_oszk","timestamp":"2020. augusztus. 26. 15:03","title":"Töriőrültek, ide: közel 1000 régi térképet tett ingyen böngészhetővé az Országos Széchényi Könyvtár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvos a mátészalkai kórházban dolgozik.","shortLead":"Az orvos a mátészalkai kórházban dolgozik.","id":"20200826_lelegeztetogep_koronavirus_orvos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf855d1-189a-4cee-aefb-0a42531e3078","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_lelegeztetogep_koronavirus_orvos","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:30","title":"Lélegeztetőgépen van egy koronavírussal fertőzött magyar orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]