Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55ab6d4f-aca0-4334-8ddb-c6fc332c74db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a lényegében szalonállapotú orosz terepjáró a típus életének kezdetére repít vissza bennünket. ","shortLead":"Ez a lényegében szalonállapotú orosz terepjáró a típus életének kezdetére repít vissza bennünket. ","id":"20200828_43_eves_lada_nivat_arulnak_amiben_5_azaz_ot_kilometer_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55ab6d4f-aca0-4334-8ddb-c6fc332c74db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c73da11-6727-4c59-91cb-1f58ef41b034","keywords":null,"link":"/cegauto/20200828_43_eves_lada_nivat_arulnak_amiben_5_azaz_ot_kilometer_van","timestamp":"2020. augusztus. 28. 06:41","title":"43 éves Lada Nivát árulnak, amiben öt kilométer van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5716451f-4460-4bb8-814f-ea04cb6767cf","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A ponthatár sehol nem lehet alacsonyabb alap- és osztatlan képzés esetén, mint 280 pont.","shortLead":"A ponthatár sehol nem lehet alacsonyabb alap- és osztatlan képzés esetén, mint 280 pont.","id":"20200827_kihirdettek_a_potfelvetelik_ponthatarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5716451f-4460-4bb8-814f-ea04cb6767cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7368fb2-7598-4e7f-ae9d-a984c1a95a53","keywords":null,"link":"/kultura/20200827_kihirdettek_a_potfelvetelik_ponthatarat","timestamp":"2020. augusztus. 27. 15:31","title":"Kihirdették a pótfelvételik ponthatárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a09d38b6-2311-4a2f-bd72-7a24cb99a3bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos elismerte, hogy nem Járóka Lívia cégébe mentek a támogatásként adott milliók, de szerinte annak egy részét a fideszes politikus férje és a testvére kapta meg fizetésként.","shortLead":"Hadházy Ákos elismerte, hogy nem Járóka Lívia cégébe mentek a támogatásként adott milliók, de szerinte annak egy részét...","id":"20200828_jaroka_livia_hadhazy_akos_labdarugas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a09d38b6-2311-4a2f-bd72-7a24cb99a3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f7ea597-d589-4912-858d-58c0487f37c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_jaroka_livia_hadhazy_akos_labdarugas","timestamp":"2020. augusztus. 28. 12:55","title":"Hadházy szerint Járóka családjához mentek egy államilag támogatott program milliói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd51ecb5-f2a6-4dc0-b156-9499d3238543","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu információi szerint a rendezvényen száznál is többen vettek részt.","shortLead":"A 24.hu információi szerint a rendezvényen száznál is többen vettek részt.","id":"20200827_alapjogokert_kozpont_szantho_miklos_karanten_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd51ecb5-f2a6-4dc0-b156-9499d3238543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76ba385-50d0-4192-9532-a639132b8e94","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_alapjogokert_kozpont_szantho_miklos_karanten_fertozott","timestamp":"2020. augusztus. 27. 21:05","title":"Az Alapjogokért Központ szervezte a partit, ami után több kormánytag is karanténba vonult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd89c46d-35ac-42c7-bf6b-113d7cb8ad09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új kutatás során a tudósok 47 különböző emberi szervben kerestek mikroműanyagot. Mindben találtak.","shortLead":"Egy új kutatás során a tudósok 47 különböző emberi szervben kerestek mikroműanyagot. Mindben találtak.","id":"20200827_Minden_szervunkben_lehet_mar_mikromuanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd89c46d-35ac-42c7-bf6b-113d7cb8ad09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c6b2a86-31ff-48d1-bdc1-ecb28530011e","keywords":null,"link":"/zhvg/20200827_Minden_szervunkben_lehet_mar_mikromuanyag","timestamp":"2020. augusztus. 27. 18:05","title":"Minden szervünkben lehet már mikroműanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ccce11-5704-40e4-b876-69a835cdb804","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész az első vizsgálat alapján nem lett fertőzött, most a második tesztre vár.","shortLead":"A színész az első vizsgálat alapján nem lett fertőzött, most a második tesztre vár.","id":"20200828_karanten_stohl_andras_koronavirus_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00ccce11-5704-40e4-b876-69a835cdb804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49022f24-a6a5-4a30-ac08-ce045ba4d693","keywords":null,"link":"/elet/20200828_karanten_stohl_andras_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. augusztus. 28. 07:24","title":"Karanténban várja az újabb tesztje eredményét Stohl András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0d1ad2-af76-468d-a9c8-fdd9082fb814","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Manchester United középpályását azonnal kitették a francia válogatott keretéből.","shortLead":"A Manchester United középpályását azonnal kitették a francia válogatott keretéből.","id":"20200827_paul_pogba_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a0d1ad2-af76-468d-a9c8-fdd9082fb814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa411fef-ed71-4134-b9b9-167f0284f2b9","keywords":null,"link":"/sport/20200827_paul_pogba_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 27. 16:26","title":"Pogba is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df4300b-c3a6-4c5e-b729-32d29167f51d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miután két tábor résztvevői között is találtak fertőzötteket, az egyetem lefújta a többi eseményt. A tünetmentes, de koronavírusos gólyák akár egy napig is együtt lehettek a többiekkel.","shortLead":"Miután két tábor résztvevői között is találtak fertőzötteket, az egyetem lefújta a többi eseményt. A tünetmentes, de...","id":"20200827_pte_golyatabor_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1df4300b-c3a6-4c5e-b729-32d29167f51d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8d3339-ddae-4c47-8c1a-d285747aa77d","keywords":null,"link":"/elet/20200827_pte_golyatabor_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 27. 10:32","title":"Három koronavírusos is volt a PTE gólyatáboraiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]