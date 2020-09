Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8288a28-2194-4cfd-8bc4-5517f6258a10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Belehúz a Google, és szeptember végén nemcsak okostelefonokat, hanem új okoshangszórót és Chromecast eszközt is bemutat.","shortLead":"Belehúz a Google, és szeptember végén nemcsak okostelefonokat, hanem új okoshangszórót és Chromecast eszközt is bemutat.","id":"20200916_szeptember30_virtualis_esemeny_google_pixel_5g_chromecast_okoshangszoro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8288a28-2194-4cfd-8bc4-5517f6258a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0515e0f0-7545-4735-bfbe-6510ff3b9e4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_szeptember30_virtualis_esemeny_google_pixel_5g_chromecast_okoshangszoro","timestamp":"2020. szeptember. 16. 13:33","title":"Több új készüléket is kiad a Google, telefon és hangszóró is érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyik színész rokona fertőződött meg.","shortLead":"Az egyik színész rokona fertőződött meg.","id":"20200916_Koronavirusgyanu_Operettszinhaz_eloadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2a113e-bb16-447b-b7f0-294b926795f6","keywords":null,"link":"/kultura/20200916_Koronavirusgyanu_Operettszinhaz_eloadas","timestamp":"2020. szeptember. 16. 13:06","title":"Koronavírus-gyanú miatt elmarad az Operettszínház összes előadása a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca77bcb0-20e9-46d0-b294-339b0f0eac9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Opel új üzleti modellt vezet be nálunk, amelynek részeként lecserélik az importőrt.","shortLead":"Az Opel új üzleti modellt vezet be nálunk, amelynek részeként lecserélik az importőrt.","id":"20200916_Uj_forgalmazohoz_kerul_az_Opel_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca77bcb0-20e9-46d0-b294-339b0f0eac9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533d1a5b-df6a-4ba2-8a69-bf12d0a7da85","keywords":null,"link":"/cegauto/20200916_Uj_forgalmazohoz_kerul_az_Opel_Magyarorszagon","timestamp":"2020. szeptember. 16. 14:49","title":"Új forgalmazóhoz kerül az Opel Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem csak a szívet és a tüdőt támadja meg a vírus.","shortLead":"Nem csak a szívet és a tüdőt támadja meg a vírus.","id":"20200916_A_betegek_kozel_felenel_sulyos_szovodmenyeket_hagyhat_hatra_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0797eeae-47ad-4ae8-9c36-91b5c83ce84b","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_A_betegek_kozel_felenel_sulyos_szovodmenyeket_hagyhat_hatra_a_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 16. 13:05","title":"Szlávik: Majdnem minden második betegnél szövődményeket hagy hátra a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aebbc25-8c66-4234-afc4-8ba24c6295bb","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Éveken át jártam ugyanazokkal az emberekkel konferenciákra, és este is velük ültem be egy sörre, de az változást nem hozott – mondja Boros Tamás. 