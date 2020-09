Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Holnap még akár 31 fok is lehet az országban, aztán egyre inkább ősziesre fordul az időjárás.","shortLead":"Holnap még akár 31 fok is lehet az országban, aztán egyre inkább ősziesre fordul az időjárás.","id":"20200916_Csutortok_hidegfront_hetvege_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5523e5fc-9ff2-4139-98de-8e6c0cc97243","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_Csutortok_hidegfront_hetvege_idojaras","timestamp":"2020. szeptember. 16. 16:16","title":"Csütörtökön érkezik a hidegfront, de a hétvégén érezzük meg leginkább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a384957-0d3c-418f-a813-a1d7870850bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány alig valamivel 20 ezer forint alatt maximálta a magáncélra kért koronavírustesztek árát. Ez ugyan jóval olcsóbb az állami intézmények által eddig kért összegnél, de van olyan magánlabor, ahol jóval kedvezőbb árat is kínáltak, igaz speciális feltételekkel.","shortLead":"A kormány alig valamivel 20 ezer forint alatt maximálta a magáncélra kért koronavírustesztek árát. Ez ugyan jóval...","id":"20200916_koronavirus_koronavirustesztek_arai_hatosagi_ar_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a384957-0d3c-418f-a813-a1d7870850bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb64ee38-db01-40d6-b9b4-4fa337d7c4e6","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_koronavirus_koronavirustesztek_arai_hatosagi_ar_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 16. 18:45","title":"Nem tűnik nagyvonalúnak a koronavírusteszt hatósági ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14d248-3030-4f68-a9c3-be872b18c5ed","c_author":"Bankmonitor.hu / Süle-Szigeti Bulcsú ","category":"gazdasag","description":"A 2008-as gazdasági válság után eufórikus hangulat uralkodott a befektetési piacokon, ami érthető, hiszen nem volt ritka az évi 10 százalékos hozam sem. Az elmúlt időszak sikerei pedig erősen befolyásolják a befektetők jövőre vonatkozó várakozásait is, ráadásul kutatások szerint a koronavírus által okozott világválság ellenére a megtakarítók meglehetősen optimisták maradtak. De milyen hozam számít reálisnak egy évtizedekre szóló nyugdíjbiztosítás esetében, és ez a hozam mire lesz elég a nyugdíjas éveinkre? A Bankmonitor körképe.","shortLead":"A 2008-as gazdasági válság után eufórikus hangulat uralkodott a befektetési piacokon, ami érthető, hiszen nem volt...","id":"20200917_Mekkora_hozamot_varhatunk_el_realisan_egy_nyugdijmegtakaritastol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd14d248-3030-4f68-a9c3-be872b18c5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c3ce35-cdd1-4ee8-9eaf-40e7c81afb4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_Mekkora_hozamot_varhatunk_el_realisan_egy_nyugdijmegtakaritastol","timestamp":"2020. szeptember. 17. 08:40","title":"Mekkora hozamot várhatunk el reálisan egy nyugdíj-megtakarítástól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ae010d-6e48-4108-8c93-2f732c2f6f60","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 29 éves spanyol középpályás az angol bajnoki címvédőnél folytathatja pályafutását.","shortLead":"A 29 éves spanyol középpályás az angol bajnoki címvédőnél folytathatja pályafutását.","id":"20200917_Thiago_a_kozeljovoben_a_Liverpool_jatekosa_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4ae010d-6e48-4108-8c93-2f732c2f6f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2295f9c-3545-44c7-917a-e531bf4dc1e6","keywords":null,"link":"/sport/20200917_Thiago_a_kozeljovoben_a_Liverpool_jatekosa_lehet","timestamp":"2020. szeptember. 17. 18:39","title":"Thiago a közeljövőben a Liverpool játékosa lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aebbc25-8c66-4234-afc4-8ba24c6295bb","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Éveken át jártam ugyanazokkal az emberekkel konferenciákra, és este is velük ültem be egy sörre, de az változást nem hozott – mondja Boros Tamás. A politikai elemzőt ez az élmény is arra sarkallta, hogy kilépjen a komfortzónájából, elhagyja az aktuálpolitikát, és a jövő kihívásaival foglalkozzon. Erre a feladatra alapította meg társaival az Egyensúly Intézetet. Hol vannak az új Széchenyik? Miért sikeresebb az ember az oroszlánnál? És mit tehet a tehetségtelen tüntető? A HVG portréinterjúja Boros Tamással.","shortLead":"Éveken át jártam ugyanazokkal az emberekkel konferenciákra, és este is velük ültem be egy sörre, de az változást nem...","id":"202038_boros_tamas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9aebbc25-8c66-4234-afc4-8ba24c6295bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658a2c21-94ba-476e-8bdb-f9b719d7eeb1","keywords":null,"link":"/360/202038_boros_tamas","timestamp":"2020. szeptember. 17. 13:00","title":"Boros Tamás: Az a célunk, hogy ez az ország kezdjen végre országként viselkedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee9a76b-0418-4666-a82a-c2fb1ddcc32f","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Évek óta termelnie kellene a Mol műgumiüzemének, ám a valódi rajt mindeddig elmaradt. Pedig csillagászati összegű közpénzből támogatja a beruházást a kormány.","shortLead":"Évek óta termelnie kellene a Mol műgumiüzemének, ám a valódi rajt mindeddig elmaradt. Pedig csillagászati összegű...","id":"202038__molgyar__politikusi_fogasok__draga_mulatsag__defektes_fejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ee9a76b-0418-4666-a82a-c2fb1ddcc32f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7c4f36-3394-4ac0-884f-b0535ffd6743","keywords":null,"link":"/360/202038__molgyar__politikusi_fogasok__draga_mulatsag__defektes_fejlesztes","timestamp":"2020. szeptember. 18. 11:00","title":"Már éveket késett a gyár indulása, pedig milliárdokba kerül az adófizetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2359b13-b65f-4e06-94e1-352ce7deb3dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt a volt fideszes alpolgármester, Fohsz Tivadar botránya miatt kezdeményezett jogszabálymódosítást.","shortLead":"A párt a volt fideszes alpolgármester, Fohsz Tivadar botránya miatt kezdeményezett jogszabálymódosítást.","id":"20200917_molesztalas_fohsz_szexualis_eroszak_parbeszed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2359b13-b65f-4e06-94e1-352ce7deb3dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81f9f95-ed88-440d-833f-18480e8cc279","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_molesztalas_fohsz_szexualis_eroszak_parbeszed","timestamp":"2020. szeptember. 17. 16:25","title":"Törvényt módosítana a szexuális bűncselekményt elkövetőkkel szemben a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f7bafb-f971-4190-b4de-4fae88b4660d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazolt fertőzöttek száma 710-zel emelkedett.","shortLead":"Az igazolt fertőzöttek száma 710-zel emelkedett.","id":"20200917_Meghalt_kilenc_koronavirusos_beteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44f7bafb-f971-4190-b4de-4fae88b4660d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3ee058a-9283-4c3e-8430-b720606de550","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_Meghalt_kilenc_koronavirusos_beteg","timestamp":"2020. szeptember. 17. 09:33","title":"Meghalt kilenc koronavírusos beteg, köztük egy 42 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]