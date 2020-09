Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5aae5d90-9039-4be3-be12-6ec86a344502","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt négykerekű időgépre vágyóknak 1,5 millió forintot kell a projektre szánniuk.","shortLead":"A kompakt négykerekű időgépre vágyóknak 1,5 millió forintot kell a projektre szánniuk.","id":"20200917_ot_rendszamos_kispolszkit_kinalnak_eladasra_gyorben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aae5d90-9039-4be3-be12-6ec86a344502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52166921-6f43-44b7-95a0-cdcc35490343","keywords":null,"link":"/cegauto/20200917_ot_rendszamos_kispolszkit_kinalnak_eladasra_gyorben","timestamp":"2020. szeptember. 21. 06:41","title":"OT rendszámos Kispolszkit kínálnak eladásra Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39c4dc6-adda-4f86-998c-464fa202d9eb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Markus Söder arra kéri a Bayern München szurkolóit, hogy ne utazzanak el Budapestre.","shortLead":"Markus Söder arra kéri a Bayern München szurkolóit, hogy ne utazzanak el Budapestre.","id":"20200921_europai_szuperkupa_bayern_sevilla_puskas_arena_bajor_miniszterelnok_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e39c4dc6-adda-4f86-998c-464fa202d9eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e87afb9-1092-4b45-b39b-d289b5d82b38","keywords":null,"link":"/sport/20200921_europai_szuperkupa_bayern_sevilla_puskas_arena_bajor_miniszterelnok_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 21. 17:38","title":"Bajor miniszterelnök: A gyomrom görcsbe rándul, ha a budapesti Szuperkupára gondolok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c21f148-1eeb-49d1-a3e8-408f9820a25d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eredetileg október végére tervezett Ördögkatlan Napok volt a B terv, ha már a vírus miatt a nyári fesztivált törölni kellett. Most a B tervnek is befellegzett. ","shortLead":"Az eredetileg október végére tervezett Ördögkatlan Napok volt a B terv, ha már a vírus miatt a nyári fesztivált törölni...","id":"20200922_A_fesztival_utan_az_Ordogkatlan_Napokat_is_le_kell_mondani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c21f148-1eeb-49d1-a3e8-408f9820a25d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e874393-f0d6-4363-bd2d-5792b16bf73f","keywords":null,"link":"/elet/20200922_A_fesztival_utan_az_Ordogkatlan_Napokat_is_le_kell_mondani","timestamp":"2020. szeptember. 22. 16:57","title":"A fesztivál után az Ördögkatlan Napokat is le kellett mondani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ba0565-03cd-42ac-a2b7-d0bcf3c88bd4","c_author":"Windisch Judit - Nagy Iván László","category":"itthon","description":"A szóban elmondott beszédekhez képest Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Nemzetben megjelent cikke kisebb ívű, iránymutatás helyett inkább megpróbálta saját történetté formálni a mögöttünk hagyott időszakot. A liberálisokat azért szidja, mert abban nincs rizikó, az Európában felhúzott új védelmi vonallal pedig elárulja, mennyire van egyedül. A háborús retorikából most sem engedett.","shortLead":"A szóban elmondott beszédekhez képest Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Nemzetben megjelent cikke kisebb ívű...","id":"20200921_Orban_essze_libernyak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02ba0565-03cd-42ac-a2b7-d0bcf3c88bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02840b27-ff34-405e-8ad6-a7f6dae40476","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_Orban_essze_libernyak","timestamp":"2020. szeptember. 21. 17:00","title":"Orbán veri a harci dobot, hogy elterelje a figyelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ad6e7a-fa1a-4501-828f-de63c08b73a6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem szerepel a Mainz szakmai terveiben Szalai Ádám, a legértelmesebb az, ha új csapatot keres magának – nyilatkozta a klub sportigazgatója.","shortLead":"Nem szerepel a Mainz szakmai terveiben Szalai Ádám, a legértelmesebb az, ha új csapatot keres magának – nyilatkozta...","id":"20200921_szalai_mainz_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23ad6e7a-fa1a-4501-828f-de63c08b73a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e64415e-79d0-4f21-93b5-704a0c48b270","keywords":null,"link":"/sport/20200921_szalai_mainz_foci","timestamp":"2020. szeptember. 21. 19:38","title":"Kirúgják Szalai Ádámot a Mainztól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két személyautó ütközött össze.","shortLead":"Két személyautó ütközött össze.","id":"20200921_Halalos_baleset_tortent_a_74es_fouton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07620027-5d8f-48c3-ad71-048ecc81a683","keywords":null,"link":"/cegauto/20200921_Halalos_baleset_tortent_a_74es_fouton","timestamp":"2020. szeptember. 21. 08:32","title":"Halálos baleset történt a 74-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a78d337-fd53-4529-9979-5f296c3c56aa","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"A kisbefektetők körében ismét népszerűvé vált az arany, és nem csak fizikai formában. Több hazai és külföldi kereskedési platformon is elérhetőek határidős ügyletek, tőkeáttételes certifikátok, ezek azonban nagyon kockázatos eszközök. Ennél sokkal biztonságosabb megoldást kínálnak az árupiaci befektetési alapok.","shortLead":"A kisbefektetők körében ismét népszerűvé vált az arany, és nem csak fizikai formában. Több hazai és külföldi...","id":"20200921_Nem_minden_arany_fenylik_otp_alapkezelo_arupiaci_befektetesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a78d337-fd53-4529-9979-5f296c3c56aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec6ac7d4-1185-484c-8050-a6b39f6e005d","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200921_Nem_minden_arany_fenylik_otp_alapkezelo_arupiaci_befektetesek","timestamp":"2020. szeptember. 21. 07:30","title":"Az év legjobb árupiaci befektetései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09aacc45-1c99-4620-8aae-ec5b369e139c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nagy sonkakagyló (Pinna nobilis) a Földközi-tenger legnagyobb kagylója. Kihalása miatt adtak hangot aggodalmuknak horvát tengerbiológusok egy Krk szigetén tartott szakmai fórumon.","shortLead":"A nagy sonkakagyló (Pinna nobilis) a Földközi-tenger legnagyobb kagylója. Kihalása miatt adtak hangot aggodalmuknak...","id":"20200921_nagy_sonkakagylo_kihalas_horvatorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09aacc45-1c99-4620-8aae-ec5b369e139c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cedf0ca-23a7-4089-875e-0cb1ebb5ae2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_nagy_sonkakagylo_kihalas_horvatorszag","timestamp":"2020. szeptember. 21. 06:33","title":"Rejtélyes kórokozó pusztít a vizekben, aggódnak a horvátok a sonkakagyló miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]