Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e62dc2fb-e7ae-49ec-af26-dcd04075ea7a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos észak-angliai kisvárosból indulva kultúrtörténelmet írt a Brian életével, a Gyalog galoppal és megannyi más darabbal. Python-sztorikkal, hírességekkel és öniróniával zsúfolt életrajzát részletekben közöljük.","shortLead":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos...","id":"20200926_Az_egyetemi_klubtol_a_Monty_Pythonig__Eric_Idle_eletutja_2_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e62dc2fb-e7ae-49ec-af26-dcd04075ea7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a347d8-e77e-4393-a39d-170f219c01f9","keywords":null,"link":"/360/20200926_Az_egyetemi_klubtol_a_Monty_Pythonig__Eric_Idle_eletutja_2_resz","timestamp":"2020. szeptember. 26. 19:00","title":"Az egyetemi klubtól a Monty Pythonig – Eric Idle életútja, 2. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"731c2e93-697e-486c-8291-e315dbe98930","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Köszönjük, legenda!","shortLead":"Köszönjük, legenda!","id":"20200927_Benedek_Tiborrol_szolo_emlekvideoval_indult_a_magyar_kupa_dontoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=731c2e93-697e-486c-8291-e315dbe98930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a2b08e-0612-4364-ba42-5e202182debe","keywords":null,"link":"/sport/20200927_Benedek_Tiborrol_szolo_emlekvideoval_indult_a_magyar_kupa_dontoje","timestamp":"2020. szeptember. 27. 20:52","title":"Benedek Tiborról szóló emlékvideóval indult a magyar kupa döntője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"004d11cb-4a14-4d9e-9229-34f298aeeec6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A géppel a fel-és leszállást gyakorolták az ukrán légierő harkivi egyetemének kadétjai.\r

","shortLead":"A géppel a fel-és leszállást gyakorolták az ukrán légierő harkivi egyetemének kadétjai.\r

","id":"20200926_Huszonot_halottja_van_az_ukran_katonai_szallitogep_balesetenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=004d11cb-4a14-4d9e-9229-34f298aeeec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1763abb-35f5-4659-a3bd-ec514e405cf9","keywords":null,"link":"/vilag/20200926_Huszonot_halottja_van_az_ukran_katonai_szallitogep_balesetenek","timestamp":"2020. szeptember. 26. 13:37","title":"Huszonöt halottja van az ukrán katonai szállítógép balesetének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddefbf98-5c71-42aa-a283-eae4c2534c46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem gyártanak termékeket, nem nyújtanak szolgáltatásokat, ehelyett más gyártók termékeihez kapcsolódó szabadalmi pereskedéssel, licencdíjak szedéséből élnek meg az úgynevezett szabadalmi trollok. Az egyik ilyen közülük az Apple okosóráit nézte ki magának.","shortLead":"Nem gyártanak termékeket, nem nyújtanak szolgáltatásokat, ehelyett más gyártók termékeihez kapcsolódó szabadalmi...","id":"20200926_solas_oled_apple_watch_szabadalomsertes_casio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddefbf98-5c71-42aa-a283-eae4c2534c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8219e1ed-7601-4022-9c21-50612ceee679","keywords":null,"link":"/tudomany/20200926_solas_oled_apple_watch_szabadalomsertes_casio","timestamp":"2020. szeptember. 26. 12:03","title":"Betiltatná az Apple óráit egy szabadalmi troll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f322f0f-6219-4b1a-9aea-9fab19ba2233","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hotel hitelrontás címén jelentette fel volt vendégét.","shortLead":"A hotel hitelrontás címén jelentette fel volt vendégét.","id":"20200926_Orizet_amerikai_Thaifold_kritika_szalloda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f322f0f-6219-4b1a-9aea-9fab19ba2233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f5e4ea-f72e-4a04-b1ba-fd0e83ad2b7f","keywords":null,"link":"/elet/20200926_Orizet_amerikai_Thaifold_kritika_szalloda","timestamp":"2020. szeptember. 26. 15:18","title":"Őrizetbe vettek egy amerikait Thaiföldön, mert kritizálta a szállodáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e3d104-bd2d-462d-9612-2bedf15e2271","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A német tartomány vezetőjének megtetszett a héten bejelentett kaliforniai törvény. ","shortLead":"A német tartomány vezetőjének megtetszett a héten bejelentett kaliforniai törvény. ","id":"20200927_Bajororszagban_is_betiltanak_15_ev_mulva_a_hagyomanyos_meghajtasu_autok_forgalmazasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5e3d104-bd2d-462d-9612-2bedf15e2271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2673158b-3d44-467d-bca1-5bd16dedbb2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200927_Bajororszagban_is_betiltanak_15_ev_mulva_a_hagyomanyos_meghajtasu_autok_forgalmazasat","timestamp":"2020. szeptember. 27. 16:55","title":"Bajorország kormányfője betiltaná 2035-től a hagyományos meghajtású autók forgalmazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ae85e6-4848-4cc9-8ac3-a419d243a30f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új rendszerfrissítés általában olyan kellemetlenségeket is magával hozhat, hogy a régebbi eszközök valamennyire lelassulnak tőle. Ez az új iOS 14 esetében nincs így.","shortLead":"Egy új rendszerfrissítés általában olyan kellemetlenségeket is magával hozhat, hogy a régebbi eszközök valamennyire...","id":"20200927_ios_14_frissites_regi_iphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1ae85e6-4848-4cc9-8ac3-a419d243a30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a046098e-7933-4d56-a3f7-041c31efe58e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200927_ios_14_frissites_regi_iphone","timestamp":"2020. szeptember. 27. 10:03","title":"Nemhogy nem lassulnak, még gyorsabbak is lesznek a régi iPhone-ok, ha iOS 14-re frissítik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4dd0ea-53f0-4202-bd08-bc90834f9a79","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Manchester City saját stadionjában 5-2-re kikapott a Leicester Citytől az angol labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójának vasárnapi játéknapján.","shortLead":"A Manchester City saját stadionjában 5-2-re kikapott a Leicester Citytől az angol labdarúgó-bajnokság harmadik...","id":"20200927_Ot_golt_kapott_hazai_palyan_a_Manchester_City","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b4dd0ea-53f0-4202-bd08-bc90834f9a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5ef25f-3d80-41d1-b126-5b4d12feaf87","keywords":null,"link":"/sport/20200927_Ot_golt_kapott_hazai_palyan_a_Manchester_City","timestamp":"2020. szeptember. 27. 19:49","title":"Kiütötték otthon a Manchester City-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]