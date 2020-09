Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a968e34e-3db3-47b6-86b5-a6dd108e5cb5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A pontversenyben vezető, hatszoros világbajnok nagy fölénnyel szerezte meg a pole pozíciót.","shortLead":"A pontversenyben vezető, hatszoros világbajnok nagy fölénnyel szerezte meg a pole pozíciót.","id":"20200926_Hamilton_indulhat_az_elrol_Szocsiban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a968e34e-3db3-47b6-86b5-a6dd108e5cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1966f1-35a1-4678-a35c-f32de88506e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200926_Hamilton_indulhat_az_elrol_Szocsiban","timestamp":"2020. szeptember. 26. 15:37","title":"Hamilton indulhat az élről Szocsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c503df72-007b-41c1-98e5-a9a87fe43136","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jereváni vádak szerint Azerbajdzsán polgári célpontokat támadott Hegyi-Karabahban","shortLead":"Jereváni vádak szerint Azerbajdzsán polgári célpontokat támadott Hegyi-Karabahban","id":"20200927_Kiujulo_feszultseg_Ormenyorszag_es_Azerbajdzsan_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c503df72-007b-41c1-98e5-a9a87fe43136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d420483-b820-4e0e-b741-399af7bef309","keywords":null,"link":"/vilag/20200927_Kiujulo_feszultseg_Ormenyorszag_es_Azerbajdzsan_kozott","timestamp":"2020. szeptember. 27. 10:56","title":"Kiújuló feszültség Örményország és Azerbajdzsán között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fdf619-4c64-4fe1-ad79-aeb958f54db4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztévé helyett a TV2 Tényekben beszélt a vírusjárvány miatti védekezésről Orbán Viktor.

","shortLead":"A köztévé helyett a TV2 Tényekben beszélt a vírusjárvány miatti védekezésről Orbán Viktor.

","id":"20200927_Orban_Viktor_interju_vasarnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3fdf619-4c64-4fe1-ad79-aeb958f54db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0840b092-dc78-44e1-931b-98dd62f222c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_Orban_Viktor_interju_vasarnap","timestamp":"2020. szeptember. 27. 18:50","title":"Orbán: Jövőre meg kell emelni a közmunkások bérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db483737-bf55-42ca-b959-18df6c876002","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Akár több százezres büntetés is járhat majd egy gumiabroncs kidobásáért, de nem lesz önálló hulladékhatóság. A hulladékhelyzettel kapcsolatos tervekről a Népszava közölt összeállítást.



","shortLead":"Akár több százezres büntetés is járhat majd egy gumiabroncs kidobásáért, de nem lesz önálló hulladékhatóság...","id":"20200928_hulladekgazdalkodasi_tervek_illegalis_szemetlerakas_buntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db483737-bf55-42ca-b959-18df6c876002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"108137ff-ddc2-453c-b59d-84d40bd84c8a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200928_hulladekgazdalkodasi_tervek_illegalis_szemetlerakas_buntetes","timestamp":"2020. szeptember. 28. 08:35","title":"Kapásból börtön járhat majd nagy mennyiségű szemét illegális lerakásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"789496c9-922e-49d9-90c4-58eff66fa58f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyészség aljas indokból, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat a férfi ellen.\r

","shortLead":"Az ügyészség aljas indokból, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat a férfi ellen.\r

","id":"20200928_vademeles_kettos_gyilkossag_nyiregyhaza_vadlott_eletfogytiglan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=789496c9-922e-49d9-90c4-58eff66fa58f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53836b4-61d4-4855-b382-ae2e23d34b90","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_vademeles_kettos_gyilkossag_nyiregyhaza_vadlott_eletfogytiglan","timestamp":"2020. szeptember. 28. 11:37","title":"Lelőtte felesége szeretőjét és annak apját is Nyíregyházán, életfogytiglant kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f06666c-b6f6-46f3-b7cd-03a2eda7495e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az országgyűlési választás utáni évben csökkent a Bethlen Gábor Alapon keresztül határon túlra juttatott állami támogatások összege, bár még így is 60 milliárd lett. A külügyminisztérium saját támogatásaival együtt majdnem 100 milliárd ment határon túlra, és akadnak még ismeretlen tételek a költségvetésben.","shortLead":"Az országgyűlési választás utáni évben csökkent a Bethlen Gábor Alapon keresztül határon túlra juttatott állami...","id":"20200926_bethlen_gabor_alap_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f06666c-b6f6-46f3-b7cd-03a2eda7495e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c418c94f-33f3-461b-8d52-cd1668f0bbca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200926_bethlen_gabor_alap_tamogatas","timestamp":"2020. szeptember. 26. 14:00","title":"Megtört a lendület: a kormány csak a tervezett pénz dupláját tolta ki határon túlra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51895ec4-a6ce-4c98-a9cc-1a435db76676","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az atléták világszövetsége öt hónap haladékot adott a doppingmentesítés tervének kidolgozására.","shortLead":"Az atléták világszövetsége öt hónap haladékot adott a doppingmentesítés tervének kidolgozására.","id":"20200926_Egyelore_maradnak_koron_kivul_az_orosz_atletak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51895ec4-a6ce-4c98-a9cc-1a435db76676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a2e530-c460-4aa5-9e59-98ccf3736aa2","keywords":null,"link":"/sport/20200926_Egyelore_maradnak_koron_kivul_az_orosz_atletak","timestamp":"2020. szeptember. 26. 17:10","title":"Egyelőre maradnak körön kívül az orosz atléták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d132f8ef-cd23-441f-a118-f5eafe29300d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Urológiai klinikára kell majd menni a járóbetegeknek. ","shortLead":"Az Urológiai klinikára kell majd menni a járóbetegeknek. ","id":"20200927_Atkoltoztetik_a_Semmelweis_Egyetem_onkologiai_jarobeteg_reszleget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d132f8ef-cd23-441f-a118-f5eafe29300d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa89ca6f-ff81-4213-ac0f-131dae75c0a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_Atkoltoztetik_a_Semmelweis_Egyetem_onkologiai_jarobeteg_reszleget","timestamp":"2020. szeptember. 27. 19:59","title":"Átköltöztetik a Semmelweis Egyetem onkológiai járóbeteg részlegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]