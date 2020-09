Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kitalálta a Microsoft, hogyan bánhatna takarékosan a böngészője az erőforrásokkal: bevezeti a fülek altatásának lehetőségét.","shortLead":"Kitalálta a Microsoft, hogyan bánhatna takarékosan a böngészője az erőforrásokkal: bevezeti a fülek altatásának...","id":"20200928_microsoft_edge_bongeszo_fulek_altatasa_energiatakarekossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c38449-e443-4b88-bcb3-c14d6bbfd1c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_microsoft_edge_bongeszo_fulek_altatasa_energiatakarekossag","timestamp":"2020. szeptember. 28. 10:03","title":"Hálás lesz érte a laptopja aksija: jönnek az alvó fülek az Edge böngészőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ 65 országának, kormányának vezetője írta alá az ENSZ-ben azt a megállapodást, amely szerint 2030-ra visszafordítják a természet pusztulását. David Attenborough szerint most minden lépésre szükség van.","shortLead":"A világ 65 országának, kormányának vezetője írta alá az ENSZ-ben azt a megállapodást, amely szerint 2030-ra...","id":"20200929_david_attenborough_ensz_fajok_kihalasa_termeszeti_katasztrofa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39664c9f-707a-4e43-aa42-164aea127a0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_david_attenborough_ensz_fajok_kihalasa_termeszeti_katasztrofa","timestamp":"2020. szeptember. 29. 09:33","title":"David Attenborough megkongatta a vészharangot, hamarosan egymillió faj halhat ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hetvenéves magyar festményeket ment vásárolni a hatósági házi karanténból. Több tucatnyi embert tesztelnek le miatta.","shortLead":"A hetvenéves magyar festményeket ment vásárolni a hatósági házi karanténból. Több tucatnyi embert tesztelnek le miatta.","id":"20200928_koronavirus_jarvany_magyar_ferfi_kambodzsa_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c7cfad-dd43-4b69-a923-e1738b4fb91d","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_koronavirus_jarvany_magyar_ferfi_kambodzsa_karanten","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:01","title":"Meglépett a karanténból egy koronavírusos magyar férfi Kambodzsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f85a84-11c5-422a-a83b-8e6718eaea25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség kiporciózott kokaint talált a házkutatások során.","shortLead":"A rendőrség kiporciózott kokaint talált a házkutatások során.","id":"20200929_Ferihegyi_dolgozok_arultak_kabitoszert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68f85a84-11c5-422a-a83b-8e6718eaea25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691b360e-28c6-4451-9b53-15edd93f80e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_Ferihegyi_dolgozok_arultak_kabitoszert","timestamp":"2020. szeptember. 29. 08:21","title":"Ferihegyi dolgozók árulhattak kábítószert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Átmeneti időre felfüggesztették a kínai videómegosztó letöltésének kormányzati tilalmát. ","shortLead":"Átmeneti időre felfüggesztették a kínai videómegosztó letöltésének kormányzati tilalmát. ","id":"20200928_tiktok_kina_egyesult_allamok_donald_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e4ed74-cb3d-402c-bc27-6314bd45f5ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_tiktok_kina_egyesult_allamok_donald_trump","timestamp":"2020. szeptember. 28. 06:48","title":"A TikTok javára döntöt egy amerikai bíró, egyelőre letölthető marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a következő hetekben frissíti majd az Outlook alkalmazást, több új funkcióval is bővítve annak lehetőségeit.","shortLead":"A Microsoft a következő hetekben frissíti majd az Outlook alkalmazást, több új funkcióval is bővítve annak lehetőségeit.","id":"20200929_microsoft_outlook_alkalmazas_diktalas_hangvezereles_ignite_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32414b5d-454f-42d6-8acd-ad9de5ef078b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_microsoft_outlook_alkalmazas_diktalas_hangvezereles_ignite_2020","timestamp":"2020. szeptember. 29. 10:03","title":"Több új funkció is jön az Outlookba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindkét baleset kijelölt gyalogátkelőhelyen történt.","shortLead":"Mindkét baleset kijelölt gyalogátkelőhelyen történt.","id":"20200928_gyalogos_zebra_halalos_baleset_gazolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2fa58d-ce48-4ebe-844a-fd0e21fbf31b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200928_gyalogos_zebra_halalos_baleset_gazolas","timestamp":"2020. szeptember. 28. 09:55","title":"Két gyalogost is elütöttek hétfő reggel Budapesten, az egyikük meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d703ba6-564d-4c3a-903b-790c52d5052f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Havi húszezer forintnak megfelelő adót fizetett Donald Trump, amikor elnök lett, a jogi és pénzügyi kiskapukat kihasználva pedig több százmillió dolláros nyereségeket titkolt el az adóhatóság elől - állítja a The New York Times. Azt korábban is lehetett sejteni, hogy az amerikai elnök adóügyeivel valami nincs rendben, most azonban egy élet adóelkerülési trükkjeit gyűjtötte össze a lap. Ha igazuk van, akkor Trump feje felett sötét felhők gyülekeznek: 2022-ig 421 millió dollárt követelhetnek tőle.","shortLead":"Havi húszezer forintnak megfelelő adót fizetett Donald Trump, amikor elnök lett, a jogi és pénzügyi kiskapukat...","id":"20200928_Donald_Trump_ado_adobevallas_usa_elnk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d703ba6-564d-4c3a-903b-790c52d5052f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd17ae08-9a06-4c24-97a7-21f1d9f7adc4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200928_Donald_Trump_ado_adobevallas_usa_elnk","timestamp":"2020. szeptember. 28. 20:00","title":"Donald Trump meghekkelte az adórendszert, de most saját tornya omolhat rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]