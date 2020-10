Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b0631f7-aa9b-4d87-ab64-f56bce27022b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a HírTv-nek adott 25 perces interjúban elmondta, egyelőre nincs szükség a mindennapi életet érintő szigorításokra és reagált a Magyar Orvosi Kamara kritikáira is. ","shortLead":"A miniszterelnök a HírTv-nek adott 25 perces interjúban elmondta, egyelőre nincs szükség a mindennapi életet érintő...","id":"20201007_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b0631f7-aa9b-4d87-ab64-f56bce27022b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8e111a1-a678-46f6-a035-885283ae5426","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_Orban_Viktor","timestamp":"2020. október. 07. 19:35","title":"Orbán Viktor: Egyelőre nem lesz szigorítás, visszajön az 5 százalékos áfa a lakásépítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben csak azok kapják majd meg tesztelésre a YouTube által készített új funkciókat, akik a Premium-előfizetők táborát erősítik. Három újdonságot már most is csak így lehet kipróbálni.","shortLead":"A jövőben csak azok kapják majd meg tesztelésre a YouTube által készített új funkciókat, akik a Premium-előfizetők...","id":"20201007_youtube_premium_elofizetes_uj_funkcio_tesztelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2bf83b5-5d61-45d2-a2a7-83c3ad5fb32e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_youtube_premium_elofizetes_uj_funkcio_tesztelese","timestamp":"2020. október. 07. 11:33","title":"Eldugja az új funkciókat a YouTube, csak a Premium-előfizetők tesztelhetik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány második hullámában sokkal kevesebb rémhírterjesztőt vonnak felelősségre.","shortLead":"A járvány második hullámában sokkal kevesebb rémhírterjesztőt vonnak felelősségre.","id":"20201007_Megrovast_kapott_egy_ferfi_mert_tagadta_a_koronavirus_letezeset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5376c26-a4c6-4621-a260-ca2d5fe235d5","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_Megrovast_kapott_egy_ferfi_mert_tagadta_a_koronavirus_letezeset","timestamp":"2020. október. 07. 21:31","title":"Megrovást kapott egy férfi, mert tagadta a koronavírus létezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0883a752-193e-455c-a166-586388900d08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"80 éves korában elhunyt Johnny Nash amerikai énekes-zeneszerző.","shortLead":"80 éves korában elhunyt Johnny Nash amerikai énekes-zeneszerző.","id":"20201007_meghalt_johnny_nash_halalhir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0883a752-193e-455c-a166-586388900d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9f02b2-609f-4a1d-be77-d59985334821","keywords":null,"link":"/elet/20201007_meghalt_johnny_nash_halalhir","timestamp":"2020. október. 07. 04:15","title":"Meghalt Johnny Nash","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37f19d56-0f09-444a-8f4b-3d1ccb3c7867","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Leonardo da Vinci elveszettnek hitt legendás freskója, a firenzeiek katonai győzelmét ünneplő Anghiari csata valójában sosem létezett – állítja művészettörténészek egy csoportja.\r

","shortLead":"Leonardo da Vinci elveszettnek hitt legendás freskója, a firenzeiek katonai győzelmét ünneplő Anghiari csata valójában...","id":"20201008_Evszazadok_ota_kerestek_de_kiderult_nem_is_letezett_Leonardo_legendas_freskoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37f19d56-0f09-444a-8f4b-3d1ccb3c7867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d610fc51-861c-4a5b-b8cf-dd5ef0ca1291","keywords":null,"link":"/elet/20201008_Evszazadok_ota_kerestek_de_kiderult_nem_is_letezett_Leonardo_legendas_freskoja","timestamp":"2020. október. 08. 10:20","title":"Évszázadok óta keresték, most kiderült, nem is létezett Leonardo legendás freskója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f24eefb-5b29-4a9f-a394-dbf06e0b66c5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltávolítja a QAnon szélsőséges mozgalom tagjainak nemcsak egyes bejegyzéseit, hanem a fiókjait is a Facebook és az Instagram – közölte a vállalat.","shortLead":"Eltávolítja a QAnon szélsőséges mozgalom tagjainak nemcsak egyes bejegyzéseit, hanem a fiókjait is a Facebook és...","id":"20201007_facebook_instagram_qanon_tagok_fiokjainak_eltavolitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f24eefb-5b29-4a9f-a394-dbf06e0b66c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b356de-e46d-43cc-a75f-966d1ceed2fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_facebook_instagram_qanon_tagok_fiokjainak_eltavolitasa","timestamp":"2020. október. 07. 02:37","title":"A Facebook és az Instagram mostantól törli a QAnon szélsőséges mozgalom tagjainak fiókjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82c10a2c-4543-4a3e-b06e-51950322e1bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Október elején is érdemes hullócsillagokat keresve kémlelni az eget – üzente meg az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).","shortLead":"Október elején is érdemes hullócsillagokat keresve kémlelni az eget – üzente meg az Országos Meteorológiai Szolgálat...","id":"20201008_drakonidak_2020_oktober_meteorraj_csillaghullas_idojaras_omsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82c10a2c-4543-4a3e-b06e-51950322e1bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf3df4e-d6c5-441c-aac5-a13c9f8c5a94","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_drakonidak_2020_oktober_meteorraj_csillaghullas_idojaras_omsz","timestamp":"2020. október. 08. 09:03","title":"Nézzen fel az égre ma éjjel, megéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b3b6f7-1a41-4cf4-a88a-7a9606db5604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Orbán-kormány beteg demokráciájáról beszélő európai bizottsági alelnök, Vera Jourova, és az Orbán és körei pénzügyi kiéheztetését szorgalmazó európai parlamenti alelnök, Katarina Barley a címzettje nyílt levelüknek. A koronavírus utáni uniós újjáépítési alap felét kérik az önkormányzatoknak.","shortLead":"Az Orbán-kormány beteg demokráciájáról beszélő európai bizottsági alelnök, Vera Jourova, és az Orbán és körei pénzügyi...","id":"20201006_jogallamisag_varosok_kozvetlen_tamogatasa_karacsony_jourova_barley_orbankormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77b3b6f7-1a41-4cf4-a88a-7a9606db5604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42045f4-3fc7-410b-b3b8-ab3b3e954a6c","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_jogallamisag_varosok_kozvetlen_tamogatasa_karacsony_jourova_barley_orbankormany","timestamp":"2020. október. 06. 19:58","title":"Az Orbán-kormány leghevesebb brüsszeli kritikusaihoz fordultak a közvetlen támogatásokért Karácsonyék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]