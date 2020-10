Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Pécsi Tudományegyetemmel működnek együtt, orvosdiagnosztikai fejlesztést végeznek.","shortLead":"A Pécsi Tudományegyetemmel működnek együtt, orvosdiagnosztikai fejlesztést végeznek.","id":"20201008_4ig_pecsi_tudomanyegyetem_orvosdiagnosztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4356f9-c7ab-4c62-88af-44fde60add9f","keywords":null,"link":"/kkv/20201008_4ig_pecsi_tudomanyegyetem_orvosdiagnosztika","timestamp":"2020. október. 08. 10:46","title":"A 4iG-ra megint rátalált egy milliárdos munka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3cf8dc-9c71-4ac7-942b-f000106d2c27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szélsőséges lesz az időjárás, szokatlan enyhe és csendes téli időszakok is lehetnek.","shortLead":"Szélsőséges lesz az időjárás, szokatlan enyhe és csendes téli időszakok is lehetnek.","id":"20201006_Durva_es_kiszamithatatlan_hidegbetoresek_varhatoak_telen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da3cf8dc-9c71-4ac7-942b-f000106d2c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee281062-3af6-4b7a-8aec-941af96c6bf9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_Durva_es_kiszamithatatlan_hidegbetoresek_varhatoak_telen","timestamp":"2020. október. 06. 21:08","title":"Durva és kiszámíthatatlan hidegbetörések várhatók télen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd48265d-19ed-4dbc-90e8-3f54fd02d832","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtökön várható a Drakonidák meteorraj maximuma. Az előrejelzések szerint tiszta időnk lesz.","shortLead":"Csütörtökön várható a Drakonidák meteorraj maximuma. Az előrejelzések szerint tiszta időnk lesz.","id":"20201008_hullocsillag_drakonidak_meteorraj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd48265d-19ed-4dbc-90e8-3f54fd02d832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c71005-8a6f-4eb6-a668-34aaaab002c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_hullocsillag_drakonidak_meteorraj","timestamp":"2020. október. 08. 06:13","title":"Figyelje az eget: hullócsillagokat lehet látni ma este, a felhők sem zavarhatnak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed039f3-4867-435a-a47e-3c27d970c1d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"360,57 forinton állt az euró jegyzése szerda reggel. A dollár és a svájci frank árfolyama is felfelé indult meg.","shortLead":"360,57 forinton állt az euró jegyzése szerda reggel. A dollár és a svájci frank árfolyama is felfelé indult meg.","id":"20201007_360_forint_euro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ed039f3-4867-435a-a47e-3c27d970c1d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e342caa-757e-4373-b7a4-97b18e8afba8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201007_360_forint_euro","timestamp":"2020. október. 07. 08:06","title":"Újra 360 forint felett egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adc6294d-cfbd-458c-af66-a38d48b8400b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb adatokkal szolgált az a nagy, több százezer páciens részvételével zajló kutatás, amely a Covid–19 és a vércsoport típusa közti kapcsolatot vizsgálta. Az eredmények megerősítették, hogy nem egészen mindegy, kinek milyen a vércsoportja.","shortLead":"Újabb adatokkal szolgált az a nagy, több százezer páciens részvételével zajló kutatás, amely a Covid–19 és a vércsoport...","id":"20201007_a_0_vercsoport_koronavirus_covid_19","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adc6294d-cfbd-458c-af66-a38d48b8400b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d72770-a3a7-4e97-ad7a-b8949f058e11","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_a_0_vercsoport_koronavirus_covid_19","timestamp":"2020. október. 07. 08:03","title":"Milyen a vércsoportja? Nagyobb valószínűséggel betegíti meg a koronavírus, ha A-s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Richter által eddig előállított hatóanyag nagyjából 3000 beteg kezelésére elegendő.","shortLead":"A Richter által eddig előállított hatóanyag nagyjából 3000 beteg kezelésére elegendő.","id":"20201007_Index_Mar_gyartjak_Magyarorszagon_a_remdevisirt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc70bdcf-630d-46be-a173-b07e51b713a0","keywords":null,"link":"/kkv/20201007_Index_Mar_gyartjak_Magyarorszagon_a_remdevisirt","timestamp":"2020. október. 07. 15:43","title":"Már gyártják Magyarországon a remdesivirt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f9520d-212c-4955-b621-7d8cc0c315d6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Dinamo Kijev szurkolóinak viszont a Groupama Arénába kell bezsúfolódniuk.","shortLead":"A Dinamo Kijev szurkolóinak viszont a Groupama Arénába kell bezsúfolódniuk.","id":"20201006_Puskas_Arena_Fradi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0f9520d-212c-4955-b621-7d8cc0c315d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f46a827-b179-4dfa-8f7a-503eb82ff3df","keywords":null,"link":"/sport/20201006_Puskas_Arena_Fradi","timestamp":"2020. október. 06. 20:33","title":"Eldőlt: A Puskás Arénában fogadja a Barcelonát és a Juventust a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8845539f-27c7-4faa-a3ae-c80bdf392957","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó alacsony légellenállású és relatíve könnyű újdonságát ritkán kell majd töltőre csatlakoztatni.","shortLead":"A német gyártó alacsony légellenállású és relatíve könnyű újdonságát ritkán kell majd töltőre csatlakoztatni.","id":"20201007_1200_kilometeres_hatotavu_mercedes_eqxx_villanyauto_erkezik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8845539f-27c7-4faa-a3ae-c80bdf392957&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e639aa5a-3cb0-4880-81e0-b1621cbe4d21","keywords":null,"link":"/cegauto/20201007_1200_kilometeres_hatotavu_mercedes_eqxx_villanyauto_erkezik","timestamp":"2020. október. 07. 09:27","title":"Érkezik az 1200 kilométeres hatótávú Mercedes villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]