[{"available":true,"c_guid":"2aeba85e-0ff4-4f95-ba4a-2289909fde3f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Themis Magántőkealapjával új tevékenységbe fogott a milliárdos üzletember: a számítógépektől a játékokon keresztül az élelmiszerig mindent eladna.","shortLead":"Themis Magántőkealapjával új tevékenységbe fogott a milliárdos üzletember: a számítógépektől a játékokon keresztül...","id":"202041_next_road_project_kereskedo_lett_szijj_laszlobol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2aeba85e-0ff4-4f95-ba4a-2289909fde3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e558db9-a843-4ae2-8455-b922c4bc86b8","keywords":null,"link":"/360/202041_next_road_project_kereskedo_lett_szijj_laszlobol","timestamp":"2020. október. 10. 08:30","title":"A kereskedelemben terjeszkedne a Szijjártót jachtoztató milliárdos ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bíróság lex-CEU-s döntése kapcsán vádolta meg a baloldalt a kormányfő idegenek támogatásával. Orbánt meglepte, hogy az ellenzék megszavazta az orvosi béremelésről szóló törvényt.","shortLead":"Az Európai Bíróság lex-CEU-s döntése kapcsán vádolta meg a baloldalt a kormányfő idegenek támogatásával. Orbánt...","id":"20201009_orban_baloldal_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8089b42-05f5-49ca-9270-3386fa67d7c3","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_orban_baloldal_ellenzek","timestamp":"2020. október. 09. 12:25","title":"Orbán: A baloldalnak van valami ősi ösztöne, hogy a saját fajtája ellen az idegenek oldalára áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f5ec99-1c0c-4e0f-ab1a-245adde31ded","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Helikopterekkel is mentik a sérülteket, a gáz egy bioetanolgyárból jött. A katasztrófavédők szerint a bajt az okozta, hogy rossz anyagot öntöttek egy nagyobb tartályba, amikor azt újratöltötték.","shortLead":"Helikopterekkel is mentik a sérülteket, a gáz egy bioetanolgyárból jött. A katasztrófavédők szerint a bajt az okozta...","id":"20201009_Telex_Gazomles_volt_Dunafoldvaron_tobben_megserultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61f5ec99-1c0c-4e0f-ab1a-245adde31ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284ad498-536c-4083-83ea-ff19cc33c0b4","keywords":null,"link":"/kkv/20201009_Telex_Gazomles_volt_Dunafoldvaron_tobben_megserultek","timestamp":"2020. október. 09. 10:34","title":"Gázömlés Dunaföldváron, 13-an súlyos mérgezést szenvedtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1cd276d-5699-4937-9c2b-5ca4695bac70","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A GKI elemzése szerint a magyarok pesszimistábbak lettek a pénzügyi helyzetüket illetően, nőtt a munkanélküliségtől való félelem is.","shortLead":"A GKI elemzése szerint a magyarok pesszimistábbak lettek a pénzügyi helyzetüket illetően, nőtt a munkanélküliségtől...","id":"20201009_GKI_fogyasztoi_bizalmi_index","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1cd276d-5699-4937-9c2b-5ca4695bac70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ccdfa4-41a1-4789-af49-1c8c25cdc226","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201009_GKI_fogyasztoi_bizalmi_index","timestamp":"2020. október. 09. 05:52","title":"Tovább csökkent a fogyasztói bizalmi index októberben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint, ha egy háziorvosnak van egy kardiológus szakvizsgája is, akkor akár a rendelőjében is végezhet EKG-t.","shortLead":"A miniszter szerint, ha egy háziorvosnak van egy kardiológus szakvizsgája is, akkor akár a rendelőjében is végezhet...","id":"20201008_Kasler_alapellatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9509606d-0520-481d-ad89-50d104d1d52f","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Kasler_alapellatas","timestamp":"2020. október. 08. 18:10","title":"Kásler belengette az alapellátás drasztikus átalakítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump nevetségesnek tartja a felvetést. ","shortLead":"Donald Trump nevetségesnek tartja a felvetést. ","id":"20201008_Virtualis_elnokjelolti_vita_USA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7aa02cc-d8dd-487b-88b2-52389f0cff89","keywords":null,"link":"/vilag/20201008_Virtualis_elnokjelolti_vita_USA","timestamp":"2020. október. 08. 15:03","title":"A koronavírusos Trump miatt virtuális lesz a második elnökjelölti vita az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6579f478-00e0-4e59-944c-5cc2a868c056","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tudták volna hozni az elvárt színvonalat.","shortLead":"Nem tudták volna hozni az elvárt színvonalat.","id":"20201008_raktarkoncert_omega","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6579f478-00e0-4e59-944c-5cc2a868c056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae2b002-e703-423a-b7cf-70ed0c3f7fa0","keywords":null,"link":"/elet/20201008_raktarkoncert_omega","timestamp":"2020. október. 08. 20:58","title":"Lemondta a raktárkoncertjét az Omega","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"307504e9-04e8-4aca-9647-3459c8815ea7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple 2017 óta alkalmazza a szenzorszigetet az iPhone-okon, és ha hihetünk a pletykáknak, egy jó darabig még velünk marad majd a megoldás.","shortLead":"Az Apple 2017 óta alkalmazza a szenzorszigetet az iPhone-okon, és ha hihetünk a pletykáknak, egy jó darabig még velünk...","id":"20201008_apple_iphone_notch_szenzorsziget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=307504e9-04e8-4aca-9647-3459c8815ea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca60ce7-f182-4545-a33b-36fc9e5d57f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_apple_iphone_notch_szenzorsziget","timestamp":"2020. október. 08. 17:03","title":"Várja már a teljes kijelzős iPhone-okat? Akkor van egy rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]