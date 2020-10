Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"304f38e8-ce34-4e44-9c62-654d71e9b2db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnöke szerint a vereség ellenére is történelmet írt az ellenzék.","shortLead":"A Jobbik elnöke szerint a vereség ellenére is történelmet írt az ellenzék.","id":"20201011_Jakab_Peter_Ha_az_ellenzek_erre_volt_kepes_50_nap_alatt_retteghet_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=304f38e8-ce34-4e44-9c62-654d71e9b2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d81dca6-5581-4e81-acfc-2690400d1431","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Jakab_Peter_Ha_az_ellenzek_erre_volt_kepes_50_nap_alatt_retteghet_a_Fidesz","timestamp":"2020. október. 11. 21:48","title":"Jakab Péter: \"Ha az ellenzék erre volt képes 50 nap alatt, retteghet a Fidesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56aa67ca-3e8d-4f1e-aa77-8db3b3e1a4d5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az elmúlt évtizedekben a videójáték mint szórakozási forma az egyik legmeghatározóbb szabadidős programmá nőtte ki magát, miközben a felhasználók köre – mind társadalmi osztály, életkor és nem tekintetében – egyre színesebbé vált. Kapitány-Fövény Máté, függőségekkel foglalkozó pszichológus új sorozatában végigveszi, hol a határ az egészséges és ártalmas használat között, és mikor tekinthetjük e játékot a lehetőségek tárházának. Az első részben a videójáték történetével ismerkedhetünk meg.","shortLead":"Az elmúlt évtizedekben a videójáték mint szórakozási forma az egyik legmeghatározóbb szabadidős programmá nőtte ki...","id":"20201011_Videojatek_pro_es_kontra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56aa67ca-3e8d-4f1e-aa77-8db3b3e1a4d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb75e0a-6639-4f4f-b910-e9ab5b32c002","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201011_Videojatek_pro_es_kontra","timestamp":"2020. október. 11. 20:15","title":"Videójáték pró és kontra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9ff4d7-c655-4003-aec3-b49c48b364dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyorsabban, mint a többség, de lassabban, mint az igazán profik.","shortLead":"Gyorsabban, mint a többség, de lassabban, mint az igazán profik.","id":"20201013_Vajon_mennyi_ido_alatt_rakja_ki_a_Rubikkockat_Chris_Pratt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa9ff4d7-c655-4003-aec3-b49c48b364dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c2c7680-feef-4090-b902-ee475f04002a","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Vajon_mennyi_ido_alatt_rakja_ki_a_Rubikkockat_Chris_Pratt","timestamp":"2020. október. 13. 08:29","title":"Vajon mennyi idő alatt rakja ki a Rubik-kockát Chris Pratt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ffd89db-b703-4780-a3dc-3abb83620078","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Novak Djokovicot verve nyerte meg a Roland Garrost ismét Rafael Nadal.","shortLead":"Novak Djokovicot verve nyerte meg a Roland Garrost ismét Rafael Nadal.","id":"20201011_Nadal_megnyerte_a_Roland_Garrost_es_utolerte_Federert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ffd89db-b703-4780-a3dc-3abb83620078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfeda8f4-76fd-4595-aa22-4d6fa484b819","keywords":null,"link":"/sport/20201011_Nadal_megnyerte_a_Roland_Garrost_es_utolerte_Federert","timestamp":"2020. október. 11. 18:10","title":"Nadal megnyerte a Roland Garrost és utolérte Federert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d58e33-6b7e-4f38-8c4c-2601c544d060","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A dél-koreai gyártó a vásárlói visszajelzésekre hallgatva dobta piacra az S20-as sorozat legújabb készülékét, amely ennek megfelelően a Fan Edition (rajongói változat) nevet kapta. Relatíve elérhető áron kínál felsőkategóriás felhasználói élményt. ","shortLead":"A dél-koreai gyártó a vásárlói visszajelzésekre hallgatva dobta piacra az S20-as sorozat legújabb készülékét, amely...","id":"20201012_samsung_galaxy_s20_fe_teszt_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07d58e33-6b7e-4f38-8c4c-2601c544d060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275c9b51-2fad-4cdd-a8bf-c413b551f7ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_samsung_galaxy_s20_fe_teszt_velemeny","timestamp":"2020. október. 12. 19:33","title":"Önök kérték: Milyen a jóárasított Samsung Galaxy S20 FE csúcsmobil?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce969d92-5f47-45ac-8924-325981e0544b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A belügyminiszter-helyettes szerint azért van szükség az éles lőszerek használatára, mert radikalizálódtak a tüntetők Minszkben. Arról is beszélt, hogy kifulladóban vannak a tüntetések.","shortLead":"A belügyminiszter-helyettes szerint azért van szükség az éles lőszerek használatára, mert radikalizálódtak a tüntetők...","id":"20201012_belarusz_feheroroszorszag_tuntetesek_eles_fegyver_belugy_lukasenka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce969d92-5f47-45ac-8924-325981e0544b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e149b54a-c507-4f08-869e-f482a0e65999","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_belarusz_feheroroszorszag_tuntetesek_eles_fegyver_belugy_lukasenka","timestamp":"2020. október. 12. 17:59","title":"Éles lőszer bevetésével fenyegeti a tüntetőket a fehérorosz belügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7cf2d28-6389-4ded-9eb7-3e406e67a045","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"A hongkongiak mintájára a thaiföldi fiatalok is hónapok óta tüntetnek a hat éve uralkodó katonai rezsim ellen. Követeléseik közé felvették az alkotmányos királyság reformját és a többnyire Németországban élő playboy uralkodó előjogainak megnyirbálását is.","shortLead":"A hongkongiak mintájára a thaiföldi fiatalok is hónapok óta tüntetnek a hat éve uralkodó katonai rezsim ellen...","id":"202041__thaifoldi_tiltakozasok__felsegsertes__keresd_anot__ehezok_diadala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7cf2d28-6389-4ded-9eb7-3e406e67a045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fafe38-f358-4791-87cf-629ae289bd4b","keywords":null,"link":"/360/202041__thaifoldi_tiltakozasok__felsegsertes__keresd_anot__ehezok_diadala","timestamp":"2020. október. 12. 17:00","title":"A felségsértésért járó akár 15 évnyi börtöntől sem félnek a thaiföldi tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0b1a1a-9468-4296-86e9-c1d4cb2a4ec1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Arcátlanul elhajt a tett színhelyéről a kocsi sofőrje, aki pillanatokkal korábban balesetet okozott.","shortLead":"Arcátlanul elhajt a tett színhelyéről a kocsi sofőrje, aki pillanatokkal korábban balesetet okozott.","id":"20201011_A_videon_lathato_teherkocsi_elobb_balesetet_okozott_aztan_tovabb_hajtott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f0b1a1a-9468-4296-86e9-c1d4cb2a4ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c62cec8-9548-48b6-a6a3-9d5066a3307a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201011_A_videon_lathato_teherkocsi_elobb_balesetet_okozott_aztan_tovabb_hajtott","timestamp":"2020. október. 11. 17:37","title":"A videón látható teherkocsi előbb balesetet okozott, aztán tovább hajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]