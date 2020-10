Az OSIRIS-REx amerikai kisbolygókutató űrszonda magyar idő szerint szerdán 0 óra 10 perckor megközelítette és meg is érintette a Bennu nevű aszteroidát – jelentette be a NASA. A misszió célja mintagyűjtés volt, de hogy a REx fel is szedett-e valamit, még nem tudni. Erre csak néhány nap múlva lesz válasza az űrügynökségnek.

Az Egyesült Államok most először kísérelt meg mintát begyűjteni egy aszteroida felszínéről. A terv az volt, hogy legalább 60 grammnyi, de akár két kilogrammnyi anyagot szerezzenek a Földtől mintegy 300 millió kilométerre lévő égitestről.

A küldetés nehézségét jól mutatja, hogy a szonda nem landolt a Bennun, hanem fölé kúszott, majd precíz manőverekkel egészen addig ereszkedett, amíg egy apró robotkar hozzá nem ért a kisbolygó felszínéhez.

A tesztvideó alapján így:

A műveletet évekig tartó tervezgetés és utazás előzte meg: a szondát ugyanis 2016-ban indították útjára, de két évig csak keringett körülötte, hogy optimális helyszínt keressen a későbbi manőverhez. A néhány másodpercig tartó találkozó után a szonda visszahúzta a robotkart, és biztonságosan eltávolodott az égitesttől.

Japán tudósok korábban sikerrel gyűjtöttek be mintákat egy aszteroidáról, de azok milligrammban voltak mérhetők. A REx tartályában elvben két kiló kőzetdarab is elfér. A szonda 2023-ban tér majd vissza a Földre, így a tudósok csak akkor tudják majd tüzetesen megvizsgálni a köveket. A NASA egyébként optimista, illetve az előzetes adatok szerint is

sikeres volt a misszió.

Az Osiris-REx három kamerával, lézeres távmérővel, hőkamerával, spektrométerrel van felszerelve, és röntgensugarakkal is képes vizsgálni a Bennu felszínét. A kisbolygót 1999-ben fedezték fel, a szakértők szerint jelenleg a Földre legveszélyesebb űrobjektum. Mérete megközelítőleg 550 méter. Az aszteroida minden hatodik évben elhalad a Föld mellett, mivel a bolygónkhoz hasonló távolságban kering a Nap körül.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.