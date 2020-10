Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b465fc3f-6432-4eba-be55-81ddb91ce1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott az ügyészség szerint tudatzavarban szenvedett, amikor elkövette a bűncselekményt.","shortLead":"A vádlott az ügyészség szerint tudatzavarban szenvedett, amikor elkövette a bűncselekményt.","id":"20201026_feltekenyseg_emberoles_nagyapa_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b465fc3f-6432-4eba-be55-81ddb91ce1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be952a1-5901-4556-be3f-3d057622a54b","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_feltekenyseg_emberoles_nagyapa_vademeles","timestamp":"2020. október. 26. 12:17","title":"Féltékenységből vágta el a nagyapja torkát, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1eb636-bda9-4113-8485-b73a6e60a303","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több lengyelországi városban, köztük Varsóban vasárnap is folytatódtak tiltakozások a beteg magzatok művi vetélését tiltó alkotmánybírósági döntés ellen. Egyes városokban több ezer tüntető gyűlt össze.","shortLead":"Több lengyelországi városban, köztük Varsóban vasárnap is folytatódtak tiltakozások a beteg magzatok művi vetélését...","id":"20201025_Folytatodnak_az_uj_abortuszszabalyok_ellenti_tuntetesek_Lengyelorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d1eb636-bda9-4113-8485-b73a6e60a303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299cc032-a443-4245-9b5b-57bf57f11e69","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Folytatodnak_az_uj_abortuszszabalyok_ellenti_tuntetesek_Lengyelorszagban","timestamp":"2020. október. 25. 20:41","title":"Folytatódnak az új abortuszszabályok ellenti tüntetések Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56fc021-4059-489d-8265-9a1b71950ad6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hitelmoratórium meghosszabbítását és nyugdíjemelést jelentett be a kormány; Szlovákiában az egész országon elvégeznének egy koronavírustesztet; kiderült, hogy az amerikai elnök többet adózott Kínában, mint otthon. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A hitelmoratórium meghosszabbítását és nyugdíjemelést jelentett be a kormány; Szlovákiában az egész országon...","id":"20201025_Es_akkor_moratorium_hitel_teszt_jarvany_korrupcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e56fc021-4059-489d-8265-9a1b71950ad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f03562-746b-409b-86d2-fbb3cef049aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Es_akkor_moratorium_hitel_teszt_jarvany_korrupcio","timestamp":"2020. október. 25. 07:00","title":"És akkor hitelmoratórium lett a több vírusteszt helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió Tanácsa is jóváhagyta Magyarországnak a munkahelyvédelmi program (SURE) keretében benyújtott 504 millió eurós hitelkérelmét - közölte a Pénzügyminisztérium (PM). Korábban a dupláját igényeltük.","shortLead":"Az Európai Unió Tanácsa is jóváhagyta Magyarországnak a munkahelyvédelmi program (SURE) keretében benyújtott 504 millió...","id":"20201024_180_milliard_forint_kolcsont_kapott_a_kormany_az_EUtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8f67a1-e55f-43bd-a11d-95cfad313747","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201024_180_milliard_forint_kolcsont_kapott_a_kormany_az_EUtol","timestamp":"2020. október. 24. 13:46","title":"180 milliárd forint kölcsönt kapott a kormány az EU-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c4b9bd-b715-47f1-bfea-186afd3fea1e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az alelnök ennek ellenére folytatja a kampányt.","shortLead":"Az alelnök ennek ellenére folytatja a kampányt.","id":"20201025_Koronavirusos_Mike_Pence_kabinetfonoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66c4b9bd-b715-47f1-bfea-186afd3fea1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ff35ea-0d46-407c-8b14-b09c4f255a4d","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Koronavirusos_Mike_Pence_kabinetfonoke","timestamp":"2020. október. 25. 10:04","title":"Koronavírusos Mike Pence kabinetfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lakosság széleskörű oltására 2021 második feléig azonban nem sok esély van. ","shortLead":"A lakosság széleskörű oltására 2021 második feléig azonban nem sok esély van. ","id":"20201025_Fauci_December_elejere_kiderul_vane_hatasos_koronavirus_elleni_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f2046d-8388-4824-9d14-ff83fcaca839","keywords":null,"link":"/tudomany/20201025_Fauci_December_elejere_kiderul_vane_hatasos_koronavirus_elleni_oltas","timestamp":"2020. október. 25. 13:41","title":"Fauci: December elejére kiderül, van-e hatásos koronavírus elleni oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0731364-c62e-4257-ac4f-ef07b9c6cf36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még ha egyáltalán nem is fog iPhone 12-es modellt vásárolni, annak semmi akadálya, hogy legalább meglévő telefonja háttérképeit az új eszközöktől kölcsönözze.","shortLead":"Még ha egyáltalán nem is fog iPhone 12-es modellt vásárolni, annak semmi akadálya, hogy legalább meglévő telefonja...","id":"20201026_iphone_12_pro_hatterkepek_letoltes_nagyfelbontasu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0731364-c62e-4257-ac4f-ef07b9c6cf36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14fafb4e-6c29-4217-b91f-81cfe85c04fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_iphone_12_pro_hatterkepek_letoltes_nagyfelbontasu","timestamp":"2020. október. 26. 10:03","title":"Már le is töltheti telefonjára az iPhone 12 háttérképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Operaház főigazgatójának felesége is megfertőződött.","shortLead":"Az Operaház főigazgatójának felesége is megfertőződött.","id":"20201026_okovacs_szilveszter_koronavirus_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8649b0df-2b5f-4085-b357-84521d309a9c","keywords":null,"link":"/kultura/20201026_okovacs_szilveszter_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. október. 26. 11:24","title":"Ókovács Szilveszter koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]