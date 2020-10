Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f679ed3-cba4-44da-85b9-e85d885e003a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Televíziós bemutatásra és streamingszolgáltatásra készülő 12 történelmi dokumentumfilm támogatásáról döntött a Nemzeti Filmintézet. ","shortLead":"Televíziós bemutatásra és streamingszolgáltatásra készülő 12 történelmi dokumentumfilm támogatásáról döntött a Nemzeti...","id":"20201029_A_Kadarrezsim_drogugyleteirol_keszul_dokumentumfilm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f679ed3-cba4-44da-85b9-e85d885e003a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca91044d-774e-4ab1-a7a9-d52c938225d1","keywords":null,"link":"/kultura/20201029_A_Kadarrezsim_drogugyleteirol_keszul_dokumentumfilm","timestamp":"2020. október. 29. 10:56","title":"A Kádár-rezsim drogügyleteiről készül dokumentumfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A koronavírus ellen termelt antitestek szintje \"egészen gyorsan\" csökken a megfertőződést követően – állapították meg brit kutatók.\r

\r

","shortLead":"A koronavírus ellen termelt antitestek szintje \"egészen gyorsan\" csökken a megfertőződést követően – állapították meg...","id":"20201028_koronavirus_antitestek_mennyisege_a_fertozest_kovetoen_immunitas_meddig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef5f2e6-5409-43ab-a984-58bbf64cd5b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_koronavirus_antitestek_mennyisege_a_fertozest_kovetoen_immunitas_meddig","timestamp":"2020. október. 28. 19:03","title":"Tényleg immunissá válhatunk a koronavírusra, csakhogy ez meglepően kevés ideig marad így","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32ed90dd-fa25-498d-bcf3-c660353bd238","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felelősségteljes szavazásra kérte követőit a színésznő, ezzel provokálta ki a rapper kirohanását.","shortLead":"Felelősségteljes szavazásra kérte követőit a színésznő, ezzel provokálta ki a rapper kirohanását.","id":"20201029_kanye_west_jennifer_aniston_elnokvalasztas_jobaratok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32ed90dd-fa25-498d-bcf3-c660353bd238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d7d89c-dd5a-4409-a7ef-fbe8232f57be","keywords":null,"link":"/elet/20201029_kanye_west_jennifer_aniston_elnokvalasztas_jobaratok","timestamp":"2020. október. 29. 15:23","title":"Kanye West beszólt Jennifer Anistonnak: A Jóbarátok nem volt vicces","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06cc6e13-52a1-47b2-b292-e39313bfad97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiemelkedő teljesítményt ígér új, RX 6000-es szériájú videokártyáinál az AMD. A trió még idén a boltok polcaira kerül.","shortLead":"Kiemelkedő teljesítményt ígér új, RX 6000-es szériájú videokártyáinál az AMD. A trió még idén a boltok polcaira kerül.","id":"20201029_amd_videokartya_rx_6900_xt_rx_6800_xt_rx_6800_gpu_videojatekhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06cc6e13-52a1-47b2-b292-e39313bfad97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b6e2001-3865-4506-a79f-2002ee56ddae","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_amd_videokartya_rx_6900_xt_rx_6800_xt_rx_6800_gpu_videojatekhoz","timestamp":"2020. október. 29. 11:05","title":"Megjöttek az AMD új videokártyái, a gyártó szerint igazi next-gen-élményt adnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Megduplázódhat a kapacitás.","shortLead":"Megduplázódhat a kapacitás.","id":"20201028_Orvostanhallgatok_BMjarmuvekkel_mennek_tesztelni_hogy_birjak_az_iramot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc87a1e-4df5-403f-a87f-f840ab10b764","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_Orvostanhallgatok_BMjarmuvekkel_mennek_tesztelni_hogy_birjak_az_iramot","timestamp":"2020. október. 28. 19:50","title":"Orvostanhallgatók BM-járművekkel mennek tesztelni, hogy bírják az iramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1596d7-6e38-4ca8-9661-0e5cb5695653","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kamara szerint egyértelmű, hogy az egészségügyi rendszert meg kell újítani, ahogy a bérek rendezésére, az egészségügyi működés átláthatóvá tételére és a paraszolvencia eltörlésére is szükség van. Az egyeztetések nélküli átalakítás azonban kudarcba fulladhat, és egyértelműen veszélyezteti a betegek biztonságát.","shortLead":"A kamara szerint egyértelmű, hogy az egészségügyi rendszert meg kell újítani, ahogy a bérek rendezésére...","id":"20201028_magyar_orvosi_kamara_felmeres_egeszsegugy_szolgalati_jogviszony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e1596d7-6e38-4ca8-9661-0e5cb5695653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b6042d-6a74-471e-a3d3-099f0fb7e4fa","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_magyar_orvosi_kamara_felmeres_egeszsegugy_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2020. október. 28. 11:06","title":"Orvosi kamara: Az orvosok 77 százaléka nem írná alá az új jogviszonyt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767337df-62af-4cfd-a712-52e98df35bbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes napokon akár 12 ezer mintát is le kellene venniük.","shortLead":"Egyes napokon akár 12 ezer mintát is le kellene venniük.","id":"20201029_pcr_teszt_koronavirus_jarvany_orszagos_mentoszolgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=767337df-62af-4cfd-a712-52e98df35bbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c726707f-950f-4676-868a-ac51784cbb47","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_pcr_teszt_koronavirus_jarvany_orszagos_mentoszolgalat","timestamp":"2020. október. 29. 06:19","title":"Népszava: Több ezer helyszínre nem értek oda a mentők mintát venni az elmúlt napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06450500-f677-44be-bb75-0613b245c3bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rekordot döntött szerdán az új fertőzések száma Svédországban, ennek hatására szigorúbb ajánlásokat fogalmaztak meg az egészségügyi hatóságok.","shortLead":"Rekordot döntött szerdán az új fertőzések száma Svédországban, ennek hatására szigorúbb ajánlásokat fogalmaztak meg...","id":"20201029_svedorszag_koronavirus_szigoritas_ajanlasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06450500-f677-44be-bb75-0613b245c3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44da69f1-2c99-4d98-95ae-95260d6f0c55","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_svedorszag_koronavirus_szigoritas_ajanlasok","timestamp":"2020. október. 29. 15:59","title":"Már a svéd egészségügyi hatóságok is szigorúbb ajánlásokat fogalmaztak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]