Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyhetes betéti tender kamata lesz igazán fontos, nem az alapkamat – figyelmeztetett nemrég az MNB. Most döntöttek az egyhetes betét kamatáról, de a forint ennek ellenére is alig jutott a 369-es szint alá.","shortLead":"Az egyhetes betéti tender kamata lesz igazán fontos, nem az alapkamat – figyelmeztetett nemrég az MNB. Most döntöttek...","id":"20201029_forint_arfolyam_mnb_kamat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff04632c-107e-406d-bb88-41ef3b2b6190","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_forint_arfolyam_mnb_kamat","timestamp":"2020. október. 29. 12:58","title":"Egy hajszál választja el a forintot a történelmi mélyponttól, és eddig az MNB sem tudott segíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Forró elnökválasztást vár a bolthálózat.","shortLead":"Forró elnökválasztást vár a bolthálózat.","id":"20201030_Zavargasokra_szamit_a_Walmart_ezert_eldugja_a_fegyvereket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efefc371-7f61-4369-b0b3-6dd4fcb56072","keywords":null,"link":"/kkv/20201030_Zavargasokra_szamit_a_Walmart_ezert_eldugja_a_fegyvereket","timestamp":"2020. október. 30. 10:18","title":"Zavargásokra számít a Walmart, ezért eldugja a fegyvereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénteken ismertetett adatok szerint két 34 éves férfi is meghalt a Covid–19 betegség szövődményei miatt.","shortLead":"A pénteken ismertetett adatok szerint két 34 éves férfi is meghalt a Covid–19 betegség szövődményei miatt.","id":"20201030_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358faad7-8a6a-497d-b7b1-4631cadaf65f","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. október. 30. 12:06","title":"Nem tüntettek fel ismert alapbetegséget egy 34 évesen elhunyt koronavírusos férfinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87817575-591f-4128-a1b2-8ddb579e3bc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három perc alatt változik autóból rossz repülőgéppé.","shortLead":"Három perc alatt változik autóból rossz repülőgéppé.","id":"20201030_Felszallt_a_masodik_szlovak_repulo_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87817575-591f-4128-a1b2-8ddb579e3bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba10af2-b62a-4fdc-85c5-8a5aa265c6bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201030_Felszallt_a_masodik_szlovak_repulo_auto","timestamp":"2020. október. 30. 12:14","title":"Felszállt a második szlovák repülő autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb91eb6c-c2d3-4e2b-b053-feb1dbdd63ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavaly induló családvédelmi akcióterv több eleme is a lakásvásárlást segíti, még a szabadon felhasználható babaváró hitelt is lakáscélra fordítják a legtöbben az igénylők közül. Az elmúlt hetekben újabb támogatási formákról érkeztek bejelentések, amelyek szintén a csokos vevőknek kedveznek. Az új intézkedések január 1-től lépnek életbe, de mennyit jelentenek forintban kifejezve az újabb kedvezmények? Mennyivel lehet olcsóbban lakáshoz jutni csokkal, mint anélkül? Ezeknek a kérdéseknek jártunk utána.","shortLead":"A tavaly induló családvédelmi akcióterv több eleme is a lakásvásárlást segíti, még a szabadon felhasználható babaváró...","id":"20201029_csok_2021_lakasvasarlas_bank360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb91eb6c-c2d3-4e2b-b053-feb1dbdd63ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be83d97c-0315-4998-879e-7e90f091ea08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_csok_2021_lakasvasarlas_bank360","timestamp":"2020. október. 29. 07:35","title":"Kiszámoltuk, mennyivel lesz olcsóbb lakást venni a csokosoknak 2021-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter szerint Magyarország olyan helyzetben van, hogy tud segíteni más országoknak, azonban konkrét választ arra nem adott, hogy hány gépet szeretnének értékesíteni. ","shortLead":"A külügyminiszter szerint Magyarország olyan helyzetben van, hogy tud segíteni más országoknak, azonban konkrét választ...","id":"20201029_Szijjarto_lelegeztetogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28275f19-06be-4c7d-8903-f85be47c933c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_Szijjarto_lelegeztetogep","timestamp":"2020. október. 29. 13:05","title":"Szijjártó szerint nem az ő döntése alapján adnak el lélegeztetőgépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a Nagytétényi úton történt, még májusban, a vonatkozó szakértői vélemény viszont csak most lett nyilvános.","shortLead":"A baleset a Nagytétényi úton történt, még májusban, a vonatkozó szakértői vélemény viszont csak most lett nyilvános.","id":"20201030_szakerto_baleset_gyermekueles_nagytetenyi_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66557565-8ec4-4da4-ac6e-34275f4c4ad3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201030_szakerto_baleset_gyermekueles_nagytetenyi_ut","timestamp":"2020. október. 30. 11:13","title":"A szakértő szerint a 2 éves fiú túlélte volna a balesetet, ha nem az anyja ölében ül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1c9d82-88e7-4298-af93-17bcd048f978","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy töltőtoll is lehet okos, és pontosan ilyen jellemzővel bír egy magyarok által alapított cég, az Etelburg legfrissebb alkotása.","shortLead":"Egy töltőtoll is lehet okos, és pontosan ilyen jellemzővel bír egy magyarok által alapított cég, az Etelburg...","id":"20201030_toll_toltotoll_kickstarter_etelburg_megyeri_gabor_keziras_iras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c1c9d82-88e7-4298-af93-17bcd048f978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"883e9fe8-2bb7-435a-bfca-7736e16c6e21","keywords":null,"link":"/tudomany/20201030_toll_toltotoll_kickstarter_etelburg_megyeri_gabor_keziras_iras","timestamp":"2020. október. 30. 12:15","title":"Már gyűjtik a pénzt a töltőtollak Teslájára, magyarok találták ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]