Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61d9b4a4-e932-46ad-8a64-54d5471be6ad","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A koronavírus lassabb terjedésében sajátos körülmények is szerepet játszhatnak, ezekből az egyik, hogy Fekete-Afrika lakóinak átlagéletkora fele annyi, mint az európaiaké.","shortLead":"A koronavírus lassabb terjedésében sajátos körülmények is szerepet játszhatnak, ezekből az egyik, hogy Fekete-Afrika...","id":"202044__a_covid_afrikaban__peldamutato_jarvanykezeles__fiatalok__csak_egy_ujabbvirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61d9b4a4-e932-46ad-8a64-54d5471be6ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a09323a-e276-4c9b-b2ee-bde990a70f74","keywords":null,"link":"/360/202044__a_covid_afrikaban__peldamutato_jarvanykezeles__fiatalok__csak_egy_ujabbvirus","timestamp":"2020. november. 04. 16:00","title":"Túlzottak voltak a félelmek, Afrika a vártnál hatékonyabban reagált a járványra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec3f4d1-7e74-4f1d-8683-282f74bddb33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes S-osztály, a 7-es BMW és az Audi A8 kategóriájában versenyző luxusautóért itthon minimum 33,5 millió forintot kell fizetni.","shortLead":"A Mercedes S-osztály, a 7-es BMW és az Audi A8 kategóriájában versenyző luxusautóért itthon minimum 33,5 millió...","id":"20201104_a_japan_sosztaly_magyarorszagon_a_megujult_lexus_ls","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dec3f4d1-7e74-4f1d-8683-282f74bddb33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57941186-b95e-4206-bb01-efc1db19ee36","keywords":null,"link":"/cegauto/20201104_a_japan_sosztaly_magyarorszagon_a_megujult_lexus_ls","timestamp":"2020. november. 04. 07:59","title":"A japán S-osztály: Magyarországon a megújult Lexus LS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c10b11-da33-49ed-b86c-3ceedb1881bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És más mentális betegségekhez. Egy új tanulmány szerint ugyanis a fülzsírból is kimutatható a stresszért is felelős hormon, a kortizol szintje.","shortLead":"És más mentális betegségekhez. Egy új tanulmány szerint ugyanis a fülzsírból is kimutatható a stresszért is felelős...","id":"20201104_A_fulzsirral_kerulnenek_kozelebb_a_depressziohoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16c10b11-da33-49ed-b86c-3ceedb1881bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f2fdc4-8cee-46b1-8802-06285ceaaa2d","keywords":null,"link":"/elet/20201104_A_fulzsirral_kerulnenek_kozelebb_a_depressziohoz","timestamp":"2020. november. 04. 12:10","title":"A fülzsírral kerülnének közelebb a depresszióhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány is belátta, hogy a mostani intézkedések nem elegendőek a járvány terjedésének megállítására.","shortLead":"A kormány is belátta, hogy a mostani intézkedések nem elegendőek a járvány terjedésének megállítására.","id":"20201103_orban_viktor_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d498d338-c529-403e-9119-ccc3618cf2ff","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_orban_viktor_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. november. 03. 11:53","title":"Rendkívüli jogrend, éjszakai kijárási korlátozás, szórakozóhelyek bezárása - itt vannak az új korlátozó intézkedések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb3af2a3-1037-46b7-b0a5-4672202d5948","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem az elakadásjelzőről van szó, hanem a sárga fényű villogóval parkoló autósokról. ","shortLead":"Nem az elakadásjelzőről van szó, hanem a sárga fényű villogóval parkoló autósokról. ","id":"20201103_Sarga_villogoval_barhol_lehet_parkolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb3af2a3-1037-46b7-b0a5-4672202d5948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02ad630-882f-4919-8126-e615a16ff31f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_Sarga_villogoval_barhol_lehet_parkolni","timestamp":"2020. november. 03. 14:25","title":"Sárga villogóval bárhol lehet parkolni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tréleren szállított autók gyulladtak ki Szikszón, a Kassai úton kedd hajnalban.","shortLead":"Tréleren szállított autók gyulladtak ki Szikszón, a Kassai úton kedd hajnalban.","id":"20201103_szikszo_kigyulladt_auto_3_as_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b4dcd6-fdd0-447f-a571-291efb8680c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_szikszo_kigyulladt_auto_3_as_ut","timestamp":"2020. november. 03. 06:46","title":"Több autó is kigyulladt Szikszó közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb315da-d891-4977-ba49-d6fffd7781e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tokió vízzel körülölelt részén helyezkedhetne el az a hatalmas új repülőtér, ahol űrrepülőgépek várnák az utasokat.","shortLead":"Tokió vízzel körülölelt részén helyezkedhetne el az a hatalmas új repülőtér, ahol űrrepülőgépek várnák az utasokat.","id":"20201104_spaceport_japan_urkikoto_urrepuloter_urutazas_urturizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fb315da-d891-4977-ba49-d6fffd7781e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bcf4d18-6c18-45c0-bb70-0233b0ceca72","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_spaceport_japan_urkikoto_urrepuloter_urutazas_urturizmus","timestamp":"2020. november. 04. 12:03","title":"Japán megmutatta, milyen űrkikötőt építene, amikor az űrutazás már olyan lesz, mint ma a buszozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd513444-7e22-4768-8fa3-fd2fb47d0093","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Főleg a divatcikkek, kozmetikumok, élelmiszerek és a tisztítószerek esetében tévesztik meg a cégek a vásárlókat azzal, hogy hamisan tüntetik fel zöldnek a termékeiket. ","shortLead":"Főleg a divatcikkek, kozmetikumok, élelmiszerek és a tisztítószerek esetében tévesztik meg a cégek a vásárlókat azzal...","id":"20201103_Egyre_tobb_ceg_trukkozik_a_kornyezetbarat_termekekkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd513444-7e22-4768-8fa3-fd2fb47d0093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3296653-9093-4a30-a24b-eef7cb8690e6","keywords":null,"link":"/zhvg/20201103_Egyre_tobb_ceg_trukkozik_a_kornyezetbarat_termekekkel","timestamp":"2020. november. 03. 11:05","title":"Sok cég csak bekamuzza, hogy környezetbarát a terméke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]