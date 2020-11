Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy korábbi döntés értelmében a TikTok november 12-től nem használható az Egyesült Államokban. A szolgáltatást birtokló kínai ByteDance most a bíróságon próbálja meg elérni, hogy kitolják a határidőt.","shortLead":"Egy korábbi döntés értelmében a TikTok november 12-től nem használható az Egyesült Államokban. A szolgáltatást birtokló...","id":"20201111_tiktok_bytedance_betiltasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c095e02-1c65-422c-958c-8d07bc80914f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_tiktok_bytedance_betiltasa","timestamp":"2020. november. 11. 13:03","title":"Csütörtöktől betilthatják a TikTokot Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae4ff545-2ba4-464b-8a75-95ff21a47d43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A húsnál és a növényi fehérjénél is fenntarthatóbb és egészségesebb lenne a tudósok szerint, ha légylárvát ennénk. ","shortLead":"A húsnál és a növényi fehérjénél is fenntarthatóbb és egészségesebb lenne a tudósok szerint, ha légylárvát ennénk. ","id":"20201109_Kutatok_szerint_nem_szol_erv_amellett_hogy_miert_ne_katonalegy_arvat_egyunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae4ff545-2ba4-464b-8a75-95ff21a47d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45fa30ab-a3f9-474d-9a13-ebaf56be330d","keywords":null,"link":"/zhvg/20201109_Kutatok_szerint_nem_szol_erv_amellett_hogy_miert_ne_katonalegy_arvat_egyunk","timestamp":"2020. november. 09. 16:19","title":"Kutatók szerint jobb lenne légylárvát enni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Országos szinten csak 5 százalékkal estek vissza az albérleti díjak, de ez úgy áll össze, hogy vidéken stagnálást, Budapesten zuhanást mértek.","shortLead":"Országos szinten csak 5 százalékkal estek vissza az albérleti díjak, de ez úgy áll össze, hogy vidéken stagnálást...","id":"20201110_alberlet_lakas_ingatlan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"525ff712-d37a-4054-ad01-c53763ed2b17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201110_alberlet_lakas_ingatlan","timestamp":"2020. november. 10. 11:46","title":"2017-es szinten vannak az albérletárak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae1ed384-7cd3-4e2d-a658-1efc406af9ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy váza elkészítéséhez körülbelül 300 cigarettacsikket használt fel egy indiai formatervező. ","shortLead":"Egy váza elkészítéséhez körülbelül 300 cigarettacsikket használt fel egy indiai formatervező. ","id":"20201110_Cigarettacsikkekbol_keszitett_dizajnvazakat_egy_indiai_alkoto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae1ed384-7cd3-4e2d-a658-1efc406af9ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e63d409-e448-46d5-963d-419bfff395aa","keywords":null,"link":"/zhvg/20201110_Cigarettacsikkekbol_keszitett_dizajnvazakat_egy_indiai_alkoto","timestamp":"2020. november. 10. 14:08","title":"Cigarettacsikkekből készített dizájnvázákat egy indiai formatervező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint az orosz vakcinát nem érdemes lebecsülni.","shortLead":"A miniszter szerint az orosz vakcinát nem érdemes lebecsülni.","id":"20201109_kasler_miklos_vedooltas_vakcina_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a27d763f-2068-4762-b13d-d6b104c9a9d7","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_kasler_miklos_vedooltas_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. november. 09. 15:14","title":"Kásler beoltatja magát, ha lesz vakcina a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920daf7c-80b8-413a-b494-4ec6b0aa62ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt a munkáltatói igazolás is innen lehet letölteni, amivel kint lehet lenni este 8 és hajnal öt között.","shortLead":"Azt a munkáltatói igazolás is innen lehet letölteni, amivel kint lehet lenni este 8 és hajnal öt között.","id":"20201111_kormanyhu_leallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=920daf7c-80b8-413a-b494-4ec6b0aa62ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe233ce2-f626-4d9c-a55c-ed881a0791de","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_kormanyhu_leallas","timestamp":"2020. november. 11. 08:26","title":"Annyian néznék, hogy leállt a kormány.hu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eefdb801-1adc-42cb-8cb3-351cfb1ada99","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A karcsúmajomformák egy új faját azonosították a kutatók Mianmar távoli erdőségeiben, ám a felfedezés örömét beárnyékolja, hogy természetes élőhelyeinek elvesztése és vadászata miatt a faj már most a súlyosan veszélyeztetettek közé tartozik.","shortLead":"A karcsúmajomformák egy új faját azonosították a kutatók Mianmar távoli erdőségeiben, ám a felfedezés örömét...","id":"20201111_mianmar_uj_foemlos_trachypithecus_popa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eefdb801-1adc-42cb-8cb3-351cfb1ada99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1ce05b-6318-4189-819e-598d9e86d976","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_mianmar_uj_foemlos_trachypithecus_popa","timestamp":"2020. november. 11. 11:33","title":"Találtak egy új főemlősfajt, de már most a kihalás fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5450a5a2-597f-48b5-ac40-c8150aa49622","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Munkavégzés miatt lehet mentesülni az este 8-tól reggel 5-ig tartó kijárási tilalom alól, azonban ezt igazolni kell. Minden szabály egy helyen.","shortLead":"Munkavégzés miatt lehet mentesülni az este 8-tól reggel 5-ig tartó kijárási tilalom alól, azonban ezt igazolni kell...","id":"20201110_kormanyrendelet_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5450a5a2-597f-48b5-ac40-c8150aa49622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b803674-4f35-44d6-a616-3b8dcbe0e251","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_kormanyrendelet_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 10. 22:31","title":"Itt a kormányrendelet: esti kijárási tilalom, néhol közterületen is kötelező maszk, a gyógyszertárak és benzinkutak nem zárnak 19 órakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]