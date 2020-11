Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ea2ef39-0611-49e7-be13-b0f8c04a002b","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"“Magyar beavatkozás a szlovén és észak-macedón médiába” címmel tartott egy rövid vitát az Európai Parlament, amelyben ismét Orbán Viktor volt a főszereplő. Kiderült, hogy ugyanazt a témát merőben másként is lehet szemlélni: sok képviselő elmondta, hogy Orbán a térségben az oroszok ügynöke, mások szerint azonban baloldali médiatúlsúly van például Szlovéniában.","shortLead":"“Magyar beavatkozás a szlovén és észak-macedón médiába” címmel tartott egy rövid vitát az Európai Parlament, amelyben...","id":"20201125_A_balkani_magyar_befolyasszerzesrol_erdeklodik_az_EP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ea2ef39-0611-49e7-be13-b0f8c04a002b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92e648a-7374-4222-a2a2-3d766961bde3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_A_balkani_magyar_befolyasszerzesrol_erdeklodik_az_EP","timestamp":"2020. november. 25. 19:37","title":"A balkáni magyar befolyásszerzésről érdeklődik az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f847be9b-db63-4a93-8a3f-0d15cd3590ff","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az átállást levezénylőket is átverve teljes egészében megszerezte a NER az Indexet. Jöhet a jobbkanyar.","shortLead":"Az átállást levezénylőket is átverve teljes egészében megszerezte a NER az Indexet. Jöhet a jobbkanyar.","id":"20201125_Pont_kerult_az_ire","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f847be9b-db63-4a93-8a3f-0d15cd3590ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397423d4-7c4a-4474-97d7-62932ee59576","keywords":null,"link":"/360/20201125_Pont_kerult_az_ire","timestamp":"2020. november. 25. 15:00","title":"Az épp kirúgott főszerkesztő-helyettes passzolhat leginkább az Index új tulajának terveihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cbc374f-d807-4d37-a4ba-02e91c8056e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A klímaváltozással magyarázta Hernádi Zsolt a cégcsoport új célját, amiben az újrahasznosítás is alapvető lesz. Egy nappal korábban derült ki, hogy elveszi a kormány az önkormányzatoktól a hulladékgazdálkodási feladatokat, hogy koncesszióba adja.","shortLead":"A klímaváltozással magyarázta Hernádi Zsolt a cégcsoport új célját, amiben az újrahasznosítás is alapvető lesz...","id":"20201126_mol_raerosit_a_hulladekgazdalkodasra_hernadi_zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cbc374f-d807-4d37-a4ba-02e91c8056e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc22b25a-33e0-4909-8e8d-d1b685a6f9ce","keywords":null,"link":"/zhvg/20201126_mol_raerosit_a_hulladekgazdalkodasra_hernadi_zsolt","timestamp":"2020. november. 26. 19:05","title":"Ráerősít a hulladékgazdálkodásra a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb19cf2-73e9-4d0d-98fe-79cbda5405e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Andrew Cuomo szerint a testület határozata csak egy \"közlemény\", aminek nem lesz gyakorlati hatása.","shortLead":"Andrew Cuomo szerint a testület határozata csak egy \"közlemény\", aminek nem lesz gyakorlati hatása.","id":"20201127_Az_amerikai_legfelsobb_birosag_felfuggesztette_rendelet_templomok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cb19cf2-73e9-4d0d-98fe-79cbda5405e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c681e4-fac7-4db6-9f5d-bd4fb56e3b41","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_Az_amerikai_legfelsobb_birosag_felfuggesztette_rendelet_templomok","timestamp":"2020. november. 27. 05:55","title":"Az amerikai legfelsőbb bíróság felfüggesztette a New York-i kormányzó rendeletét a templomok korlátozott látogathatóságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3849a540-a101-4b99-a327-5cdd47b41271","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az SZFE Színházművészeti Intézetének új vezetője interjút adott a Klubrádiónak. Bodolay Géza szerint a hallgatók ellenállása nem hasonlítható a 68-as diáklázadásokhoz, nem ért egyet azzal, hogy az intézményt egyetemnek nevezik, és nem érti, hogy miért kéne a \"színházművészetünk legfontosabb helyszínének\" részt vennie abban a \"barikádosdiban\", ami az egész világon játszódik. ","shortLead":"Az SZFE Színházművészeti Intézetének új vezetője interjút adott a Klubrádiónak. Bodolay Géza szerint a hallgatók...","id":"20201127_Bodolay_Geza_SZFE","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3849a540-a101-4b99-a327-5cdd47b41271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b242b3d4-d2e2-4758-8ead-79878941ec03","keywords":null,"link":"/kultura/20201127_Bodolay_Geza_SZFE","timestamp":"2020. november. 27. 10:33","title":"Bodolay Géza: Rettenetes gyávaságnak tartottam volna, ha azt mondom, nem merem csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbbd016b-fe35-4a74-980c-1b03565419a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A palackok újrahasznosítását nem írják elő a kedden benyújtott törvénymódosításban, de betétdíj helyett lesz visszaváltási díj, és aki vállalja a fém-, műanyag és üvegpalackok visszaváltását, az mentesülhet a környezetvédelmi termékdíj alól is. A kormány már hét éve halogatja a döntést a kérdésben, most sem kapkodja el, mert az új szabályok majd csak 2023 közepén lépnek életbe. A Greenpeace a rendszer gyorsabb bevezetését és szigorúbb szabályokat szorgalmaz. ","shortLead":"A palackok újrahasznosítását nem írják elő a kedden benyújtott törvénymódosításban, de betétdíj helyett lesz...","id":"20201125_italos_palackok_visszavaltasa_betetdij_termekdij_korforgasos_gazdasag_greenpeace","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbbd016b-fe35-4a74-980c-1b03565419a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708a23a2-0078-416a-abda-7a6d9af64a71","keywords":null,"link":"/zhvg/20201125_italos_palackok_visszavaltasa_betetdij_termekdij_korforgasos_gazdasag_greenpeace","timestamp":"2020. november. 25. 16:09","title":"Két és fél év múlva lehet kötelező az italospalackok visszaváltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf7b5bbd-8704-450b-af16-04b666c46849","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legnépszerűbb mulatós zenész hirtelen lett rosszul. Soha nem érezte magát annyira kiszolgáltatottnak, mint most.","shortLead":"A legnépszerűbb mulatós zenész hirtelen lett rosszul. Soha nem érezte magát annyira kiszolgáltatottnak, mint most.","id":"20201126_Kis_Grofo_is_koronavirusos_ketoldali_tudogyulladassal_kerult_korhazba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf7b5bbd-8704-450b-af16-04b666c46849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"336cd5a9-6344-4867-94fa-bc755865358a","keywords":null,"link":"/elet/20201126_Kis_Grofo_is_koronavirusos_ketoldali_tudogyulladassal_kerult_korhazba","timestamp":"2020. november. 26. 08:14","title":"Kis Grófo is koronavírusos, kétoldali tüdőgyulladással került kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f12d0c-4327-411c-88e9-3e88fe341a99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mike Ryan szerint \"nagyon-nagyon\" valószínű, hogy életünk majd visszatérhet a régi kerékvágásba.","shortLead":"Mike Ryan szerint \"nagyon-nagyon\" valószínű, hogy életünk majd visszatérhet a régi kerékvágásba.","id":"20201127_WHOigazgato_vedooltas_koronavirusbetegseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82f12d0c-4327-411c-88e9-3e88fe341a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69145d3-2e9b-4fce-9268-961bf0fc8365","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_WHOigazgato_vedooltas_koronavirusbetegseg","timestamp":"2020. november. 27. 06:15","title":"WHO-igazgató: A védőoltások nem tüntetik el teljesen a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]