[{"available":true,"c_guid":"52305684-1729-4305-ac69-6cf212607c31","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyes krónikus beteg, folyamatos gyógyszerszedésre kárhoztatott gyerekeknek segít, ha nem az apukájukkal, anyukájukkal kell emiatt huzakodniuk, hanem ehelyett egy okosplüssfigurával „tehetnek jót” a pirulák rendes bevételével.","shortLead":"Egyes krónikus beteg, folyamatos gyógyszerszedésre kárhoztatott gyerekeknek segít, ha nem az apukájukkal, anyukájukkal...","id":"202048_okosnyunyoka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52305684-1729-4305-ac69-6cf212607c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a7a9200-5a0e-4bbe-a4a5-cf6a879b79f9","keywords":null,"link":"/360/202048_okosnyunyoka","timestamp":"2020. november. 29. 08:45","title":"Van, amire jobb egy mesterséges barát, mint a szülő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2ff5fad-c2c7-4dde-9b5e-eac41918266a","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A kamaszok még egy jó szülő-gyerek kapcsolatban sem osztanak meg mindent magukról, és sokszor agresszíven reagálnak látszólag ártatlan kérésekre. Ez teljesen normális, hiszen így tudnak majd fokozatosan önállósodni. De nem lehetetlen a serdülőkkel kommunikálni. L. Stipkovits Erika Szeretetre éhezve – 11 tévhit kamaszokról nem csak szülőknek című új könyvében egy teljes fejezetet szentel a témának. Az alábbiakban ebből olvashatnak egy részletet.","shortLead":"A kamaszok még egy jó szülő-gyerek kapcsolatban sem osztanak meg mindent magukról, és sokszor agresszíven reagálnak...","id":"20201127_Hogyan_kommunikaljunk_a_kamaszokkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2ff5fad-c2c7-4dde-9b5e-eac41918266a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7d5046-6673-4612-adf7-b5a3de9fc244","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201127_Hogyan_kommunikaljunk_a_kamaszokkal","timestamp":"2020. november. 27. 19:15","title":"Hogyan kommunikáljunk a kamaszokkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Villámsebességgel terjednek az 5G-technológia alkalmazási területei a világon, a technológiát a távorvoslás mellett a bányászat, a kikötői logisztika vagy a nyomdatechnika területén is bevetették már – hangzott el a Huawei Budapestről és Sencsenből sugárzott online sajtótájékoztatóján. Az eseményen Rab Árpád jövőkutató, a Budapesti Corvinus Egyetem docense azt mondta, az ötödik generációs mobilhálózati technológia nemcsak lehetőség, gazdasági szükségszerűség is, az életszínvonalunk fejlesztésének alapvető infrastruktúrája. ","shortLead":"Villámsebességgel terjednek az 5G-technológia alkalmazási területei a világon, a technológiát a távorvoslás mellett...","id":"20201127_huawei_5g_halozatok_rab_arpad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09278fed-fdb2-46a8-a52d-9d9bb28e4458","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_huawei_5g_halozatok_rab_arpad","timestamp":"2020. november. 27. 13:43","title":"Rab Árpád jövőkutató: az 5G nélkül az emberiség elfelejtheti a jólétet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ac12ab-3050-4de7-99af-a1fcbe446131","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vámos Miklós is nehezen talált szavakat Demeter Szilárd eszmefuttatására, miszerint Európa Soros György gázkamrája, a holokauszttúlélő Soros pedig \"a liberális Führer\".","shortLead":"Vámos Miklós is nehezen talált szavakat Demeter Szilárd eszmefuttatására, miszerint Európa Soros György gázkamrája...","id":"20201128_Vamos_Miklos_Demeter_Szilardnak_Takarodjon_melegebb_eghajlatra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69ac12ab-3050-4de7-99af-a1fcbe446131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef22d614-49da-43be-84fb-6211cb0b7f00","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_Vamos_Miklos_Demeter_Szilardnak_Takarodjon_melegebb_eghajlatra","timestamp":"2020. november. 28. 16:35","title":"Vámos Miklós Demeter Szilárdnak: Takarodjon melegebb éghajlatra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efde60fb-f0fb-494a-bcf2-4305bdfe9769","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat a télimádók figyelmébe ajánlotta új Facebook-bejegyzését.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat a télimádók figyelmébe ajánlotta új Facebook-bejegyzését.","id":"20201127_havazas_tel_meteorologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efde60fb-f0fb-494a-bcf2-4305bdfe9769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfce3223-5ded-4ba8-9a6e-acb3fc97308b","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_havazas_tel_meteorologia","timestamp":"2020. november. 27. 16:40","title":"Kisebb havazás jön a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3732af0f-d999-41c5-8591-2f9480146cb7","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Belátható közelségbe került a koronavírus elleni vakcina, ezzel egy időben viszont meg is kezdődött érte az élet-halál harc a világ országai között. Gulyás Gergely egyenesen a lélegeztetőgépek utáni versenyfutáshoz hasonlította a versenyt, amelyben az nyer, akinek több a pénze és nagyobb a lobbiereje. A Pfizer eközben bejelentette, hogy először az Egyesült Államokba szállít, az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem oltóanyagáról pedig tegnap derült ki, hogy újra kell vizsgálni. De mi lesz így a Magyarország által lekötött 12 millió adaggal? ","shortLead":"Belátható közelségbe került a koronavírus elleni vakcina, ezzel egy időben viszont meg is kezdődött érte az élet-halál...","id":"20201128_koronavirus_vakcina_verseny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3732af0f-d999-41c5-8591-2f9480146cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae57ec2-0878-4bc7-87a2-b5a6ef4cf2c4","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_koronavirus_vakcina_verseny","timestamp":"2020. november. 28. 17:00","title":"Verseny a koronavírus-vakcinákért: elkezdődött, amitől sokan féltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93dc8854-e8c1-4c84-b990-05369bcac1fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több értesítést is kaptak azok a telefontulajdonosok csütörtök délután, akik használják a fővárosi City Taxi alkalmazását.","shortLead":"Több értesítést is kaptak azok a telefontulajdonosok csütörtök délután, akik használják a fővárosi City Taxi...","id":"20201127_city_taxi_alkalmazas_ertesites_mobilapp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93dc8854-e8c1-4c84-b990-05369bcac1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e64eab-ac89-4227-be3c-815ae02c906d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_city_taxi_alkalmazas_ertesites_mobilapp","timestamp":"2020. november. 27. 17:03","title":"Furcsa jelzéseket küldött a mobilokra a budapesti City Taxi alkalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59e69d6-96ff-4d26-b9ce-d879380a7199","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 40. helyen álló magyar válogatott a harmadik kalapból várhatja a vb-selejtezők sorsolását. ","shortLead":"A 40. helyen álló magyar válogatott a harmadik kalapból várhatja a vb-selejtezők sorsolását. ","id":"20201127_fifa_ranglista_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e59e69d6-96ff-4d26-b9ce-d879380a7199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47604f72-9a0b-45c1-aee9-dce2b0c81453","keywords":null,"link":"/sport/20201127_fifa_ranglista_magyarorszag","timestamp":"2020. november. 27. 13:52","title":"Hét helyet javított Magyarország a FIFA ranglistáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]