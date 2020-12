Napokon át lázban tartotta az internetezőket egy fémoszlop, amely rejtélyes körülmények közt került a utahi sivatag egy eldugott részére. Az alkotás, melynek készítője azóta sem ismert, rövid ideig volt látható, ugyanis egyszer csak eltűnt. A The New York Times összefoglalójából kiderül: a szerkezetet nagyon is emberek vitték el, két fotós szemtanúja is volt az akciónak.

Ross Bernards szintén kíváncsiságból látogatott a monolithoz, az útra pedig egy ismerőse, Michael James is elkísérte őt. A két férfi éppen közelebbről vizsgálta az oszlopot, amikor egy négyfős társaság hangjára lettek figyelmesek. Elmondásuk szerint azt is hallották, amint az ismeretlen férfiak azt mondják: az oszlopot el kell vinni, ez a küldetésük.

Bernards nem lépett közbe, mert tartott tőle, hogy a fényképezőgépével megijeszti, esetleg felhergeli az idegeneket. Ezért távolról figyelte őket. Társa eközben a mobiljával meg tudta örökíteni, amint a férfiak ledöntik, majd széttörik az oszlopot, és a darabokat magukkal viszik. Azt nem tudni, hogy a szerkezet most hol van, és pontosan kik vitték el őket.

A fotók tanúsága szerint az ismeretlenek nem a hatóság emberei voltak.

A utahi fémoszlopot a sivatag vöröslő sziklái között állították ki, de egyesek szerint már régebb óta ott lehetett, csak senki nem vette észre. (Most is csak úgy sikerült, hogy vadőrök helikopterrel véletlenül elrepültek felette.) A szerkezet eltűnése után a hozzánk közelebb eső Romániában is megjelent egy hasonló. Mostanra azonban ennek is nyoma veszett,

a helyén már csak egy kisebb lyuk látható a talajban.

A fémoszlopok eredete továbbra sem ismert, de többen úgy tartják: az alkotásokat az átlagosnál lelkesebb sci-fi rajongók állították fel.

