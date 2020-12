Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e44e62a6-9ab9-443d-bdd7-9cfacb71a544","c_author":"Kovács Gábor - Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Egy faék egyszerűségű rendelettel, az utolsó utáni pillanatban a kormány megtiltotta az önkormányzatoknak az adóik emelését. A veszélyhelyzet nélkül nem tehette volna meg. Sikerült is kacifántos jogi helyzetet előidézni.","shortLead":"Egy faék egyszerűségű rendelettel, az utolsó utáni pillanatban a kormány megtiltotta az önkormányzatoknak az adóik...","id":"20201203_A_kormany_faragott_egy_bunkosbotot_a_veszelyhelyzeti_torvenybol_az_onkormanyzatok_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e44e62a6-9ab9-443d-bdd7-9cfacb71a544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e93ad2-a83f-4e22-a6a2-c045cf68b3d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_A_kormany_faragott_egy_bunkosbotot_a_veszelyhelyzeti_torvenybol_az_onkormanyzatok_ellen","timestamp":"2020. december. 03. 06:30","title":"A kormány faragott egy bunkósbotot a veszélyhelyzeti törvényből az önkormányzatok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e6f982-ab40-4895-8c21-4bcebbb29b46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az areciboi obszervatórium a világ egyik legfontosabb csillagászati eszköze. A szerkezet azt az érő hatalmas terhelés miatt nemrég leszakadt. A fenntartó most irányított módon összerogyasztotta, mert már nem volt menthető.","shortLead":"Az areciboi obszervatórium a világ egyik legfontosabb csillagászati eszköze. A szerkezet azt az érő hatalmas terhelés...","id":"20201203_arecibo_obszervatorium_teleszkopo_osszeomlik_leszakad_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11e6f982-ab40-4895-8c21-4bcebbb29b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87657c28-e09f-4b25-b36c-523881c45926","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_arecibo_obszervatorium_teleszkopo_osszeomlik_leszakad_video","timestamp":"2020. december. 03. 20:33","title":"Itt a videó, amin látni, ahogy összeomlik a 900 tonnás rádióteleszkóp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e054a82d-2f58-4934-ab61-6554be8fd747","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Eredetben és az X-Menben is játszó Oscar-jelölt színész 2014-ben leszbikusságáról beszélt, most pedig bejelentette, hogy transznemű, és Elliot Page néven éli tovább az életét. Boldog, de fél a támadásoktól és az erőszaktól.","shortLead":"Az Eredetben és az X-Menben is játszó Oscar-jelölt színész 2014-ben leszbikusságáról beszélt, most pedig bejelentette...","id":"20201202_Transznemukent_bujt_elo_Ellen_Page_hollywoodi_szinesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e054a82d-2f58-4934-ab61-6554be8fd747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4c421f-1a3a-460f-b03f-5d252510267b","keywords":null,"link":"/elet/20201202_Transznemukent_bujt_elo_Ellen_Page_hollywoodi_szinesz","timestamp":"2020. december. 02. 12:20","title":"Transzneműként bújt elő Elliot Page hollywoodi színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c45247bf-8f0f-44e9-ba45-5035d4caebdf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 28 méter magas lucfenyő három napon át utazott a szlovéniai Kocevjéből.","shortLead":"A 28 méter magas lucfenyő három napon át utazott a szlovéniai Kocevjéből.","id":"20201202_Szloveniabol_erkezett_a_Vatikan_idei_karacsonyfaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c45247bf-8f0f-44e9-ba45-5035d4caebdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b862e27a-61eb-49fc-90c6-38b6eb0376ef","keywords":null,"link":"/elet/20201202_Szloveniabol_erkezett_a_Vatikan_idei_karacsonyfaja","timestamp":"2020. december. 02. 09:58","title":"Szlovéniából érkezett a Vatikán idei karácsonyfája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f847be9b-db63-4a93-8a3f-0d15cd3590ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megbízott főszerkesztőként Fekete-Szalóky Zoltán veszi át a portál irányítását Szombathy Pál távozása után.","shortLead":"Megbízott főszerkesztőként Fekete-Szalóky Zoltán veszi át a portál irányítását Szombathy Pál távozása után.","id":"20201202_index_kinevezett_foszerkeszto_fekete_szaloky_zoltan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f847be9b-db63-4a93-8a3f-0d15cd3590ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669dfa7f-d62c-451c-b9aa-acf0a02b3729","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_index_kinevezett_foszerkeszto_fekete_szaloky_zoltan","timestamp":"2020. december. 02. 13:55","title":"Megvan az Index új főszerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf423a2-22d0-4a27-a5c2-ce7e4413b200","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Virtuálisan kell sorban állni a megtekintéshez. Nagyon más lesz ez a karácsony.","shortLead":"Virtuálisan kell sorban állni a megtekintéshez. Nagyon más lesz ez a karácsony.","id":"20201203_Egyszerre_negyen_es_mindossze_ot_percig_nezhetik_Rockefeller_Center_karacsonyfajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bf423a2-22d0-4a27-a5c2-ce7e4413b200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbc6e82-848a-4c05-9582-144635aae7e5","keywords":null,"link":"/elet/20201203_Egyszerre_negyen_es_mindossze_ot_percig_nezhetik_Rockefeller_Center_karacsonyfajat","timestamp":"2020. december. 03. 09:57","title":"Egyszerre négyen és mindössze öt percig nézhetik Rockefeller Center karácsonyfáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581e64c6-1e88-46b7-9327-df9bb2869eed","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Amikor Szájer József vasárnap bejelentette lemondását, az Európai Néppárt EP-frakcióján belül óriási meglepetést okozott a döntés, és ez így is maradt egészen addig, amíg ki nem derült az igazság. Függetlenül attól, hogyan távozott a képviselőcsoportból Szájer, ez a fejlemény kihathat a Fidesz helyzetére a legnagyobb európai pártcsaládban.","shortLead":"Amikor Szájer József vasárnap bejelentette lemondását, az Európai Néppárt EP-frakcióján belül óriási meglepetést...","id":"20201202_szajer_lebukas_fidesz_neppart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=581e64c6-1e88-46b7-9327-df9bb2869eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841d7c29-0713-4bad-b482-79baa9ccac47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201202_szajer_lebukas_fidesz_neppart","timestamp":"2020. december. 02. 15:00","title":"Szájer lebukása felgyorsíthatja a Fidesz kilépését a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af5e89e-2a8a-4d44-9a8f-52eb7b000e04","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbbet az örömteli mindennapokhoz. Sorozatunk hetedik részében az indiaiak dzsugád szemléletmódját mutatjuk be. Részlet.","shortLead":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót...","id":"20201202_Boldogsagatlasz_7_resz_Mit_tanulhatunk_az_indiaiaktol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9af5e89e-2a8a-4d44-9a8f-52eb7b000e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"914bebf2-ab23-4b82-94a6-057e93a1b10f","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201202_Boldogsagatlasz_7_resz_Mit_tanulhatunk_az_indiaiaktol","timestamp":"2020. december. 02. 19:12","title":"Boldogságatlasz 7. rész: Mit tanulhatunk az indiaiaktól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]