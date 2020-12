Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dff2d65-c78f-430b-a431-45dd1aa5dc6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az európaiak elégedettségét és jóllétét vizsgáló kutatókat is meglepte az eredmény, mekkora boldogságot okoznak a madarak az embereknek. ","shortLead":"Az európaiak elégedettségét és jóllétét vizsgáló kutatókat is meglepte az eredmény, mekkora boldogságot okoznak...","id":"20201214_boldogsag_madarcsicserges_fizetesemeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dff2d65-c78f-430b-a431-45dd1aa5dc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09855ea0-8321-40c8-95e9-5aa65fc45c26","keywords":null,"link":"/zhvg/20201214_boldogsag_madarcsicserges_fizetesemeles","timestamp":"2020. december. 14. 15:52","title":"Lecserélné a fizetésemelését némi plusz madárcsicsergésre? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c95470-f44a-47f8-883e-e5df44b43a4a","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kultura","description":"Hollywood aranykorának egy híres történetét idézi fel legújabb filmjében David Fincher, aki a Mankben nemhogy kosztümöt adott főszereplőire, de tökéletes noirt alkotott annak minden manírjával. Vajon ez elég ahhoz, hogy megidézze az Aranypolgár szellemét?","shortLead":"Hollywood aranykorának egy híres történetét idézi fel legújabb filmjében David Fincher, aki a Mankben nemhogy kosztümöt...","id":"20201213_mank_david_fincher_aranypolgar_filmkritika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74c95470-f44a-47f8-883e-e5df44b43a4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b503d9f0-14c4-41fb-b09b-dbc3e44e23cd","keywords":null,"link":"/kultura/20201213_mank_david_fincher_aranypolgar_filmkritika","timestamp":"2020. december. 13. 20:30","title":"Hollywood aranykora előtt tiszteleg David Fincher, miközben a tévére cserélte a mozit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Szájer-féle botrány talált kincs volt az ellenzék számára, de hogy árt-e a Fidesznek, azt egyelőre nem tudni – írja a vezető német jobboldali lap.","shortLead":"A Szájer-féle botrány talált kincs volt az ellenzék számára, de hogy árt-e a Fidesznek, azt egyelőre nem tudni – írja...","id":"20201214_Amikor_a_bunbol_ereny_lesz__a_Szajerugy_nemet_konzervativ_szemmel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4732ab2c-dce9-45ff-87d8-07386840ac1c","keywords":null,"link":"/360/20201214_Amikor_a_bunbol_ereny_lesz__a_Szajerugy_nemet_konzervativ_szemmel","timestamp":"2020. december. 14. 08:15","title":"Amikor a bűnből erény lesz – a Szájer-ügy német konzervatív szemmel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"976db629-f9d4-40fd-a6ff-363383a4d599","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idősebb emberek többsége rendszeresen figyeli a főbb egészségparamétereit, de még ritkán használ ehhez okoseszközöket – ez derül ki a korosztály egészségtudatosságát a digitális készségek tükrében vizsgáló országos felmérésből. A nyitottság és az érdeklődés azonban megvan bennük.","shortLead":"Az idősebb emberek többsége rendszeresen figyeli a főbb egészségparamétereit, de még ritkán használ ehhez...","id":"20201214_idos_emberek_szenior_korosztaly_okoseszkoz_hasznalata_egeszsegtudatossag_telekom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=976db629-f9d4-40fd-a6ff-363383a4d599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b3ae93-e72d-43e5-a09a-b5dccfb555e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_idos_emberek_szenior_korosztaly_okoseszkoz_hasznalata_egeszsegtudatossag_telekom","timestamp":"2020. december. 14. 15:33","title":"Kevés 65 éven feletti magyar használ okos vérnyomásmérőt, de nyitottak lennének rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083dec7c-4f01-4a81-9f05-f1b7fcf5c18d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ez a 10 tanács segít megőrizni a pszichés egyensúlyunkat.","shortLead":"Ez a 10 tanács segít megőrizni a pszichés egyensúlyunkat.","id":"20201213_Jo_ha_mar_most_felkeszulunk_lelkileg_a_karacsonyi_vacsora_csapdaira","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=083dec7c-4f01-4a81-9f05-f1b7fcf5c18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7dca402-a246-418f-9b85-e11f35ad78af","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201213_Jo_ha_mar_most_felkeszulunk_lelkileg_a_karacsonyi_vacsora_csapdaira","timestamp":"2020. december. 13. 20:15","title":"Jó, ha már most felkészülünk lelkileg a karácsonyi vacsora csapdáira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcadce7-a108-4ed3-b9f2-af4db35f9a0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy Bálint elrendelte a közelében dolgozó kollégák tesztelését.\r

","shortLead":"Nagy Bálint elrendelte a közelében dolgozó kollégák tesztelését.\r

","id":"20201213_Keszthely_polgarmester_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1dcadce7-a108-4ed3-b9f2-af4db35f9a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a2f393-6a5a-4cfc-846d-60d0d69b0b4a","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Keszthely_polgarmester_koronavirus","timestamp":"2020. december. 13. 16:23","title":"Keszthely polgármestere koronavírusos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a830e99-1544-4182-8c45-fbb789f835f0","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A kereskedők a járványból is megpróbálják kihozni a maximumot: se szeri, se száma a karanténajándékozási ötleteknek. Az online értékesítés szinte biztosan csúcsokat dönt idén is, a felmérések pedig arról szólnak, hogy időben és pénzben is többet fordítunk ajándékokra, mint korábban. És keletje van az adományozásnak is.","shortLead":"A kereskedők a járványból is megpróbálják kihozni a maximumot: se szeri, se száma a karanténajándékozási ötleteknek...","id":"20201214_karacsonyi_ajandekozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a830e99-1544-4182-8c45-fbb789f835f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9c5841-b05b-4de3-8566-58b6f5379d03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201214_karacsonyi_ajandekozas","timestamp":"2020. december. 14. 20:00","title":"Miért jó ajándék az, amit a másik meg se venne magának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5792c6-8918-4f5b-9205-f9ff99d13dbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik leginkább szembetűnő változás az idei iPhone-oknál a szerényebb doboztartalom volt. Kimaradt a fülhallgató és a töltő is, azonban nem mindegyik ország fogadja el ezt.","shortLead":"Az egyik leginkább szembetűnő változás az idei iPhone-oknál a szerényebb doboztartalom volt. Kimaradt a fülhallgató és...","id":"20201213_apple_iphone_12_doboza_tolto_brazilia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f5792c6-8918-4f5b-9205-f9ff99d13dbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54aebfc-6eb6-4458-926c-f4c488e04268","keywords":null,"link":"/tudomany/20201213_apple_iphone_12_doboza_tolto_brazilia","timestamp":"2020. december. 13. 20:03","title":"Még egy ország visszarakatná az iPhone 12 dobozába a töltőfejet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]