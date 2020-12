Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Ezrek tüntettek Kijevben adócsökkentésért, összecsaptak a rendőrökkel is
A koronavírus miatt leállt ország vezetésétől kértek segítséget, de csak könnygáz érkezett.

Távozik Trump igazságügyi minisztere
William Barr korábban többször is arról beszélt, hogy szerinte sem történt tömeges csalás az elnökválasztáson.

Figyelmeztet a UNICEF: a tanárokat előrébb kell venni az oltáslistán
A Covid-járvány súlyos pusztítást végzett az oktatásban, ennek levét pedig a gyermekek és a szülők isszák meg – áll a UNICEF keddi állásfoglalásában, melyben a pedagógusok mielőbbi beoltását szorgalmazzák.

Londonban és környékén a legmagasabb készenléti szint lépett életbe a koronavírus miatt
Nagyjánól 34 millió embert érint a döntés.

Hiába környezetkímélőbbek a hibridek, az emberi tényező itt is közbeszól
Szimpla átverésnek is beillik az, ahogy az autógyártók a konnektorról tölthető autóik kibocsátási adataival zsonglőrködnek. A plug-inek egy friss kutatás szerint sokkal kevésbé környezetkímélők, mint amilyennek beállítják őket. A HVG-nek nyilatkozó európai szakértők szerint ettől még a technológia jó, csak máshogy kellene ösztönözni a használatát, mint ahogy a kormányok jelenleg hozzáállnak.

Magyarországnál csak két ország szegényebb az EU-ban
Az egy főre jutó tényleges egyéni fogyasztás tekintetében továbbra is a sereghajtók között vagyunk az EU-ban.

Ki lehet kérni a gyereket az iskolából, ha krónikus beteg van a családban
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint is adott a lehetőség az igazolt hiányzásra.

600 millió forinttól esik el Szombathely, mert a kormány befagyasztotta a helyi adókat
A bevételcsökkenés miatt a városi intézmények és cégek költségeit mérsékelni kell, de a képviselők tiszteletdíja is kevesebb lehet. A plug-inek egy friss kutatás szerint sokkal kevésbé környezetkímélők, mint amilyennek beállítják őket. A HVG-nek nyilatkozó európai szakértők szerint ettől még a technológia jó, csak máshogy kellene ösztönözni a használatát, mint ahogy a kormányok jelenleg hozzáállnak.","shortLead":"Szimpla átverésnek is beillik az, ahogy az autógyártók a konnektorról tölthető autóik kibocsátási adataival...","id":"202050__hibridbotrany__unios_szabalyozas__tiszta_uzlet__emisszio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48204f29-474c-42d1-91ec-cc9bb77f0c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"539c94b7-9900-43f9-9f04-5f5760a05c34","keywords":null,"link":"/360/202050__hibridbotrany__unios_szabalyozas__tiszta_uzlet__emisszio","timestamp":"2020. december. 15. 15:00","title":"Hiába környezetkímélőbbek a hibridek, az emberi tényező itt is közbeszól ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c25dd6e-af69-4412-bada-7dba5d92acef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy főre jutó tényleges egyéni fogyasztás tekintetében továbbra is a sereghajtók között vagyunk az EU-ban.","shortLead":"Az egy főre jutó tényleges egyéni fogyasztás tekintetében továbbra is a sereghajtók között vagyunk az EU-ban.","id":"20201215_Magyarorszag_EU_GDP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c25dd6e-af69-4412-bada-7dba5d92acef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d58bec39-bebc-41b5-8208-4ecedd174d9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_Magyarorszag_EU_GDP","timestamp":"2020. december. 15. 15:55","title":"Magyarországnál csak két ország szegényebb az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea44019-6615-4f56-87b2-927ea4093a38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint is adott a lehetőség az igazolt hiányzásra.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint is adott a lehetőség az igazolt hiányzásra.","id":"20201214_iskola_csalad_igazolt_hianyzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ea44019-6615-4f56-87b2-927ea4093a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"637ee0ed-58c9-408b-a8a4-f5314ad15abb","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_iskola_csalad_igazolt_hianyzas","timestamp":"2020. december. 14. 19:48","title":"Ki lehet kérni a gyereket az iskolából, ha krónikus beteg van a családban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039ffb3e-3acb-4dad-be45-0075475bd425","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bevételcsökkenés miatt a városi intézmények és cégek költségeit mérsékelni kell, de a képviselők tiszteletdíja is kevesebb lehet.","shortLead":"A bevételcsökkenés miatt a városi intézmények és cégek költségeit mérsékelni kell, de a képviselők tiszteletdíja is...","id":"20201214_Szombathely_kormany_helyi_adok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=039ffb3e-3acb-4dad-be45-0075475bd425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7ed937-9383-4deb-8ff6-ad9b43707613","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201214_Szombathely_kormany_helyi_adok","timestamp":"2020. december. 14. 21:10","title":"600 millió forinttól esik el Szombathely, mert a kormány befagyasztotta a helyi adókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]