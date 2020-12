Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az evangélikus lelkész nem is védekezhetett a zaklatási vádak ellen, állítják. Közleményben áll ki egyházközsége Donáth László mellett A betlehemi csillag titkairól sugároz online ismeretterjesztő műsort a Svábhegyi Csillagvizsgáló december 20-án, vasárnap este. A betlehemi csillag titkairól lesz ma este egy online előadás, magyar nyelven Új erőre kapott a harc. Karácsonyt karikírozza egy fideszes országgyűlési képviselő Új, az Egis gyógyszergyártó vállalat által előállított, favipiravir hatóanyag-tartalmú gyógyszert engedélyezett a koronavírus kezelésére az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) - közölte az intézet szombaton az MTI-vel. Új gyógyszert engedélyeztek a koronavírus magyarországi kezelésére 57 év után újra demokratikusan választott össznémet parlament ülésezik Berlinben, a vezérgondolat: európai Németország. Trabantot exportálnak az USA-ba – 1990. december 19. Eredmények a labdarúgó NB I-ből. Kilencpontos előnnyel zárta a Fradi az őszt A koronavírus-fertőződések 60 százalékát az új vírustörzs okozza. Brit egészségügyi miniszter: Még nem sikerült ellenőrzés alá vonni a fertőzőképesebb vírustörzset A Xiaomi a Mi Reader Pro néven állt elő az újabb e-könyv-olvasójával, melybe már a cég mesterséges intelligenciáját is beépítették. Új e-könyv-olvasót dobott piacra a Xiaomi, lenyomná a Kindle-t