Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bc4cba8-cf19-4ca9-aaf4-59cf6502ec9b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A betlehemi csillag titkairól sugároz online ismeretterjesztő műsort a Svábhegyi Csillagvizsgáló december 20-án, vasárnap este.","shortLead":"A betlehemi csillag titkairól sugároz online ismeretterjesztő műsort a Svábhegyi Csillagvizsgáló december 20-án...","id":"20201220_betlehemi_csillag_titkai_video_svabhegyi_csillagvizsgalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bc4cba8-cf19-4ca9-aaf4-59cf6502ec9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162f29ed-1729-425a-acf6-4328f7d654eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201220_betlehemi_csillag_titkai_video_svabhegyi_csillagvizsgalo","timestamp":"2020. december. 20. 08:03","title":"A betlehemi csillag titkairól lesz ma este egy online előadás, magyar nyelven","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201221_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f79ce2-c84f-45e7-a3a8-de59aebde7f7","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_idojaras","timestamp":"2020. december. 21. 05:22","title":"Borúsan indul a hét, de néhol lehet napsütés is hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ab79362-073a-44ad-865e-f87ad38d7bb6","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Megalázóan alacsony bérek, munkaerőhiány, elviselhetetlen munkakörülmények, a Covid ehhez már csak a kegyelemdöfés volt - így jellemezték a gyermekotthonok egy részében uralkodó állapotokat az ott dolgozó, vagy a gyermekotthonok életére még a karantén alatt is rálátó forrásaink. A dolgozókat nem tesztelik, több otthonban felütötte már a fejét a koronavírus. A gyámok nem tudják látogatni a gyerekeket, egyes otthonokban gyereknek és gondozónak lenni is óriási kihívás. Az intézmények sokszor már abnormális szinten szorulnak adományozók, civilszervezetek segítségére. A kormány mindeközben szűkíti az örökbefogadás lehetőségeit, vagyis a már így is jócskán túlterhelt rendszerben még több gyerek maradhat benne.","shortLead":"Megalázóan alacsony bérek, munkaerőhiány, elviselhetetlen munkakörülmények, a Covid ehhez már csak a kegyelemdöfés volt...","id":"20201220_aldatlan_allapotok_az_aldott_unnepre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ab79362-073a-44ad-865e-f87ad38d7bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda4b8c4-94a8-4b72-951d-168cc33835ee","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_aldatlan_allapotok_az_aldott_unnepre","timestamp":"2020. december. 20. 14:00","title":"Áldatlan állapotok vannak az áldott ünnepeken egyes gyermekotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf7e1626-173a-48bc-9334-37ad3fcf84e5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ismeri szerettei szeretetnyelvét? És a sajátját?","shortLead":"Ismeri szerettei szeretetnyelvét? És a sajátját?","id":"20201220_Egeszen_bizonyos_hogy_ez_a_legszebb_karacsonyi_ajandek__mindenkinek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf7e1626-173a-48bc-9334-37ad3fcf84e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f58045-25a7-4ac0-a289-1f35f494a42b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201220_Egeszen_bizonyos_hogy_ez_a_legszebb_karacsonyi_ajandek__mindenkinek","timestamp":"2020. december. 20. 20:15","title":"Egészen bizonyos, hogy ez a legszebb karácsonyi ajándék – mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64045929-4abd-40f5-8951-c43e10eac8c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A karácsony előtti utolsó adventi hétvégén is sűrűbben, illetve nagyobb kapacitással indulnak egyes fővárosi járatok, hogy a megnövekedett forgalomban is kényelmesebben utazhassunk.","shortLead":"A karácsony előtti utolsó adventi hétvégén is sűrűbben, illetve nagyobb kapacitással indulnak egyes fővárosi járatok...","id":"20201219_Advent_utolso_hetvegejen_is_surubbek_lesznek_egyes_budapesti_jaratok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64045929-4abd-40f5-8951-c43e10eac8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f27094-d7c6-4760-b74f-42bb3205463a","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Advent_utolso_hetvegejen_is_surubbek_lesznek_egyes_budapesti_jaratok","timestamp":"2020. december. 19. 11:27","title":"Advent utolsó hétvégéjén is sűrűbbek lesznek egyes budapesti járatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da8d3f4f-a77f-4e76-b474-7e13fadd25c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak száma átlépte a nyolcezret.","shortLead":"Az elhunytak száma átlépte a nyolcezret.","id":"20201220_185_koronavirusos_beteg_hunyt_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da8d3f4f-a77f-4e76-b474-7e13fadd25c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d10cb0-b3ce-4fc7-b340-b09efb9b3d3d","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_185_koronavirusos_beteg_hunyt_el","timestamp":"2020. december. 20. 08:59","title":"185 koronavírusos beteg hunyt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2bf74d7-f377-486c-a14a-388b98faf028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell zsákbamacskát vennie: egy mobil weboldalon kipróbálhatja, hogyan néznek ki a különféle MagSafe rögzítésű tartozékok a preferált iPhone 12 telefonnal.","shortLead":"Nem kell zsákbamacskát vennie: egy mobil weboldalon kipróbálhatja, hogyan néznek ki a különféle MagSafe rögzítésű...","id":"20201220_apple_iphone12_studio_magsafe_tartozekok_kiprobalasa_weboldal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2bf74d7-f377-486c-a14a-388b98faf028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f5f8b9-2bb5-4b0e-8be0-74d9287721d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201220_apple_iphone12_studio_magsafe_tartozekok_kiprobalasa_weboldal","timestamp":"2020. december. 20. 14:03","title":"Az Apple mobilos oldalán kipróbálhatja, hogyan mutatnak a MagSafe tartozékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miután hitellel is támogatják a lakásfelújítási programot, nagyjából százezresre bővülhet az érintettek száma az ingatlan.com szerint. Van is mit felújítani sok ingatlanon.","shortLead":"Miután hitellel is támogatják a lakásfelújítási programot, nagyjából százezresre bővülhet az érintettek száma...","id":"20201221_lakas_felujitas_ingatlan_hitel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d465dcc5-3a8d-406b-836a-0fdef6a25b88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_lakas_felujitas_ingatlan_hitel","timestamp":"2020. december. 21. 08:38","title":"Százezer lakás tulajdonosai szállhatnak be a felújítási programba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]