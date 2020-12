Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Néhány börtönre ítélt, pártbeli szövetségesét is elnöki kegyelemben részesítette a leköszönő Trump.","shortLead":"Néhány börtönre ítélt, pártbeli szövetségesét is elnöki kegyelemben részesítette a leköszönő Trump.","id":"20201223_donald_trump_kegyelem_elitelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a76d2c-f222-4aa4-9361-4bd03b1fccc1","keywords":null,"link":"/vilag/20201223_donald_trump_kegyelem_elitelt","timestamp":"2020. december. 23. 05:40","title":"Trump kegyelmet adott a bagdadi vérengzés elkövetőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy nem írja alá a szövetségi kormányzat finanszírozásáról szóló törvényt..\r

\r

","shortLead":"Az amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy nem írja alá a szövetségi kormányzat finanszírozásáról szóló törvényt..\r

\r

","id":"20201223_Trump_finanszirozas_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"722c52cb-af42-477f-9216-e96023194964","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201223_Trump_finanszirozas_torveny","timestamp":"2020. december. 23. 19:10","title":"Akár az év végéig is leállhat az amerikai kormányzat, ha Trump beváltja a fenyegetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3407b13c-4553-41c8-bcfb-20a62139ce0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legelőször a jövőre bemutatkozó elektromos luxuslimuzinban, az EQS modellben lehet majd látni.","shortLead":"Legelőször a jövőre bemutatkozó elektromos luxuslimuzinban, az EQS modellben lehet majd látni.","id":"20201223_Hyperscreennek_hivja_oriasi_kijelzojet_a_Mercedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3407b13c-4553-41c8-bcfb-20a62139ce0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48684d8d-7411-4cc0-916f-6004ecc05308","keywords":null,"link":"/cegauto/20201223_Hyperscreennek_hivja_oriasi_kijelzojet_a_Mercedes","timestamp":"2020. december. 23. 14:41","title":"Hyperscreennek hívja óriási kijelzőjét a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13af79a7-21c1-4d51-bb62-9aa76737e1b7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A kapitány küldetését karácsonytól vetítik az észak-amerikai mozik. A film véletlenül a járványhelyzetre is reagál.



","shortLead":"A kapitány küldetését karácsonytól vetítik az észak-amerikai mozik. A film véletlenül a járványhelyzetre is reagál.



","id":"20201223_Elso_westernhos_szerepet_alakitja_Tom_Hanks","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13af79a7-21c1-4d51-bb62-9aa76737e1b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac28d967-ae2b-4a9d-a929-1bf9ff35b755","keywords":null,"link":"/kultura/20201223_Elso_westernhos_szerepet_alakitja_Tom_Hanks","timestamp":"2020. december. 23. 09:18","title":"Első westernhős szerepét alakítja Tom Hanks","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jut belőle a kórházak adósságára és a Nemzeti Oltóanyaggyár előkészítésére is. Ebből finanszírozzák a szálláshely-szolgáltatók megsegítését. ","shortLead":"Jut belőle a kórházak adósságára és a Nemzeti Oltóanyaggyár előkészítésére is. Ebből finanszírozzák...","id":"20201224_Penzugyminiszterium_koltsegvetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5fd1c9-a918-4e60-8929-cb418bec98d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201224_Penzugyminiszterium_koltsegvetes","timestamp":"2020. december. 24. 10:15","title":"Kiosztott 860 milliárd forintot év végén a Pénzügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2094b87c-2c01-44d2-801c-59c93c1f3d31","c_author":"","category":"kkv","description":"Egy márkás pulóver áráért dolgoznak egy hónapig abban a cégben, amelyet ingyen kapott meg a szegedi egyházmegye. A kötöttárugyárban zömében megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatnak, ahol jobbára vitorlázók sportruházatának darabjait, olasz megrendelésre szállítják. A 2Rule márkának 2019-ben nem jött be a Szefo Zrt, de a Nanushka új megrendelő lehet a gyárban.","shortLead":"Egy márkás pulóver áráért dolgoznak egy hónapig abban a cégben, amelyet ingyen kapott meg a szegedi egyházmegye...","id":"20201224_szefo_ipar_szeged_csanadi_egyhazmegye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2094b87c-2c01-44d2-801c-59c93c1f3d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4538ad5d-de37-4672-beb5-4c0427ed0fc9","keywords":null,"link":"/kkv/20201224_szefo_ipar_szeged_csanadi_egyhazmegye","timestamp":"2020. december. 24. 08:18","title":"Menő divatmárkát gyártó céget kapott az államtól a szegedi püspök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28516992-22ae-4c4f-9bc2-2af127ad07f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hangyásztól a jegesmedvéig, a szurikátától az oroszlánig mindenki boldog karácsonyt kíván.","shortLead":"A hangyásztól a jegesmedvéig, a szurikátától az oroszlánig mindenki boldog karácsonyt kíván.","id":"20201223_fovarosi_allatkert_karacsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28516992-22ae-4c4f-9bc2-2af127ad07f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a1a8281-a397-4bfe-b253-0db2f5bb6f5e","keywords":null,"link":"/elet/20201223_fovarosi_allatkert_karacsony","timestamp":"2020. december. 23. 13:18","title":"Videó: Ledobta a karácsonyi cukiságbombát a fővárosi állatkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A munkanélküliség novemberben még nem nőtt, de nőtt azok aránya, akik ugyan állásban voltak, de épp nem dolgoztak. Folytatódott a home office-ban dolgozók arányának növekedése. Jóval több egyéni vállalkozó szüneteltette tevékenységét, mint októberben.","shortLead":"A munkanélküliség novemberben még nem nőtt, de nőtt azok aránya, akik ugyan állásban voltak, de épp nem dolgoztak...","id":"20201223_Meglepo_adatokat_kozolt_a_KSH_a_novemberi_munkanelkulisegrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d79014-845d-45f9-a635-258387bd512c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201223_Meglepo_adatokat_kozolt_a_KSH_a_novemberi_munkanelkulisegrol","timestamp":"2020. december. 23. 10:00","title":"Meglepő adatokat közölt a KSH a novemberi munkanélküliségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]