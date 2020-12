Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdf29c02-2363-4072-91e2-e4c7461f30d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A praktikus családi autóként is használható modell bőven 3 másodperc alatt tudja le a 0–100-as sprintet. ","shortLead":"A praktikus családi autóként is használható modell bőven 3 másodperc alatt tudja le a 0–100-as sprintet. ","id":"20201229_igy_gyorsul_az_1001_loeros_audi_rs6_kombi__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdf29c02-2363-4072-91e2-e4c7461f30d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb79f403-4d32-4fe8-bcb6-7df1d5df99e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201229_igy_gyorsul_az_1001_loeros_audi_rs6_kombi__video","timestamp":"2020. december. 29. 07:59","title":"Így gyorsul az 1001 lóerős Audi RS6 kombi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96ae1b9-6c12-4cec-af30-d3582312bd50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szállítmányt a Nemzeti Népegészségügyi Központba viszik.","shortLead":"A szállítmányt a Nemzeti Népegészségügyi Központba viszik.","id":"20201228_szijjarto_6000_orosz_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a96ae1b9-6c12-4cec-af30-d3582312bd50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ceb71a-f9f3-4caa-a212-b9481fc0211c","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_szijjarto_6000_orosz_vakcina","timestamp":"2020. december. 28. 18:49","title":"Szijjártó: 6000 adag orosz vakcina érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A leköszönő Trump itt is akadékoskodott, de a vétóját lesöpörte a ház.","shortLead":"A leköszönő Trump itt is akadékoskodott, de a vétóját lesöpörte a ház.","id":"20201229_kepviselohaz_amerika_katonai_koltsegvetes_donald_trump_veto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b077e5-d380-469e-a45e-4f40801f5cca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201229_kepviselohaz_amerika_katonai_koltsegvetes_donald_trump_veto","timestamp":"2020. december. 29. 06:45","title":"740 milliárd dolláros katonai költségvetést fogadott el az amerikai képviselőház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben az ára másfélszeresére emelkedett.","shortLead":"Miközben az ára másfélszeresére emelkedett.","id":"20201228_hpv_oltas_hianycikk_dragult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3aa25c-594a-4f51-a3b1-b53b647862e0","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_hpv_oltas_hianycikk_dragult","timestamp":"2020. december. 28. 20:26","title":"Hiánycikk lett a HPV elleni védőoltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az otthonteremtési programhoz és a családtámogatásokhoz kapcsolódó újabb lehetőségeket ismertette a miniszter.","shortLead":"Az otthonteremtési programhoz és a családtámogatásokhoz kapcsolódó újabb lehetőségeket ismertette a miniszter.","id":"20201229_novak_katalin_csok_nyugdijas_epitkezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db58952-eef7-41ed-a6fa-f72072a50e1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201229_novak_katalin_csok_nyugdijas_epitkezes","timestamp":"2020. december. 29. 11:31","title":"Novák: Ötmillió forintig visszatérítik a kifizetett építkezési és telekszámlák áfatartalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BioNTech cég magyar alelnöke még karácsony előtt oltatta be magát kutatótársával együtt. ","shortLead":"A BioNTech cég magyar alelnöke még karácsony előtt oltatta be magát kutatótársával együtt. ","id":"20201229_kariko_katalin_oltas_vakcina_koronavirus_biontech","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5da21da-0275-49c5-b970-3b1d05ab6473","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_kariko_katalin_oltas_vakcina_koronavirus_biontech","timestamp":"2020. december. 29. 06:15","title":"Karikó Katalin is megkapta a Covid-oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fe9fe0-d3e6-4a06-baaf-0a7ca764fc9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit hírközlési hatóság összesítése szerint mintegy 170 ezer óra kiesést okoztak az 5G-szolgáltatásban a konteóhívők.","shortLead":"A brit hírközlési hatóság összesítése szerint mintegy 170 ezer óra kiesést okoztak az 5G-szolgáltatásban a konteóhívők.","id":"20201228_5g_adotorony_osszeeskuves_elmelet_konspiracio_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69fe9fe0-d3e6-4a06-baaf-0a7ca764fc9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d92c817-1706-4284-90ce-e2ed7dc4ec46","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_5g_adotorony_osszeeskuves_elmelet_konspiracio_koronavirus","timestamp":"2020. december. 28. 19:03","title":"Meglepődtek a szakemberek, milyen sok 5G-tornyot rongáltak meg 2020-ban a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0b6b27-af1a-4ae2-ac7e-19a7a8555158","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jézus születését december 25-én ünneplik, az munkaszüneti nap – válaszolta az államtitkár.","shortLead":"Jézus születését december 25-én ünneplik, az munkaszüneti nap – válaszolta az államtitkár.","id":"20201230_munkaszuneti_nap_december_24","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e0b6b27-af1a-4ae2-ac7e-19a7a8555158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b62a662-6bfa-472a-a133-7d542a7ed68b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201230_munkaszuneti_nap_december_24","timestamp":"2020. december. 30. 06:01","title":"Nem lesz munkaszüneti nap december 24-e, mert a kormány szerint ártana a gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]