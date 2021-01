Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17546304-148a-439e-aeee-69b09dc00edd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyelőre egy évre szerződtek a felek, amit maximum kétszer hosszabbíthatnak meg.","shortLead":"Egyelőre egy évre szerződtek a felek, amit maximum kétszer hosszabbíthatnak meg.","id":"20210106_Valton_Puskas_Arena","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17546304-148a-439e-aeee-69b09dc00edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da019e16-afe7-42f1-ba50-fed295557888","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210106_Valton_Puskas_Arena","timestamp":"2021. január. 06. 09:50","title":"1,8 milliárdért védheti a Valton a Puskás Arénát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec226917-be91-4c0e-b391-75dc32a69e5b","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az elektori szavazatok számlálásának napjára, a szerinte elcsalt elnökválasztás ellen hívta harcba a híveit Donald Trump, és ők hallgattak rá. Az eredmény megdöbbentő látvány volt, ahogy a kongresszusi rendőrség sorait félresöpörve a Trump melletti tüntetők betörtek a Capitolium épületébe, ahonnan ki kellett menekíteni a képviselőket és a szenátorokat. A példátlan szerdai események még nem tudni, milyen nyomot hagynak az amerikai demokrácián, politikán és a republikánus párton.","shortLead":"Az elektori szavazatok számlálásának napjára, a szerinte elcsalt elnökválasztás ellen hívta harcba a híveit Donald...","id":"20210107_Trump_hiveinek_torvenyhozasi_ostroma_megdobbentette_Amerikat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec226917-be91-4c0e-b391-75dc32a69e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0034944c-e503-49b2-b5aa-b005d091a523","keywords":null,"link":"/360/20210107_Trump_hiveinek_torvenyhozasi_ostroma_megdobbentette_Amerikat","timestamp":"2021. január. 07. 07:15","title":" A nap, amelyet Amerika sosem feledhet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9710a502-6265-444a-82d3-71f21c20df10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez azonban még nem bizonyított. A Moderna vezérigazgatója szerint vállalata hamarosan azt is megmutatná, hogy oltásuk a koronavírus újabb variánsaival szemben is hatékony.","shortLead":"Ez azonban még nem bizonyított. A Moderna vezérigazgatója szerint vállalata hamarosan azt is megmutatná, hogy oltásuk...","id":"20210107_moderna_vakcina_evekig_vedhet_stephane_bancel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9710a502-6265-444a-82d3-71f21c20df10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f2301ed-40ec-4aea-87ee-ccb72c5fc39a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_moderna_vakcina_evekig_vedhet_stephane_bancel","timestamp":"2021. január. 07. 16:56","title":"Évekig is védhet a Moderna koronavírus-vakcinája a gyógyszergyártó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdabc8f5-d1c4-4664-8d6c-2d5e3ba1e423","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Brexit egyik kevéssé ismert következménye, hogy a britek nem jogosultak többé az .eu végű domainek használatára.","shortLead":"A Brexit egyik kevéssé ismert következménye, hogy a britek nem jogosultak többé az .eu végű domainek használatára.","id":"20210106_brexit_eu_domain_weblap_weboldal_felfuggesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdabc8f5-d1c4-4664-8d6c-2d5e3ba1e423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315c31ae-4889-4935-9d38-0c213a564280","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_brexit_eu_domain_weblap_weboldal_felfuggesztes","timestamp":"2021. január. 06. 17:16","title":"A Brexit másik hatása: felfüggesztettek 81 ezer .eu-s weboldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e30e8f-3154-4fbf-88b2-b908bfb9cd2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy két hete alapított cég lehet a Diósgyőri VTK új tulajdonosa, a háttérben a Hódúttal.","shortLead":"Egy két hete alapított cég lehet a Diósgyőri VTK új tulajdonosa, a háttérben a Hódúttal.","id":"20210106_dvtk_eladas_diosgyor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57e30e8f-3154-4fbf-88b2-b908bfb9cd2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0599ea41-9bc4-472a-9c78-0a415f161b6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210106_dvtk_eladas_diosgyor","timestamp":"2021. január. 06. 18:06","title":"Eladták a Diósgyőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee89e0a2-1d02-4fc5-8971-44c18ff94462","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fegyverrel védték a rendőrök a képviselőket a Trump-párti tüntetőktől, akik betörtek a törvényhozás épületébe, három és fél óra alatt tudták kiszorítani a zavargás résztvevőit a Capitoliumból. Az amerikai elnök nyilvánvalóvá tette, hogy nem hajlandó távozni a hatalomból, az alelnöke nyíltan fordult ellene, amikor az eredmény megváltoztatására kérte. Egy nő meghalt, miután meglőtték, egy férfi kritikus állapotban van, miután kilenc métert zuhant, amikor megpróbált felmászni az épület oldalára.","shortLead":"Fegyverrel védték a rendőrök a képviselőket a Trump-párti tüntetőktől, akik betörtek a törvényhozás épületébe, három és...","id":"20210106_Trump_Capitolium_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee89e0a2-1d02-4fc5-8971-44c18ff94462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfda70e6-f81e-4dce-9482-477b12baa017","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_Trump_Capitolium_tuntetes","timestamp":"2021. január. 06. 20:26","title":"Trump hívei betörtek a Capitoliumba az elnökválasztás eredményét hitelesítő ülés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c533ffc-b8d9-4811-804d-1035b5854d7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitter után a Facebook is ellehetetlenítette ideiglenesen, hogy Donald Trump bármit közzétehessen a felületén.","shortLead":"A Twitter után a Facebook is ellehetetlenítette ideiglenesen, hogy Donald Trump bármit közzétehessen a felületén.","id":"20210107_donald_trump_facebook_kitiltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c533ffc-b8d9-4811-804d-1035b5854d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76087a6-4b8c-4143-bcc0-17e2bbf4be37","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_donald_trump_facebook_kitiltas","timestamp":"2021. január. 07. 02:53","title":"24 órára kitiltották a Facebookról Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jake Angeli korábban kispályás énekesként, szinkronszínészként kereste a kenyerét. Aztán csatlakozott a legdurvább összeesküvés-elméletek hívőihez.","shortLead":"Jake Angeli korábban kispályás énekesként, szinkronszínészként kereste a kenyerét. Aztán csatlakozott a legdurvább...","id":"20210107_capitolium_q_saman_qanon_mozgalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee94fda-31bd-47c4-8c9f-94c553c00c4f","keywords":null,"link":"/vilag/20210107_capitolium_q_saman_qanon_mozgalom","timestamp":"2021. január. 07. 07:44","title":"A Capitoliumba betörő férfiak egyike a “Q Sámán”, a QAnon szélsőséges mozgalom egyik vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]