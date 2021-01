Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Bill Gates nem gondolta, hogy milyen “őrült” és “gonosz” álhíreket gyártanak róla, így alaposan meglepődött, amikor a Reuters szembesítette néhánnyal. Az összeesküvés-elméletek kitalálói szerint a Microsoft társalapítója a felelős a világban elterjedt koronavírusért. Ez azonban olyannyira nem igaz, hogy maga Gates is komoly adománnyal támogatja a tudósokat és egészségügyi intézményeket, hogy a világ ismét normális hely legyen.

Gates a hírügynökség kérdésére hangsúlyozta azt is: talán a közösségi média egyre erősebb jelenlétével magyarázható az, hogy egyesek egy világjárvány okozójaként állítják be. Az igazság ezzel szemben az, hogy ő maga is nagyon szeretné, ha véget érne a harc és a kórokozó nyomán jött gazdasági válság. Gates ugyanakkor azt is mondta: időt fog keríteni rá, hogy jobban utánajárjon a különféle elméleteknek, mert kíváncsi, mi húzódik meg ezek mögött.

Az interjú egyik emlékezetes része, amikor a különféle álhírek hallatán Gates csak annyit tudott kérdezni, hogy:

"Az emberek tényleg elhiszik ezeket?”

A Reuters emlékeztet rá, hogy a világjárvány kezdete óta milliónyi összeesküvés-elmélet született – többek között – a koronavírus eredetéről, és azokról is, akik a fertőzések megállításán dolgoznak. Ezek közé tartozik az amerikai járványkezelés egyik központi alakja, Anthony Fauci is. A kínai trollhadsereg újabban pedig már a működő vakcinákat is megpróbálja befeketíteni, hogy elterelje a figyelmet a saját országa által előállított, de vitatott hatásosságú oltóanyagról.

