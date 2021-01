Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06518acc-fba3-498d-aab2-b0047dc96300","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Negyvenezer dollár adomány kerül egy vermonti jótékonysági szervezethez, miután rekordösszegért elkelt egy Bernie Sanders-baba egy eBay-aukción.","shortLead":"Negyvenezer dollár adomány kerül egy vermonti jótékonysági szervezethez, miután rekordösszegért elkelt egy Bernie...","id":"20210127_Egy_kicsi_panellakas_araert_kelt_el_a_horgolt_Bernie_Sandersbaba_egy_arveresen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06518acc-fba3-498d-aab2-b0047dc96300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152cf1fa-56c9-4f73-8569-c48538b2da67","keywords":null,"link":"/elet/20210127_Egy_kicsi_panellakas_araert_kelt_el_a_horgolt_Bernie_Sandersbaba_egy_arveresen","timestamp":"2021. január. 27. 13:33","title":"Egy kicsi panellakás áráért kelt el a horgolt Bernie Sanders-baba egy árverésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dce631-087a-400e-a5f8-d6cd7ef85bf3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A jövő hónapban még távoktatásban tanulnak a diákok.","shortLead":"A jövő hónapban még távoktatásban tanulnak a diákok.","id":"20210127_anglia_boris_johnson_iskola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81dce631-087a-400e-a5f8-d6cd7ef85bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0a4dd3-a0ea-4d9f-b1f4-59c567e70160","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_anglia_boris_johnson_iskola","timestamp":"2021. január. 27. 18:02","title":"Leghamarabb márciusban nyithatnak ki az iskolák Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Őrsi Gergely közölte: ők ezzel tudják támogatni a majdani újraindulást.","shortLead":"Őrsi Gergely közölte: ők ezzel tudják támogatni a majdani újraindulást.","id":"20210128_orsi_gergely_terasz_kozterulet_hasznalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5a1a09-b4f6-4f43-89e0-9509d1c7bf78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210128_orsi_gergely_terasz_kozterulet_hasznalat","timestamp":"2021. január. 28. 17:19","title":"Elengedi a teraszbérletet a vendéglősöknek idén a II. kerületi önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943d4cba-9aeb-49a9-ab56-aa07697c2eff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban bejelentett, 6 nm-es technológiával készült MediaTek Dimensity 1200 chipkészlet fog dolgozni a Redmi legújabb, játékosoknak is remek teljesítményt nyújtó telefonjában – legalábbis erre lehet következtetni a netre került kiszivárogtatásokból.","shortLead":"A napokban bejelentett, 6 nm-es technológiával készült MediaTek Dimensity 1200 chipkészlet fog dolgozni a Redmi...","id":"20210127_redmi_gamer_mobil_dimensity1200_lapkakeszlettel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=943d4cba-9aeb-49a9-ab56-aa07697c2eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3754806b-c1f0-4201-9047-6e20e459ef9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_redmi_gamer_mobil_dimensity1200_lapkakeszlettel","timestamp":"2021. január. 27. 10:03","title":"Új gamertelefonnal rukkolhat ki a Redmi, ebben már a legújabb Dimensity lapka dolgozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fd10fa-d6a1-4783-a8a0-29fb63fe5fb2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tavaly március óta 909 koronavírusos beteg halt meg az országban.\r

","shortLead":"Tavaly március óta 909 koronavírusos beteg halt meg az országban.\r

","id":"20210128_Ausztralia_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9fd10fa-d6a1-4783-a8a0-29fb63fe5fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ca2c93-b860-47d5-8cf2-a22a0ca023bd","keywords":null,"link":"/vilag/20210128_Ausztralia_koronavirus","timestamp":"2021. január. 28. 05:33","title":"Ausztráliában több mint tíz napja nem regisztráltak új fertőzöttet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b3756f-8cf5-4575-82ff-6c3eacd7de67","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az emberiség már csak 100 másodpercnyire van egy olyan potenciális katasztrófától, ami elpusztíthatja az egész földi civilizációt, úgyhogy: ébresztő! Erre figyelmeztet az Atomtudósok Közlönye, amely minden évben nyilvánosságra hozza, hogy megítélése szerint mennyi választ el bennünket a végső pusztulástól. Az Ítéletnap Órája létezése óta, a második világháború után tavaly került legközelebb éjfélhez, és most ugyanott áll.","shortLead":"Az emberiség már csak 100 másodpercnyire van egy olyan potenciális katasztrófától, ami elpusztíthatja az egész földi...","id":"20210128_Doomsday_Clock_a_vilag_meg_sosem_volt_ilyen_kozel_az_apokalipszishez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5b3756f-8cf5-4575-82ff-6c3eacd7de67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43b76a92-d31f-4ecc-913d-f7c9855dde0b","keywords":null,"link":"/360/20210128_Doomsday_Clock_a_vilag_meg_sosem_volt_ilyen_kozel_az_apokalipszishez","timestamp":"2021. január. 28. 07:01","title":"Doomsday Clock: rekordközelségben maradt a világ az apokalipszishez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiberkutatók arra figyelmeztetnek, hogy egy népszerű Windows-paranccsal nem csak felhasználói információk válnak lekérhetővé, hanem egyúttal egy veszélyes trójai is rákerülhet a számítógépre.","shortLead":"Kiberkutatók arra figyelmeztetnek, hogy egy népszerű Windows-paranccsal nem csak felhasználói információk válnak...","id":"20210129_windows_parancsok_finger_szamitogepes_virus_minebridge_trojai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c19c735-a220-47db-8aad-2c4c9c9713e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_windows_parancsok_finger_szamitogepes_virus_minebridge_trojai","timestamp":"2021. január. 29. 08:03","title":"Egy Windows-parancs kiadása utat nyithat egy veszélyes vírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45681a56-07a5-4f10-aab1-5f5417320f0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évtizedek óta tudták, hogy az épület süllyed, de olyan sok pénzbe került volna a felújítás, hogy sokáig halogatták.","shortLead":"Évtizedek óta tudták, hogy az épület süllyed, de olyan sok pénzbe került volna a felújítás, hogy sokáig halogatták.","id":"20210127_mosoly_utca_angyalfold_tarsashaz_eletveszely_kormanyhivatal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45681a56-07a5-4f10-aab1-5f5417320f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace80514-2254-4675-838a-21b5639d66cd","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_mosoly_utca_angyalfold_tarsashaz_eletveszely_kormanyhivatal","timestamp":"2021. január. 27. 13:44","title":"Életveszélyessé vált egy társasház Angyalföldön, egy napjuk volt kiköltözni a lakóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]