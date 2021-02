Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"753b6e4f-2601-4814-abac-1e1e942d320e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Black Lives Matter rasszizmus elleni mozgalom, George Floyd tavalyi meggyilkolását követően tett szert nemzetközi ismertségre.","shortLead":"A Black Lives Matter rasszizmus elleni mozgalom, George Floyd tavalyi meggyilkolását követően tett szert nemzetközi...","id":"20210130_Egy_norveg_kepviselo_Nobelbekedijat_adna_a_BLMnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=753b6e4f-2601-4814-abac-1e1e942d320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2b2933-400b-4480-af60-b99640fec5e6","keywords":null,"link":"/vilag/20210130_Egy_norveg_kepviselo_Nobelbekedijat_adna_a_BLMnek","timestamp":"2021. január. 30. 16:25","title":"Egy norvég képviselő Nobel-békedíjat adna a BLM-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e82578-9a59-48f8-8ea4-f507cba1195c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedülálló autót a líbiai uralkodónak szánták anno, de jelenleg Hollandiában található.","shortLead":"Az egyedülálló autót a líbiai uralkodónak szánták anno, de jelenleg Hollandiában található.","id":"20210129_Nehez_jelzoket_talalni_a_Moammer_elKadhafi_ezredesnek_keszult_Maybachra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22e82578-9a59-48f8-8ea4-f507cba1195c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a68c0e7-dbb5-491d-b276-12e655bcaa44","keywords":null,"link":"/cegauto/20210129_Nehez_jelzoket_talalni_a_Moammer_elKadhafi_ezredesnek_keszult_Maybachra","timestamp":"2021. január. 30. 15:17","title":"Nehéz jelzőket találni Moammer el-Kadhafi ezredesnek készült Maybachra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7f44a4-85b5-4764-a5c7-0f763524921a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter azt írja, még arról sem tudott, hogy a fideszes képviselőnőnek megromlott a kapcsolata a férjével.","shortLead":"A miniszter azt írja, még arról sem tudott, hogy a fideszes képviselőnőnek megromlott a kapcsolata a férjével.","id":"20210201_Gulyas_Gergely_feljelentes_viszony_Koncz_Zsofia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc7f44a4-85b5-4764-a5c7-0f763524921a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1f98d9-70ef-4fa5-b7f0-31f69024bebb","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_Gulyas_Gergely_feljelentes_viszony_Koncz_Zsofia","timestamp":"2021. február. 01. 11:24","title":"Gulyás Gergely feljelenti a lapokat, amelyek azt írták, hogy Koncz Zsófiával van viszonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a66e52d-f5d4-40ea-8421-5ad15ed2e87a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tomeknak nincs semmije, soha nem is volt. Nem született szociopatának, de a környezete mindenben segített, hogy azzá váljon. Róla szól Jan Komasa ördögi filmje.","shortLead":"Tomeknak nincs semmije, soha nem is volt. Nem született szociopatának, de a környezete mindenben segített, hogy azzá...","id":"202104_film__tessek_valasztani_hater__agyulolet_uj_arca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a66e52d-f5d4-40ea-8421-5ad15ed2e87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e5a7cf-4fb0-4383-8474-a88e71db2ca2","keywords":null,"link":"/360/202104_film__tessek_valasztani_hater__agyulolet_uj_arca","timestamp":"2021. január. 30. 14:00","title":"Túl minden erkölcsi, etikai határon - Hater filmajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b3f476-c051-4d1c-9dd9-549741277f42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem adta meg a sofőr az elsőbbséget az egyik kereszteződésben. ","shortLead":"Nem adta meg a sofőr az elsőbbséget az egyik kereszteződésben. ","id":"20210131_Szombat_ejszaka_karambol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73b3f476-c051-4d1c-9dd9-549741277f42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396a7946-2145-4a7d-8f01-ad89b73178c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210131_Szombat_ejszaka_karambol","timestamp":"2021. január. 31. 20:04","title":"Karambolozott, háznak csapódott a kijárási korlátozást megszegő sofőr Gyálon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz lenne megmondani, hányan hiszik el ebben az országban, hogy a kormánytagok, képviselők, továbbá még jó néhány illusztris politikai szereplő január 31-én éjfélig leadott vagyonnyilatkozata a pontos képet mutatja arról, miként is élnek az érintettek, ettől azonban ezek a dokumentumok évről évre pontosan megérkeznek. Most is. Mi minden esetre ismét nekiálltunk megnézni, mit mondanak ők magukról, illetve anyagi helyzetükről. Aztán – amennyire lehet – utána járunk annak is, mennyire lehettek őszinték.","shortLead":"Nehéz lenne megmondani, hányan hiszik el ebben az országban, hogy a kormánytagok, képviselők, továbbá még jó néhány...","id":"20210201_vagyonnyilatkozatok_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d850f60-e940-4065-9d4e-5b010da1b364","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210201_vagyonnyilatkozatok_2021","timestamp":"2021. február. 01. 00:28","title":"A vagyonnyilatkozatok éjszakájának fő kérdései: hova lett Szijjártó pénze, ki Rogán új neje, és mit ront el Orbán? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa76b8db-da23-4923-82b8-bd35fa92430c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Igaz, az üzemeltetők eddig is többnyire elvárták a maszkot.","shortLead":"Igaz, az üzemeltetők eddig is többnyire elvárták a maszkot.","id":"20210130_Amerikaban_most_vezetik_be_a_kotelezo_maszkviselest_a_tomegkozlekedesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa76b8db-da23-4923-82b8-bd35fa92430c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2370e975-360c-4853-b4b3-e482b20f9784","keywords":null,"link":"/vilag/20210130_Amerikaban_most_vezetik_be_a_kotelezo_maszkviselest_a_tomegkozlekedesben","timestamp":"2021. január. 30. 21:15","title":"Amerikában most vezetik be a kötelező maszkviselést a tömegközlekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e45cffa-a4ab-4f1e-ba0c-950959a859ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Járványügyi szempontból nem biztos, hogy épp szabályos a nyerni akarók tömörülése.\r

\r

","shortLead":"Járványügyi szempontból nem biztos, hogy épp szabályos a nyerni akarók tömörülése.\r

\r

","id":"20210130_Hosszu_tomott_sor_allt_az_Eurocenterben_a_kaszino_elott_szombat_del_korul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e45cffa-a4ab-4f1e-ba0c-950959a859ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c63db20-0a0e-4bb7-ad52-5dbfdb12d3f4","keywords":null,"link":"/elet/20210130_Hosszu_tomott_sor_allt_az_Eurocenterben_a_kaszino_elott_szombat_del_korul","timestamp":"2021. január. 30. 13:59","title":"Hosszú, tömött sor állt az Eurocenterben a kaszinó előtt szombat dél körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]