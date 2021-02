Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e24c21e6-ae9e-40f9-aab8-e411807247ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fekete maszkos férfiról az üzlet biztonsági kamerái készítettek felvételt.","shortLead":"A fekete maszkos férfiról az üzlet biztonsági kamerái készítettek felvételt.","id":"20210203_lopas_decathlon_tolvaj_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e24c21e6-ae9e-40f9-aab8-e411807247ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245e9900-5035-4e05-aab1-5a4f90ecd1bf","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_lopas_decathlon_tolvaj_rendorseg","timestamp":"2021. február. 03. 11:17","title":"Ruhát, fejlámpát, térképet lopott a sportáruházból, keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42ac7a2-e080-4ef6-bc60-5487df9f61de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung júniusban mutathatja majd be legújabb összehajtható telefonját, ami az eddigi információk szerint annyiba kerülhet, mint a Galaxy Z Fold2. De természetesen több minden lesz benne.","shortLead":"A Samsung júniusban mutathatja majd be legújabb összehajtható telefonját, ami az eddigi információk szerint annyiba...","id":"20210202_samsung_galaxy_z_fold3_renderelt_kep_fantaziakep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e42ac7a2-e080-4ef6-bc60-5487df9f61de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b571009a-b20f-4744-a377-3897368791cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_samsung_galaxy_z_fold3_renderelt_kep_fantaziakep","timestamp":"2021. február. 02. 10:03","title":"Összerakták a pletykákat, így nézhet ki a Samsung Galaxy Z Fold3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f6ecfeb-b7d8-4eac-b350-675030c4bf98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint Magyarország nem rendelkezik hosszútávú versenyképességi programmal, a fenntartható felzárkózás szóösszetétel pedig nem is létezik.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint Magyarország nem rendelkezik hosszútávú versenyképességi programmal...","id":"20210201_Matolcsy_Romania_Lengyelorszag_kritika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f6ecfeb-b7d8-4eac-b350-675030c4bf98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd6d7f43-bb12-40df-9eab-9738cd520a9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210201_Matolcsy_Romania_Lengyelorszag_kritika","timestamp":"2021. február. 01. 20:40","title":"Matolcsy: Románia és Lengyelország is jobban teljesített az elmúlt 10 évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a53534-6728-4d83-82f8-97bfebf11c0a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 23 éves Silento már rendőrkézre került. Az előadó egyik korábbi klipjével milliárdos nézettséget ért el a YouTube-on.","shortLead":"A 23 éves Silento már rendőrkézre került. Az előadó egyik korábbi klipjével milliárdos nézettséget ért el a YouTube-on.","id":"20210202_gyilkossag_unokatestver_silento_rapper","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60a53534-6728-4d83-82f8-97bfebf11c0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a8e20d-be80-48af-8aed-218b425a3789","keywords":null,"link":"/elet/20210202_gyilkossag_unokatestver_silento_rapper","timestamp":"2021. február. 02. 17:23","title":"Gyilkossággal vádolnak egy világhírű rappert, a rendőrség szerint agyonlőtte egyik rokonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a45a7a2-b8f0-40e2-9bf7-6fb5c5650205","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Úgy érezték, eljött az idő, hogy az eddiginél komolyabb kárenyhítést kérjenek. 13 pontos javaslatukat már elküldték a Pénzügyminisztériumnak. Attól tartanak, az éttermek fele húzhatja le a rolót.","shortLead":"Úgy érezték, eljött az idő, hogy az eddiginél komolyabb kárenyhítést kérjenek. 13 pontos javaslatukat már elküldték...","id":"20210203_turizmustamogatas_vendeglatas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a45a7a2-b8f0-40e2-9bf7-6fb5c5650205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93c84a5-b05e-4c72-bd88-85c4b409787e","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_turizmustamogatas_vendeglatas_koronavirus","timestamp":"2021. február. 03. 14:00","title":"A turizmustámogatás fű alatti osztogatása volt az utolsó csepp a magyar vendéglősöknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57bf1fe-1270-4389-ac65-e42337dbdc8f","c_author":"Csatlós Hanna – Kovács Bálint","category":"elet","description":"A járvány ellenére nyitva tartanak a hazai sípályák, így most ezek a terepek lehetnek az alternatívák az egyébként külföldi síparadicsomokba járóknak. De mennyire Covid-biztosak ezek a helyek, és mekkora a tömeg Mátraszentistvánon vagy Eplényben? Kárpótolhatnak-e a magyar lejtők az elmaradt alpesi élményekért? Felkerestük a két legnagyobb magyar síterepet. ","shortLead":"A járvány ellenére nyitva tartanak a hazai sípályák, így most ezek a terepek lehetnek az alternatívák az egyébként...","id":"20210201_magyar_sipalyak_epleny_siarena_matraszentistvan_sipark_hol_lehet_sielni_itthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a57bf1fe-1270-4389-ac65-e42337dbdc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b89fd6-d196-4f02-87b8-51c5933f79ab","keywords":null,"link":"/elet/20210201_magyar_sipalyak_epleny_siarena_matraszentistvan_sipark_hol_lehet_sielni_itthon","timestamp":"2021. február. 01. 20:00","title":"Két perc alatt túl vagy rajta, de így is jobb a semminél ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13169d43-19b2-4308-abce-e0dab6018a8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nanotechnológia úttörő fejlesztés, amely a növényeket is felokosítja.","shortLead":"A nanotechnológia úttörő fejlesztés, amely a növényeket is felokosítja.","id":"20210203_spenot_email","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13169d43-19b2-4308-abce-e0dab6018a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f77bb5f-2a92-402f-b7a3-fbb64aa7c4c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_spenot_email","timestamp":"2021. február. 03. 14:03","title":"Tudósok spenótokat tanítottak meg e-mailt küldeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"707603bd-16ad-43f5-8df4-eadeb0aa204b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A monstrum mozgatásáról egy 600 lóerős motor gondoskodik.","shortLead":"A monstrum mozgatásáról egy 600 lóerős motor gondoskodik.","id":"20210203_golyoallo_hatalmas_amerikai_pickup_tunt_fel_a_szinen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=707603bd-16ad-43f5-8df4-eadeb0aa204b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55321d4-12fc-423f-9956-e51c3539a1ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20210203_golyoallo_hatalmas_amerikai_pickup_tunt_fel_a_szinen","timestamp":"2021. február. 03. 09:51","title":"Hatalmas, golyóálló amerikai pickup tűnt fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]