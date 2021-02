A kozmoszt érintő ügyeket nem lehet a földi bíróságokon megtárgyalni, azt egy külön szervezetre kell bízni – vélekednek a dubajiak, akik neki is látnak az új osztály létrehozásának.

A világűrt érintő (főleg) kereskedelmi viták tisztázásához úgynevezett űrbíróságot hoz létre Dubaj – írta az AFP.

A világűrrel kapcsolatos minden tevékenységet nemzetközi egyezmények szabályoznak, többek közt az ENSZ űrtörvénye. Azzal viszont, hogy a magánvállalatok is egyre több missziót indítanak a kozmosz meghódítására, az ügyek is sokasodnak, illetve olyan viták is kipattannak, melyeket a rendes keretek közt már nemigen lehet rendezni.

A Dubaj által létrehozandó űrbíróságot természetesen nem a világűrben fogják működtetni, az nagyon is a Földön lesz. Egész pontosan Dubaj Nemzetközi Pénzügyi Központjában (DIFC). Arról nem sokat közöltek, pontosan milyen ügyekben kívánnak majd eljárni.

Az AFP megjegyzi, hogy a magánvállalatok űrtevékenységével egyre több a kereskedelmi jellegű vita is. A DIFC elsősorban ezeket rendezheti, nemzetközi szinten.

Az Egyesült Arab Emirátusok az űripar egyik komoly befektetője, első Mars-szondájuk hamarosan eléri a vörös bolygót.

