Hunyorogva is alig látni annak a kézikonzolnak a képernyőjét, amellyel a régi game boyos időknek állít emléket feltalálója.

Érdekes új projektbe vágta fejszéjét az Arduboy nevű projekt ötletgazdája, Kevin Bates: az illető most egy olyannyira miniatűr konzolt készített, hogy a kijelzőt szinte alig látni. A Gizmodo nevű technológiai lap viccesen meg is jegyezi: ahhoz, hogy az eszközt ki tudjuk próbálni, mikroszkópra, vagy nagyítóra is szükség lesz.

© Arduboy/bateske

Az Arduboy Nano a valaha készült egyik legjobb kézikonzolhoz, a Game Boyhoz hasonló felépítéssel rendelkezik, csak sokkal kisebb nála. A feltaláló ügyes munkájának köszönhetően egy 25 mAh-s akkumulátort is el tudott rejteni a borítás alatt. A telep állítása szerint mintegy egy órára elegendő szuflával rendelkezik. A 3D-nyomtatással készült panel alá egy csendes hangszóró is befért.

A feltaláló ezeken kívül több gombot is elhelyezett a parányi készülékben, amelyen természetesen játszani is lehet. Feltéve, hogy követni tudjuk a mindössze 64x32 pixeles képernyőn megjelenő tartalmat, és nem félünk tőle, hogy a nyomkorászás közben összeroppantjuk. Ez utóbbi, mármint a nyomkodás, amúgy egyáltalán nem lehetetlen, ezt az alábbi videó is bizonyítja:

Bates blogjában egy hosszabb posztban is foglalkozik a Nano nevű eszközzel, árat ugyanakkor nem közölt. Ennek oka, hogy a találmányt csak akkor hozza forgalomba, ha elegendő igény mutatkozik erre.

