[{"available":true,"c_guid":"d9f95c8c-e923-4497-a2e0-3708a31d08b0","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Hegyi Lászlót az év végéig tartó megbízatással nevezte ki Palkovics László.","shortLead":"Hegyi Lászlót az év végéig tartó megbízatással nevezte ki Palkovics László.","id":"20210205_Miniszteri_biztost_kapott_az_egyhazi_felsooktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9f95c8c-e923-4497-a2e0-3708a31d08b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87704409-982f-471b-9c9b-a204fd1ceca2","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Miniszteri_biztost_kapott_az_egyhazi_felsooktatas","timestamp":"2021. február. 05. 10:49","title":"Miniszteri biztost kapott az egyházi felsőoktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65934c14-487a-4c2a-b58d-7d2da53534fe","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan magyarázod el egy gorillának, hogy egy denevér miatt koronavírusos? És tényleg a brémai muzsikusok nyerték idén a Montreux Jazz Fesztivált? Állatokról szóló híreket gyűjtött csokorba a Duma Aktuál.","shortLead":"Hogyan magyarázod el egy gorillának, hogy egy denevér miatt koronavírusos? És tényleg a brémai muzsikusok nyerték idén...","id":"20210205_Duma_Aktual_Allati_hirek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65934c14-487a-4c2a-b58d-7d2da53534fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718576b1-3c97-43e8-9acd-17a147331518","keywords":null,"link":"/360/20210205_Duma_Aktual_Allati_hirek","timestamp":"2021. február. 05. 19:00","title":"Duma Aktuál: Gengszter mókusok, nyérc lidércek és az év hala ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a00bf1c-ffe8-456d-b9d4-a1c784559715","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus bizonyíthatóan laboratóriumi munka eredménye – állítja egy amerikai kutató. Magyar szakemberek szerint a témában íródott tanulmány inkább vélemény, semmint rendes, tudományos vizsgálat eredménye, de más gondok is vannak vele. A hír ennek ellenére szélsebesen terjed a magyar interneten, köszönhetően a KESMA-s lapoknak is.","shortLead":"A koronavírus bizonyíthatóan laboratóriumi munka eredménye – állítja egy amerikai kutató. Magyar szakemberek szerint...","id":"20210205_koronavirus_laboratorium_alhir_kesma_megyei_lapok_steven_quay","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a00bf1c-ffe8-456d-b9d4-a1c784559715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c036c8f2-9d9a-4435-8720-435643fec465","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_koronavirus_laboratorium_alhir_kesma_megyei_lapok_steven_quay","timestamp":"2021. február. 05. 17:03","title":"Egy, a koronavírusról szóló hamis hír jelent meg több magyar híroldalon, a kormányközeli lapcsalád is terjeszti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Nem Orbán Viktor nevezi ki a reformátusok új vezetőjét.","shortLead":"Nem Orbán Viktor nevezi ki a reformátusok új vezetőjét.","id":"20210206_Reformatusok_tisztujitas_balog_zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7094f33e-24b4-4901-91c2-8d1c5824fd29","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Reformatusok_tisztujitas_balog_zoltan","timestamp":"2021. február. 06. 16:52","title":"Reformátusok: Nincs politikai nyomás a tisztújításnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2dbc444-5157-4e90-b658-379ba16e0b42","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetsége után az Amerikai Filmszínészek Céhe is jelölte a legjobb női főszereplő díjára Vanessa Kirbyt, Mundruczó Kornél Pieces of a Woman című filmjének főszereplőjét.","shortLead":"A Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetsége után az Amerikai Filmszínészek Céhe is jelölte a legjobb női...","id":"20210205_Ujabb_rangos_fontos_dijra_jeloltek_Vanessa_Kirbyt_Mundruczo_Kornel_filmjenek_foszereplojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2dbc444-5157-4e90-b658-379ba16e0b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b21ecda-7e8a-4fe0-841c-d1224d88b702","keywords":null,"link":"/kultura/20210205_Ujabb_rangos_fontos_dijra_jeloltek_Vanessa_Kirbyt_Mundruczo_Kornel_filmjenek_foszereplojet","timestamp":"2021. február. 05. 09:15","title":"Újabb fontos díjra jelölték Vanessa Kirbyt, Mundruczó Kornél filmjének főszereplőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23cfbdca-4ba7-403b-96b3-c82eb2595e1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lényeges lett volna a különbség, de Kovács pár óra múlva észrevette a hibát és korrigált.","shortLead":"Lényeges lett volna a különbség, de Kovács pár óra múlva észrevette a hibát és korrigált.","id":"20210205_oltas_60_65_ev_kovacs_vs_orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23cfbdca-4ba7-403b-96b3-c82eb2595e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d9cd0f0-7e5f-4b60-87a0-c65c2a61f12f","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_oltas_60_65_ev_kovacs_vs_orban","timestamp":"2021. február. 05. 13:51","title":"Orbán szerint a 60, Kovács szerint a 65 éven felülieket oltják be március 15-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c1ed58-1171-4880-a255-276ef2113079","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint százmillió forintért árverezték el a Victoria Beckham után Poshspice-nak nevezett tehenet Közép-Angliában.","shortLead":"Több mint százmillió forintért árverezték el a Victoria Beckham után Poshspice-nak nevezett tehenet Közép-Angliában.","id":"20210205_Megvan_a_vilag_legdragabb_tehene_Victoria_Beckhamrol_neveztek_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0c1ed58-1171-4880-a255-276ef2113079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a0c04d-f89e-461a-b356-f56da96aa6a3","keywords":null,"link":"/elet/20210205_Megvan_a_vilag_legdragabb_tehene_Victoria_Beckhamrol_neveztek_el","timestamp":"2021. február. 05. 17:07","title":"Megvan a világ legdrágább tehene, Victoria Beckhamről nevezték el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3451220-c981-4b81-861e-5fc7d3c66000","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Olvasónk állítja, nemhogy nem kapta meg, de nem is lett volna jogosult megkapni a koronavírus elleni vakcinát, hiszen nem dolgozik az érintett szektorban. Ráadásul nőként dokumentálták, pedig férfi. Oltási abszurd. ","shortLead":"Olvasónk állítja, nemhogy nem kapta meg, de nem is lett volna jogosult megkapni a koronavírus elleni vakcinát, hiszen...","id":"20210205_Papiron_megkapta_az_oltast_valojaban_viszont_nem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3451220-c981-4b81-861e-5fc7d3c66000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc70f8b-a9f7-4d00-8359-1021988b20aa","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Papiron_megkapta_az_oltast_valojaban_viszont_nem","timestamp":"2021. február. 05. 13:07","title":"Papíron megkapta az oltást egy férfi, a valóságban viszont nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]