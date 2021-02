Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0797aeac-822e-495c-8aaf-2561ced7a986","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt most nem számít, hogy a kosarat jobbra vagy balra húzza-e valaki.","shortLead":"Itt most nem számít, hogy a kosarat jobbra vagy balra húzza-e valaki.","id":"20210212_Szinglikosar_csomori_Auchan_bevasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0797aeac-822e-495c-8aaf-2561ced7a986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b428d2f-708b-4c73-957c-4dbf677182ec","keywords":null,"link":"/elet/20210212_Szinglikosar_csomori_Auchan_bevasarlas","timestamp":"2021. február. 12. 10:37","title":"Szinglikosárral lehet ismerkedni a csömöri áruházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b227a1d1-ee13-4806-9763-b5a0b7b5da7b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak Németországban 17 terrortámadást hiúsítottak meg 2009 óta.","shortLead":"Csak Németországban 17 terrortámadást hiúsítottak meg 2009 óta.","id":"20210212_meghiusult_merenylet_nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b227a1d1-ee13-4806-9763-b5a0b7b5da7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a7720f-59d8-4eaa-9688-595b58e82590","keywords":null,"link":"/vilag/20210212_meghiusult_merenylet_nemetorszag","timestamp":"2021. február. 12. 16:15","title":"Terrortámadást akadályoztak meg a német és dán hatóságok, 10 kiló robbanószer volt a gyanúsítottaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34cc519-1e17-4581-8c81-9db06684b82c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sok olyan tulajdonságunk, automatikus reakciónk van, amitől szabadulni szeretnénk, de nem megy: ilyen a kisebbrendűségi érzés, a megfelelési kényszer. Ennek gyökerei sokszor a neveltetésünkben, a szocializációs folyamatban rejlenek. ","shortLead":"Sok olyan tulajdonságunk, automatikus reakciónk van, amitől szabadulni szeretnénk, de nem megy: ilyen a kisebbrendűségi...","id":"20210211_Almasi_Kitti_Ha_robotolunk_a_szeretetert_csak_a_robotolast_erositjuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f34cc519-1e17-4581-8c81-9db06684b82c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a2975d-3ca4-4b58-9613-02a742e58729","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210211_Almasi_Kitti_Ha_robotolunk_a_szeretetert_csak_a_robotolast_erositjuk","timestamp":"2021. február. 11. 13:30","title":"Almási Kitti: Ha robotolunk a szeretetért, csak a robotolást erősítjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A lakosság és a vállalkozások sok hitelt vettek fel, a törlesztéseiket eltolták a moratóriummal, az MNB pedig több ezer milliárd forintot öntött bele a gazdaságba. Elsősorban ezeknek köszönhető, hogy Magyarország sok szempontból relatíve jól vészeli a válságot - derül ki a jegybank gyorsjelentéséből.","shortLead":"A lakosság és a vállalkozások sok hitelt vettek fel, a törlesztéseiket eltolták a moratóriummal, az MNB pedig több ezer...","id":"20210211_mnb_koronavirus_jelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b464537d-8b24-428d-b121-fcaac13489f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210211_mnb_koronavirus_jelentes","timestamp":"2021. február. 11. 16:38","title":"A jegybank feltárta a magyar válságkezelés sikerének alapjait: hitel, hitel, hitel, pénznyomtatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6f3824-15d5-4707-825a-74ae7c07e25a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan kiadhat a OnePlus egy új prémiumkategóriás telefont, a OnePlus 9 Prót, és az eszközre – kis meglepetésként – egy olyan márka is felkerül, amelyet eddig még nem láttunk okostelefonon.","shortLead":"Hamarosan kiadhat a OnePlus egy új prémiumkategóriás telefont, a OnePlus 9 Prót, és az eszközre – kis meglepetésként –...","id":"20210211_hasselblad_kamera_oneplus_9_pro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c6f3824-15d5-4707-825a-74ae7c07e25a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb447941-9542-4979-bfdb-53d762992f78","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_hasselblad_kamera_oneplus_9_pro","timestamp":"2021. február. 11. 14:33","title":"Hasselblad kamerákkal jöhet a OnePlus új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec30171-42a3-45ac-8c80-9d6f07d83c67","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Karantén meló című film krízisdrámából még idejében átcsap a világ legkihaltabb városában zajló gyémántrablásba. ","shortLead":"A Karantén meló című film krízisdrámából még idejében átcsap a világ legkihaltabb városában zajló gyémántrablásba. ","id":"202106_film__egymas_nyakan_karanten_melo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bec30171-42a3-45ac-8c80-9d6f07d83c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2751abe-6d6c-457a-a4d6-8481e6e8a8ef","keywords":null,"link":"/360/202106_film__egymas_nyakan_karanten_melo","timestamp":"2021. február. 12. 15:00","title":"Home office-ból indul a nagy karantén svindli, amelyhez Ben Stiller Zoomon asszisztál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6dd0ac4-c53c-4df6-a089-15c466c33247","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legnépszerűbb zenei streamingszolgáltatójánál a Covid után is megmarad a távmunka intézménye.","shortLead":"A világ legnépszerűbb zenei streamingszolgáltatójánál a Covid után is megmarad a távmunka intézménye.","id":"20210212_spotify_tavmunka_home_office","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6dd0ac4-c53c-4df6-a089-15c466c33247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a265b0-8841-4b7d-bdf9-3b56ce355bc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_spotify_tavmunka_home_office","timestamp":"2021. február. 12. 20:03","title":"A Spotify munkatársai onnan dolgoznak a jövőben, ahonnan csak akarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész azt mondta: egy csomó jó évét vette már el a NER, és még ki tudja, mennyit fog. ","shortLead":"A zenész azt mondta: egy csomó jó évét vette már el a NER, és még ki tudja, mennyit fog. ","id":"20210212_Lovasi_Andras_a_NERrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b30578-0dbe-45cd-8dfc-06ef3c7417c9","keywords":null,"link":"/kultura/20210212_Lovasi_Andras_a_NERrol","timestamp":"2021. február. 12. 12:10","title":"Lovasi a NER-ről: Remélem, megérem a bukásukat, hogy a nagy mű úgy megy a kukába, mint nemrég az alaptörvény szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]