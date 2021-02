Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c7fac5b-c87d-4365-b2a2-241dd5c39b2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Financial Times szerint a Microsoft és a Pinterest vezetése az elmúlt hónapokban többször is tárgyalt egymással egy lehetséges felvásárlásról.","shortLead":"A Financial Times szerint a Microsoft és a Pinterest vezetése az elmúlt hónapokban többször is tárgyalt egymással...","id":"20210211_microsoft_pinterest_felvasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c7fac5b-c87d-4365-b2a2-241dd5c39b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ada2851-9f92-43a2-8ce7-f8223029d4d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_microsoft_pinterest_felvasarlas","timestamp":"2021. február. 11. 17:03","title":"Megvenné a Microsoft a Pinterestet, 51 milliárd dollárt adhatnak érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d353b0-3cd8-4136-8419-4d691aebd9e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Beindult az autószállító karavánok szigorított ellenőrzése. ","shortLead":"Beindult az autószállító karavánok szigorított ellenőrzése. ","id":"20210212_Repkednek_a_megemelt_tobbszazezres_birsagok_az_autopalyakon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1d353b0-3cd8-4136-8419-4d691aebd9e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2df835a-8291-4377-9a42-5d58509eb89c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210212_Repkednek_a_megemelt_tobbszazezres_birsagok_az_autopalyakon","timestamp":"2021. február. 12. 10:00","title":"Repkednek a megemelt, több százezres bírságok az autópályákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több brit futballista is arról számolt be, hogy rasszista üzeneteket kapnak az oldalon. A cég jelezte, a jövőben szigorúbban veszi az ilyen eseteket.","shortLead":"Több brit futballista is arról számolt be, hogy rasszista üzeneteket kapnak az oldalon. A cég jelezte, a jövőben...","id":"20210211_instagram_online_zaklatas_bullying_uzenetkuldes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b25ac88-c386-469e-a0db-0ebfad9312c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_instagram_online_zaklatas_bullying_uzenetkuldes","timestamp":"2021. február. 11. 18:03","title":"Keményebben odacsap a zaklatóknak az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b92b04b-3bfd-48d2-9263-ce616c0b5629","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz napnyi hallgatás után az ügylet még nyitott voltára hivatkozva próbálja hitelteleníteni a felesége és családja földvásárlásáról szóló cikkeket a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője. Rogán Antal és Obrusánszki Barbara szülei a múlt idejű igealakokat támadva egyúttal azt is sugallják, mintha elálltak volna a földvásárlástól, ez azonban információink szerint nincs így: az adásvételi dokumentáció már a kormányhivatalnál várja az elbírálást. ","shortLead":"Tíz napnyi hallgatás után az ügylet még nyitott voltára hivatkozva próbálja hitelteleníteni a felesége és családja...","id":"20210212_rogan_antal_foldvasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b92b04b-3bfd-48d2-9263-ce616c0b5629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a598c7-0af2-4a86-a926-f3342a2a8d3b","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_rogan_antal_foldvasarlas","timestamp":"2021. február. 12. 16:30","title":"Sajátos érveléssel cáfolja Rogán a felesége és családja földvásárlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f768cbbe-3a88-4b50-a347-fa583561db95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hackerfórumon árulták a kiberbűnözők a Cyberpunk 2077 forráskódját, amit a hét elején loptak el a fejlesztőktől. A kikiáltási ára 1 millió dollár volt, de végül egy másik helyről érkező ajánlatot fogadtak el.","shortLead":"Egy hackerfórumon árulták a kiberbűnözők a Cyberpunk 2077 forráskódját, amit a hét elején loptak el a fejlesztőktől...","id":"20210212_cyberpunk_2077_cd_project_red_zsarolovirus_hackertamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f768cbbe-3a88-4b50-a347-fa583561db95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d493c8e7-1a6c-44fa-9158-30ace86b9996","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_cyberpunk_2077_cd_project_red_zsarolovirus_hackertamadas","timestamp":"2021. február. 12. 10:33","title":"Eladták a hackerek a Cyberpunk 2077 forráskódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b91548-4d75-42a1-8fe6-7b415c1f9914","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Ők lesznek a miniszterelnök vezetésével megalakuló Vidékfejlesztési Kormánybizottság tagjai. A pénzügyminiszter csak meghívott.","shortLead":"Ők lesznek a miniszterelnök vezetésével megalakuló Vidékfejlesztési Kormánybizottság tagjai. A pénzügyminiszter csak...","id":"20210213_Nagy_Istvan_Stumpf_Lazar_es_Navracsics_hatarozza_meg_a_videkfejlesztesi_strategiat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36b91548-4d75-42a1-8fe6-7b415c1f9914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ce0667-2c4b-4feb-855a-72211352ad07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210213_Nagy_Istvan_Stumpf_Lazar_es_Navracsics_hatarozza_meg_a_videkfejlesztesi_strategiat","timestamp":"2021. február. 13. 09:22","title":"Nagy István, Stumpf, Lázár és Navracsics határozza meg a vidékfejlesztési stratégiát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője szerint novemberben épp Magyarország részéről hangzott el, hogy április-május környékén kezdődhet a tömeges oltás. ","shortLead":"Az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője szerint novemberben épp Magyarország részéről hangzott el...","id":"20210213_Zupko_Gabor_vakcina_europai_bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65fb42ca-4385-44a1-a4e7-6ecd77bd5649","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210213_Zupko_Gabor_vakcina_europai_bizottsag","timestamp":"2021. február. 13. 16:29","title":"Zupkó Gábor: A magyar kormány tisztában volt vele, hogy kevesebb vakcina érkezik márciusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad1bd20a-a2d8-434d-a7e4-31af95ce15a4","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Így jár el közel 30 éve azokkal a társaival szemben, akikről úgy érzi, a fejére nőhetnének, de átállásukat sem szeretné. ","shortLead":"Így jár el közel 30 éve azokkal a társaival szemben, akikről úgy érzi, a fejére nőhetnének, de átállásukat sem...","id":"202106__aderlazarnavracsicsstumpf__orbani_taktika__kifizetes__verhetetlen_csapat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad1bd20a-a2d8-434d-a7e4-31af95ce15a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd99cc1a-a8f6-40d0-93b0-acdabefb6024","keywords":null,"link":"/360/202106__aderlazarnavracsicsstumpf__orbani_taktika__kifizetes__verhetetlen_csapat","timestamp":"2021. február. 12. 06:30","title":"Felemel, ejt, visszaemel – ez Orbán Viktor személyzeti politikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]