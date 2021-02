Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8dd2e08-5102-4987-b645-4dd5a0e3a302","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Néhány hónapja kiemelt beruházási övezetté nyilvánította a polgármester a területet.","shortLead":"Néhány hónapja kiemelt beruházási övezetté nyilvánította a polgármester a területet.","id":"20210222_balaton_keszthely_fakivagas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8dd2e08-5102-4987-b645-4dd5a0e3a302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc82696-bdc9-40a6-88f3-6e7b35cad787","keywords":null,"link":"/zhvg/20210222_balaton_keszthely_fakivagas","timestamp":"2021. február. 22. 20:30","title":"Kivágnak több tucat fát a Balaton partján Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03b1c31-050f-4e13-b2aa-03f7464b5b85","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"Szlovákiát sem kerüli a többösszetevőjű Covid-fáradtság. Sőt mondhatni: Covid-kimerültség.","shortLead":"Szlovákiát sem kerüli a többösszetevőjű Covid-fáradtság. Sőt mondhatni: Covid-kimerültség.","id":"20210223_Szeretettel_Pozsonybol_A_diszno_nem_attol_hizik_hogy_merik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f03b1c31-050f-4e13-b2aa-03f7464b5b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5045487e-8d57-47c9-97c3-67588fd4ab8f","keywords":null,"link":"/360/20210223_Szeretettel_Pozsonybol_A_diszno_nem_attol_hizik_hogy_merik","timestamp":"2021. február. 23. 11:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: A Covid-disznó sem attól hízik, hogy mérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"702ae127-17a3-461d-aa64-53d5b8b26c2b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az együttes egy nyolcperces videóban jelentette be, hogy vége. ","shortLead":"Az együttes egy nyolcperces videóban jelentette be, hogy vége. ","id":"20210222_Feloszlott_a_Daft_Punk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=702ae127-17a3-461d-aa64-53d5b8b26c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8441a792-8f3c-43d7-9472-46a9cddddc1b","keywords":null,"link":"/kultura/20210222_Feloszlott_a_Daft_Punk","timestamp":"2021. február. 22. 16:55","title":"Feloszlott a Daft Punk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee77f5b4-9ff3-4a13-9417-df7f745057c4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy rendkívül régi sziklarajzra bukkantak ausztrál kutatók a szigetország nyugati részén. Az alkotás egy kengurut ábrázol.","shortLead":"Egy rendkívül régi sziklarajzra bukkantak ausztrál kutatók a szigetország nyugati részén. Az alkotás egy kengurut...","id":"20210223_darazsfeszek_sziklarajz_barlangrajz_kenguru_ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee77f5b4-9ff3-4a13-9417-df7f745057c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0983c88b-c3f7-410e-a541-393e1f4f1786","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_darazsfeszek_sziklarajz_barlangrajz_kenguru_ausztralia","timestamp":"2021. február. 23. 13:33","title":"Darázsfészkek alapján jöttek rá, hogy ez a sziklrarajz több mint 17 ezer évvel ezelőtt készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Vegyipari hulladékot engedtek a szennyvízhálózatba. Az illegális csatornaszennyezés felelőseit keresik.","shortLead":"Vegyipari hulladékot engedtek a szennyvízhálózatba. Az illegális csatornaszennyezés felelőseit keresik.","id":"20210223_FCSM_Buz_csatornacsatornaszennyezs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8605ac4f-d403-4fd4-a32b-7ce6147fd74f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210223_FCSM_Buz_csatornacsatornaszennyezs","timestamp":"2021. február. 23. 17:17","title":"Kiderült, mi okozta az orrfacsaró bűzt Budán a múlt héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok eddig úgy vélték, hogy egy francia állampolgár volt a vírus első európai áldozata.","shortLead":"A tudósok eddig úgy vélték, hogy egy francia állampolgár volt a vírus első európai áldozata.","id":"20210224_szerbia_koronavirus_aldozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d7a405-c874-4092-9b16-d4b233912e85","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_szerbia_koronavirus_aldozat","timestamp":"2021. február. 24. 05:50","title":"Kutatók szerint Szerbiában halt meg a koronavírus első európai áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A NAV közel 250 milliót inkasszált Iványi Gáborék számlájáról, feloszlott a Daft Punk. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A NAV közel 250 milliót inkasszált Iványi Gáborék számlájáról, feloszlott a Daft Punk. A hvg360 reggeli...","id":"20210223_Radar360_Felporoghet_a_vakcinalas_nyithatnak_a_furdok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429a4555-c4fd-48eb-864e-d19160e13178","keywords":null,"link":"/360/20210223_Radar360_Felporoghet_a_vakcinalas_nyithatnak_a_furdok","timestamp":"2021. február. 23. 07:40","title":"Radar360: Felpöröghet a vakcinálás, nyithatnak a fürdők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1348b88c-ae7e-4127-a80e-c185b039e16d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus egyik ijesztő tulajdonsága, hogy nemcsak rövid, hanem hosszú távon is hatalmas károkat tud okozni emberek millióinak. Ha valaki szeretné tudni, pontosan mekkora dologról is beszélünk, már nem kell töprengenie: egy brit matematikus ugyanis megtette mindenki más helyett. És hogy miért számolta ki? A Deutsche Welle videójából ez is kiderül.","shortLead":"A koronavírus egyik ijesztő tulajdonsága, hogy nemcsak rövid, hanem hosszú távon is hatalmas károkat tud okozni emberek...","id":"20210224_koronavirus_kolas_doboz_kola_covid_19","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1348b88c-ae7e-4127-a80e-c185b039e16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fc3c3dd-f61e-4b09-bf7a-5f5a4425b740","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_koronavirus_kolas_doboz_kola_covid_19","timestamp":"2021. február. 24. 13:03","title":"Belefér a világon fellelhető összes Covid–19-vírus egyetlen kólásdobozba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]